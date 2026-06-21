Kal Ka Rashifal, 22 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल दोपहर 03:40 तक अष्टमी तिथि रहेगी और इसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल सुबह 10:22 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन अपने मित्र ग्रह बुद्ध की राशि कन्या राशि में ही संचार करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए वीक की शुरुआत बेहद शानदार होने वाली है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल सोमवार को वीक के पहले दिन आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे कार्यस्थल पर रुतबा बढ़ेगा और करियर को नई उड़ान मिलेगी.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल सोमवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: दोपहर 03:40 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी, इसके बाद नवमी तिथि.

दोपहर 03:40 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी, इसके बाद नवमी तिथि. नक्षत्र: सुबह 10:22 तक उत्तराफाल्गुनी, इसके बाद पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा.

सुबह 10:22 तक उत्तराफाल्गुनी, इसके बाद पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. वीक की स्टार्टिंग में बिजनेस में सिचुएशन थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी (योग्यता) से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

बिजनेस: अगर आप किसी नए बिजनेस में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए थोड़ी रुकावटें खड़ी कर सकता है; हालांकि फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा. बिजनेसमैन सोशल प्रोग्राम में संतुलित मात्रा में ही समय खर्च करें, अन्यथा मुख्य कमर्शियल कार्यों में देरी हो सकती है.

करियर: ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऑफिस का वातावरण बेहद पॉजिटिव रहेगा. न्यू प्रोजेक्ट्स और नए कार्यों की स्टार्टिंग में बड़ी सफलता मिलेगी. कॉर्पोरेट सेक्टर (Corporate Sector) में काम करने वालों को विकट परिस्थितियों के बीच स्थिरता बनाए रखने की सलाह दी जाती है. हार्ड वर्क का अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा.

फैमिली व छात्र: परिवार के साथ क्वालिटी वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह दूर हो जाएगा. सामाजिक कार्यों के लिए दिन शुभ है, आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करें. प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट (Exam Results) का इंतजार कर रहे छात्र अच्छे अंकों से पास होंगे.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 3

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल छात्रों की पढ़ाई और एकाग्रता में थोड़ी रुकावट आ सकती है, फोकस बनाए रखें. बुधादित्य योग बनने से कल वर्कप्लेस पर कुछ बेहतरीन करियर ग्रोथ ऑपर्चुनिटीज (Career Growth Opportunities) आपके हाथ लगेंगी, जिनका आपको समय रहते पूरा फायदा उठाना चाहिए.

बिजनेस: यदि आप किसी नए कारोबार या स्टार्टअप वेंचर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो कल सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच करना आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. बिजनेस को वापस सेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके प्रयासों से काम पटरी पर लौट आएगा.

लोन अलर्ट: जो बिजनेसमैन अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक लोन (Business Loan Application) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए कल का दिन बेहद शुभ है. बड़े निवेश में परिवार के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें.

करियर व लव: नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस में काफी एक्टिव रहें, क्योंकि आपके थोड़े से प्रयासों से करियर को नई गति मिलेगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे, जिससे मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी. छात्रों के कठिन प्रयासों से जीवन में कई पॉजिटिव चेंजेस आएंगे.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 9

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल भूमि-भवन और रियल एस्टेट से जुड़े पुराने मामले आसानी से सुलझ जाएंगे. बिजनेसमैन को कल अपने इमोशन्स (भावनाओं) पर कड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जोश में होश खोने जैसी बड़ी गलती बिजनेस में बड़ा नुकसान करा सकती है.

बिजनेस: समय थोड़ा विपरीत होने से कल व्यापारियों के बनते-बनते काम अचानक बिगड़ सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें. कोई भी नया सौदा करने से पहले अपनी कुल इनकम और एक्सपेंडिचर (खर्चों) का सटीक आंकलन जरूर कर लें; गलत डिसीजन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं.

डॉक्यूमेंट अलर्ट: मार्केट में वेंडर्स या थर्ड-पार्टी कंपनियों के साथ कोलाबोरेशन (Business Collaboration) गड़बड़ा जाने से आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया जा सकता है; कागजी कार्रवाई बहुत पुख्ता रखें.

