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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर बना लक्ष्मी नारायण योग! इन राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, ये 3 राशियां बरतें सावधानी

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर बना लक्ष्मी नारायण योग! इन राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, ये 3 राशियां बरतें सावधानी

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर ग्रहों का महासंयोग! लक्ष्मी नारायण राजयोग से इन 3 राशियों को होगा बंपर धन लाभ, तो मेष, मकर और मीन राशि वाले रहें सतर्क. जानें अपनी राशि का हाल.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 24 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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Nirjala Ekadashi 2026 Laxmi Narayan Rajyog: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है. इसे सभी 24 एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि आप साल भर की कोई एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से समस्त एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है.

इस बार की निर्जला एकादशी बेहद खास होने जा रही है. इस पावन तिथि पर ग्रहों के राजा और राजकुमार की कृपा से 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्क राशि में बुध और शुक्र की युति (मिलन) से इस प्रभावशाली राजयोग का निर्माण हो रहा है.

क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

ज्योतिषीय महत्व: बुद्धि, विद्या और तर्कशास्त्र के कारक ग्रह बुध और सुख-वैभव, ऐश्वर्य व सौंदर्य के दाता शुक्र जब एक ही राशि में गोचर करते हैं, तो 'लक्ष्मी नारायण योग' बनता है. एकादशी के दिन कर्क राशि में बन रहा यह योग कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला साबित होगा. आइए जानते हैं किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा:

इन 3 राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, मिलेगा बड़ा लाभ

1. वृषभ राशि (Taurus): वृषभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग मनचाहे परिणाम लेकर आ रहा है.

  • करियर में बदलाव: जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सबसे उत्तम है.
  • आर्थिक लाभ: आपको अचानक कहीं से अटका हुआ धन (आकस्मिक धन लाभ) मिल सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी.
  • प्रमोशन के योग: कार्यक्षेत्र में आपकी नई योजनाओं को सराहना मिलेगी और नौकरी में पदोन्नति (Promotion) के मजबूत योग बनेंगे.

2. कर्क राशि (Cancer): लक्ष्मी नारायण योग कर्क राशि में ही बनने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.

  • शुभ समाचार की प्राप्ति: घर-परिवार या करियर से जुड़ा कोई बड़ा और शुभ समाचार मिल सकता है.
  • आय के नए स्रोत: इनकम बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी.
  • मान-सम्मान में वृद्धि: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और करियर में उन्नति के बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे.

3. तुला राशि (Libra): तुला राशि के जातकों के लिए यह समय खुशियों की सौगात लेकर आएगा.

  • बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी: धन संचय करने की आपकी योजनाएं सफल रहेंगी, जिससे बैंक बैलेंस में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिलेगा.
  • अटके काम होंगे पूरे: काफी समय से पेंडिंग पड़े कार्य इस अवधि में आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.
  • पारिवारिक सुख: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. किसी रसूखदार या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी.

इन राशियों को रहना होगा बेहद सावधान!

लक्ष्मी नारायण योग जहां तीन राशियों के लिए भाग्यशाली रहेगा, वहीं ज्योतिष गणना के अनुसार कुछ राशियों को इस अवधि में संभलकर रहने की सलाह दी जाती है:

मेष राशि (Aries): कर्क राशि में हो रही यह युति मेष राशि वालों के लिए थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है.

  • बजट पर ध्यान दें: सुख-सुविधाओं की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है, जिससे आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है.
  • वाणी पर नियंत्रण: कार्यक्षेत्र या परिवार में बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है.

मकर राशि (Capricorn): मकर राशि के जातकों को इस दौरान पार्टनरशिप और निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी होगी.

  • लेन-देन से बचें: इस अवधि में किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, पैसा फंसने की आशंका है.
  • रिश्तों में खटास: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. धैर्य से काम लें.

मीन राशि (Pisces): मीन राशि वालों को इस दौरान सेहत और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है.

  • स्वास्थ्य का रखें ख्याल: काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. खान-पान पर विशेष ध्यान दें.
  • गुप्त शत्रु: कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

यह भी पढ़े- Nirjala Ekadashi 2026 Live: कब है निर्जला एकादशी? जानिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार सही दिन और तिथि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 24 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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