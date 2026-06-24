Nirjala Ekadashi 2026 Laxmi Narayan Rajyog: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है. इसे सभी 24 एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि आप साल भर की कोई एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से समस्त एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है.

इस बार की निर्जला एकादशी बेहद खास होने जा रही है. इस पावन तिथि पर ग्रहों के राजा और राजकुमार की कृपा से 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्क राशि में बुध और शुक्र की युति (मिलन) से इस प्रभावशाली राजयोग का निर्माण हो रहा है.

क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

ज्योतिषीय महत्व: बुद्धि, विद्या और तर्कशास्त्र के कारक ग्रह बुध और सुख-वैभव, ऐश्वर्य व सौंदर्य के दाता शुक्र जब एक ही राशि में गोचर करते हैं, तो 'लक्ष्मी नारायण योग' बनता है. एकादशी के दिन कर्क राशि में बन रहा यह योग कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला साबित होगा. आइए जानते हैं किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा:

इन 3 राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, मिलेगा बड़ा लाभ

1. वृषभ राशि (Taurus): वृषभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग मनचाहे परिणाम लेकर आ रहा है.

करियर में बदलाव: जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सबसे उत्तम है.

जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सबसे उत्तम है. आर्थिक लाभ: आपको अचानक कहीं से अटका हुआ धन (आकस्मिक धन लाभ) मिल सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी.

आपको अचानक कहीं से अटका हुआ धन (आकस्मिक धन लाभ) मिल सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी. प्रमोशन के योग: कार्यक्षेत्र में आपकी नई योजनाओं को सराहना मिलेगी और नौकरी में पदोन्नति (Promotion) के मजबूत योग बनेंगे.

2. कर्क राशि (Cancer): लक्ष्मी नारायण योग कर्क राशि में ही बनने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.

शुभ समाचार की प्राप्ति: घर-परिवार या करियर से जुड़ा कोई बड़ा और शुभ समाचार मिल सकता है.

घर-परिवार या करियर से जुड़ा कोई बड़ा और शुभ समाचार मिल सकता है. आय के नए स्रोत: इनकम बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी.

इनकम बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी. मान-सम्मान में वृद्धि: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और करियर में उन्नति के बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे.

3. तुला राशि (Libra): तुला राशि के जातकों के लिए यह समय खुशियों की सौगात लेकर आएगा.

बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी: धन संचय करने की आपकी योजनाएं सफल रहेंगी, जिससे बैंक बैलेंस में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिलेगा.

धन संचय करने की आपकी योजनाएं सफल रहेंगी, जिससे बैंक बैलेंस में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिलेगा. अटके काम होंगे पूरे: काफी समय से पेंडिंग पड़े कार्य इस अवधि में आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.

काफी समय से पेंडिंग पड़े कार्य इस अवधि में आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. पारिवारिक सुख: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. किसी रसूखदार या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी.

इन राशियों को रहना होगा बेहद सावधान!

लक्ष्मी नारायण योग जहां तीन राशियों के लिए भाग्यशाली रहेगा, वहीं ज्योतिष गणना के अनुसार कुछ राशियों को इस अवधि में संभलकर रहने की सलाह दी जाती है:

मेष राशि (Aries): कर्क राशि में हो रही यह युति मेष राशि वालों के लिए थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है.

बजट पर ध्यान दें: सुख-सुविधाओं की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है, जिससे आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है.

सुख-सुविधाओं की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है, जिससे आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है. वाणी पर नियंत्रण: कार्यक्षेत्र या परिवार में बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है.

मकर राशि (Capricorn): मकर राशि के जातकों को इस दौरान पार्टनरशिप और निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी होगी.

लेन-देन से बचें: इस अवधि में किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, पैसा फंसने की आशंका है.

इस अवधि में किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, पैसा फंसने की आशंका है. रिश्तों में खटास: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. धैर्य से काम लें.

मीन राशि (Pisces): मीन राशि वालों को इस दौरान सेहत और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. खान-पान पर विशेष ध्यान दें. गुप्त शत्रु: कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

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