करियर व लव: ग्रह गोचर अनुकूल न होने से कल नौकरीपेशा लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से कड़ी समीक्षा और क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, सीनियर काम से नाखुश रह सकते हैं. मार्केटिंग और फाइनेंस सेक्टर के कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस शानदार रहेगा. लाइफ पार्टनर से जिद्द या बहस न करें.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 7

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपने छोटे भाई की संगति और उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए. वाशि योग बनने से नौकरीपेशा लोगों के जॉब में आ रही पुरानी तकनीकी प्रॉब्लम्स कल हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, जिससे काम करना बेहद आसान हो जाएगा.

बिजनेस: यदि आप कल कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या जमीन सेल और परचेज (खरीद-बिक्री) करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए कल सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच का समय सबसे भाग्यशाली रहेगा. सरकारी नीतियों (Government Policies) से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, बिजनेस में बड़ी छलांग लगाएंगे.

करियर: व्यापार और नौकरी में सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स धीरे-धीरे पूरे होते चले जाएंगे. वर्कस्पेस पर आपकी सैलरी हाइक और इंक्रीमेंट (Salary Hike Sign) के बड़े पॉजिटिव साइन कल आपको मिल सकते हैं, जिससे मन खुश रहेगा.

यूथ: परिवार के साथ कल टाइम स्पेंड करने का मौका थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जितना भी समय मिलेगा उसे बेहतर बिताएंगे. किसी बड़ी परीक्षा का रिजल्ट कल छात्रों के पक्ष में आएगा, जिससे युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 1

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल पैतृक संपत्ति और पारिवारिक धन से जुड़े पुराने मामले हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे. वीक की स्टार्टिंग में वर्कस्पेस पर को-वर्कर्स और जूनियर्स का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपनी पेंडिंग फाइल्स को समय पर क्लियर कर लेंगे.

बिजनेस: व्यापार में किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से पहले मार्केट के ट्रेंड्स पर अच्छी तरह मार्केट रिसर्च (Market Research) कर लें, बिना सोचे-समझे पैसा न फंसाएं. कल बिजनेसमैन को अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक राय मिल सकती है, इसलिए उन्हें अपने बड़े फैसलों में जरूर शामिल करें. खर्चों पर कंट्रोल रखें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल जॉब चेंज (Job Switch & Career Change) का बिल्कुल सही समय है; नई तलाश शुरू करें, जल्दी ही मार्केट से कोई अच्छा और बड़ा रोजगार मिल सकता है. कल का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, ऑफिस में सभी आपके काम की वाहवाही करते नहीं थकेंगे.

यूथ: परिवार में आ रहे पुराने प्रेशर और जिम्मेदारियों को आप अपनी सूझबूझ से इजीली हैंडल कर लेंगे. हालांकि, प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए छात्र कल अपने करियर और प्लेसमेंट को लेकर थोड़े तनाव या चिंता में नजर आ सकते हैं.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 6

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता सातवें आसमान पर रहेगी. सुनफा योग बनने से कल बिजनेसमैन को मार्केट से इनकम के कई नए सोर्स (New Revenue Streams) मिलेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मजबूत होगी.

बिजनेस: ऑनलाइन बिजनेस या ई-कॉमर्स स्टार्टअप चलाने वाले लोग कल अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह जुट जाएंगे, जिससे आपके बिजनेस मॉडल में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव होंगे और बंपर प्रॉफिट भी होगा. गवर्नमेंट के नए नियमों और क्लॉज को समझने में समय बिताएं, यह ग्रोथ के लिए बहुत काम आएगा.

करियर: एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को कल ऑफिस में कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं; वर्कप्लेस पर अनुशासन (Discipline) हर हाल में बनाए रखें. वर्कस्पेस पर बॉस और सीनियर्स के मुंह से आपकी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा.

सावधान: अत्यधिक वर्कलोड और मीटिंग्स की वजह से कल आपको परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है. लाइफ पार्टनर के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक होने की आशंका है, वाणी पर संयम रखें. पढ़ाई में बच्चों का प्रदर्शन बहुत बेटर रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 4

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल नए संपर्कों और अनजान लोगों पर भरोसा करने से बड़ा व्यापारिक नुकसान हो सकता है. वर्कप्लेस पर कल आपकी पुरानी आशाओं पर पानी फिर सकता है; आशंका है कि आपकी सैलरी इनक्रीस होने की जगह किसी कारण से डिक्रीज हो जाए, इसलिए अपने काम के प्रति बेहद वफादार रहें.

