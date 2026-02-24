Kal Ka Rashifal 25 February 2026: राशिफल के अनुसार कल का दिन कई राशियों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएगा. कहीं आय के नए स्रोत खुलेंगे तो कहीं खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत राशिफल.

अगर आप सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो दिन बेहतर रहेगा. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त रह सकती है. छात्रों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा.

बेवजह गुस्सा नुकसान करेगा, इसलिए शांत रहें. मित्र की मदद से आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मां के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं.

क्या न करें- जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus)

आत्मविश्वास और चिंता दोनों साथ चलेंगे. पारिवारिक तनाव मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. नकारात्मक सोच से बचें. पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है. नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

क्या न करें- अनावश्यक चिंता में न उलझें.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

अकारण क्रोध और विवाद से बचना जरूरी है. आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. मानसिक शांति रहेगी, फिर भी छोटी-छोटी बातों से चिड़चिड़ापन हो सकता है. शिक्षा में रुकावट आ सकती है. वाहन खर्च बढ़ेगा.

क्या न करें- बहस में आकर संबंध खराब न करें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

कर्क राशि (Cancer)

संयम रखना अनिवार्य है. कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी. खर्च बढ़ सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा. धार्मिक रुचि बढ़ेगी.

क्या न करें- गुस्से में निर्णय न लें.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

मन प्रसन्न रहेगा लेकिन धैर्य की कमी परेशानी दे सकती है. कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. शिक्षा में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग रहेगा.

क्या न करें- अहंकार में आकर बात न बिगाड़ें.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

आत्मविश्वास बढ़ेगा और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आय में वृद्धि होगी. नौकरी या स्थान परिवर्तन संभव है. निवेश सोच-समझकर करें. भाइयों से मतभेद हो सकते हैं.

क्या न करें- अति उत्साह में बड़ा फैसला न लें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: गहरा हरा

गहरा हरा उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

क्रोध बढ़ सकता है. पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. व्यवसाय में बदलाव लाभकारी रहेगा. मेहनत का फल मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन अधिकारियों से मतभेद संभव है.

क्या न करें- आवेश में आकर निर्णय न लें.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: केसर का तिलक लगाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मन में आशा और निराशा दोनों रहेंगी. आय में वृद्धि होगी. मित्रों से सहयोग मिलेगा. व्यवसाय में जटिलताएं आ सकती हैं. संपत्ति में निवेश संभव है. रिश्तों में मधुरता आएगी.

क्या न करें- स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें.

धनु राशि (Sagittarius)

मन शांत रहेगा लेकिन खर्च बढ़ेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. वाहन से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है. जीवनसाथी से मतभेद संभव है. पेट संबंधी समस्या हो सकती है.

क्या न करें- जिद में आकर रिश्ते खराब न करें.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: महरून

महरून उपाय: पीपल के नीचे दीपक जलाएं.

मकर राशि (Capricorn)

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार के साथ यात्रा संभव है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानसिक तनाव रह सकता है. मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलेगा.

क्या न करें- आत्मविश्वास की कमी को हावी न होने दें.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आत्मविश्वास रहेगा लेकिन व्यापार में चुनौतियां आ सकती हैं. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. खर्च बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां रहेंगी. दूर यात्रा संभव है.

क्या न करें- जल्दबाजी में निर्णय न लें.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और शिक्षा में सफलता मिलेगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. संपत्ति से लाभ संभव है. धैर्य में कमी रह सकती है.

क्या न करें- भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.