बिजनेस: बिजनेस में कड़ी मेहनत के बावजूद अनुकूल फल न मिलने के कारण कल आप थोड़े मानसिक तनाव या टेंशन में रह सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अचानक सप्लाई चेन में बाधा (Supply Chain Disruption) आ सकती है, बिजनेसमैन तुरंत वैकल्पिक वेंडर्स की तलाश जारी रखें. नया निवेश टालें.

करियर: कल व्यापारियों के लिए बढ़ता हुआ कर्ज मानसिक तनाव का बड़ा कारण बन सकता है; इस विषय में आपको अपने भाई-बहनों से खुलकर बात करनी चाहिए. वर्कप्लेस पर आपके काम पर सीनियर्स और टॉप मैनेजमेंट की तीखी नजर रहेगी, इसलिए होशियारी और सतर्कता के साथ ऑफिशियल कार्य निपटाएं.

सावधान: आलस्य और थकान के चलते कल आप ऑफिस के काम को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. परिवार में किसी बात पर आपको अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव पर कड़ा कंट्रोल रखना होगा. इंजीनियरिंग और कॉमर्स के छात्रों का समय अभी फेवर में नहीं है.

शुभ रंग: वाइट | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 5

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल का दिन आपके प्रॉफिट और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बेहद शानदार रहेगा. कल आपके समय का पहिया तेजी से बदलेगा, जो आपकी जॉब प्रोफाइल में बड़ा और पॉजिटिव चेंज ला सकता है. फ्रेंड्स और फैमिली के साथ किसी छोटी ट्रिप या ट्रैवल का प्लान अचानक बन सकता है.

बिजनेस: ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल स्टार्टअप (Digital Business Venture) में पिछले दिनों किए गए आपके बेहतरीन प्रयासों से कल आपके हाथ बड़ा प्रॉफिट लगेगा; इन प्रयासों की निरंतरता को बनाए रखें. यदि आप अपने बिजनेस मॉडल में कुछ मॉडर्न चेंजेस लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच करना सर्वोत्तम रहेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस में काम करने के पुराने ढर्रे को छोड़ें; पुरानी आदतें छोड़कर नई आधुनिक टेक्नोलॉजी और ए.आई. टूल्स का पूरा लाभ लेना होगा, तभी कलीग्स से आगे निकल पाएंगे. कल आपका मन-मस्तिष्क थोड़ा आराम करने के मूड में रहेगा, जिससे फोकस में कमी आ सकती है.

छात्र: अपने करियर के मुख्य ऐम (लक्ष्य) तक पहुंचने के लिए छात्रों को कल बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा; अपनी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाकर और ज्यादा समय निकालने की जरूरत है.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

धनु राशि (Sanittarius)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल घर के बड़े-बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की सटीक सलाह से आपको अपने करियर में बड़ी सफलता मिलेगी. वर्कस्पेस पर कल आप एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी (Positive Energy) से भरे रहेंगे, जिससे टीम के सामने आपकी परफॉर्मेंस बहुत शाइन करेगी.

बिजनेस: प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन बेहद शुभ है; आपकी किसी पुरानी और अटकी हुई प्रॉपर्टी की डील कल अचानक फाइनल हो सकती है. बुधादित्य योग बनने से बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी. कोई भी नया काम करने से पहले उसके बारे में पूरी खोजबीन (रिसर्च) जरूर कर लें.

करियर: मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को कल मार्केट के कुछ बड़े प्रोफेशनल और इन्फ्लुएंसर लोगों से सीधे मुलाकात करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर कल घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है; पॉजिटिव बने रहें.

यूथ: मीडिया, जर्नलिज्म और जनसंपर्क (PR) से जुड़े लोगों के लिए कल कुछ बड़ी सनसनीखेज खबरें कवर करना काफी चुनौतीपूर्ण लेकिन करियर-बूस्टिंग साबित होगा. यदि मैरिड लाइफ में पार्टनर से मनमुटाव चल रहा है, तो बातचीत से मामला सुलझाएं. छात्र थोड़े चिंतित रह सकते हैं.

शुभ रंग: ऑफ वाइट | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 1

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप काफी एक्टिव रहेंगे, जिससे आपका नेटवर्क मजबूत होगा. वाशि योग के बनने से बिजनेसमैन के जो जरूरी कमर्शियल काम किसी तकनीकी कारण से लंबे समय से रुके हुए थे, कल उनको अचानक नई गति मिलेगी, जिससे बड़ी राहत मिलेगी.

बिजनेस: कल व्यापारियों के लिए बिजनेस में वृद्धि और विस्तार के मजबूत संकेत बनेंगे. अंतरराष्ट्रीय मामलों (इंटरनेशनल ट्रेड्स) के चलते मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सप्लाई की मांग (High Product Demand) अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकती है. स्टाफ के साथ किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम के आयोजन की प्लानिंग बन सकती है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन काफी ऊर्जावान, सक्रिय और साहस का अनुभव कराने वाला रहेगा; अपने करियर को नई गति देने के लिए जमकर मेहनत करें. वर्कस्पेस पर होने वाली बैक-बाइटिंग (पीठ पीछे बुराई) और ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह डिस्टेंस बनाकर रखें. एफर्ट्स से काम समय से पहले पूरे होंगे.

यूथ: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के लिए कल का दिन करियर के लिहाज से बेहद प्रोग्रेसिव रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात पर हल्की नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन कुछ ही समय में वह वापस गहरे प्यार में तब्दील हो जाएगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल पक्ष में किसी बात को लेकर बेवजह की परेशानियां या मनमुटाव सामने आ सकते हैं, शांति बनाए रखें. वीक की स्टार्टिंग में वर्कस्पेस पर आप अपनी वास्तविक योग्यता का सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे मन थोड़ा विचलित रह सकता है.

बिजनेस: बिजनेसमैन को कल किसी भी जरूरी कमर्शियल यात्रा के दौरान कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; अच्छा होगा कि कल के दिन की यात्रा को पूरी तरह स्थगित कर दें. मार्केट के हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं) से बेहद अलर्ट रहें, क्योंकि वे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं.

एमओयू अलर्ट: कल बिजनेस में भूलकर भी किसी नए एमओयू (MOU Signing) या बड़े एग्रीमेंट पर बिना पढ़े साइन न करें. किसी भी नए काम के लिए बड़े-बुजुर्गों या इंडस्ट्री के अनुभवी एक्सपर्ट्स की एडवाइस (सलाह) जरूर लें, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है.

करियर व सेहत: मार्केटिंग से जुड़े लोग यदि कल कोई महत्वपूर्ण डील क्लोज करने के लिए फील्ड पर जा रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखें, बनते काम बिगड़ने की आशंका है. जूनियर्स के साथ आउटिंग कैंसिल हो सकती है. यदि कल आपकी सेहत सही न हो, तो ऑफिस के काम को कल पर टाल दें; स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 3

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पति-पत्नी के आपसी संबंधों में गजब की मजबूती और मधुरता आएगी. सुनफा योग बनने से कल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस (Electronic Business) से जुड़े लोगों के हाथ मार्केट से कुछ बड़े और नए बल्क ऑर्डर्स लग सकते हैं, जिससे बंपर प्रॉफिट आपके हाथ लगेगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन को कल पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपना बिजनेस करना है; शॉर्ट-टर्म लाभ के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न करें, वरना ब्रांड इमेज खराब होगी. शेयर बाज़ार (Stock Market) में निवेश करने वालों को कल बहुत संभलकर चलने की ज़रूरत है, जल्दबाज़ी में बड़ा पैसा न फंसाएं.

करियर: नौकरीपेशा लोगों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कल जितना ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ेगा, उतना ही आपको ऑफिशियल रूप से बड़ा फायदा और अप्रेजल मिलेगा. करियर में कुछ बड़े और सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, जिससे वर्कलोड कम होगा और आपके शरीर व मन को कुछ हद तक आराम मिलेगा.

सलाह: कल आपको ऑफिस और घर में अपने शब्दों और वाणी पर कड़ा कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो बने-बनाए काम अचानक बिगड़ सकते हैं. यदि घर में दादा जी (ग्रैंड फादर) की सेवा करने का मौका मिले तो पीछे न हटें, बड़ों का आशीर्वाद उन्नति के लिए बेहद जरूरी है. छात्रों की प्रैक्टिकल पर पकड़ शानदार रहेगी.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2

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