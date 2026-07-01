Kal Ka Rashifal, 2 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल सुबह 09:38 तक द्वितीया तिथि रहेगी और इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन मकर राशि में ही गोचर करेंगे, जिससे कई राशियों के समीकरणों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल गुरुवार का दिन करियर और बिजनेस में आधुनिक बदलावों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का महासंयोग बन रहा है. इस पावन तिथि पर मकर राशि का चंद्रमा जातकों के भीतर गजब के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करेगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल गुरुवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया, इसके बाद तृतीया तिथि.

सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया, इसके बाद तृतीया तिथि. नक्षत्र: सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा, इसके बाद पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.

सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा, इसके बाद पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 07:00 से सुबह 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और शाम 05:00 से शाम 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 07:00 से सुबह 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और शाम 05:00 से शाम 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल काम करने का एक अद्भुत जोश, जुनून और उत्साह आपके भीतर बना रहेगा. जो लोग शेयर बाजार (Stock Market Profit) में एक्टिव हैं और पहले निवेश कर चुके हैं, कल उन्हें मार्केट से बड़ा आर्थिक मुनाफा हाथ लग सकता है.

बिजनेस: ग्रहों की शुभ स्थिति को देखते हुए नए कारोबारियों की कोई पुरानी दबी हुई इच्छा कल आसानी से पूरी हो जाएगी. अपनी बेहतरीन कूटनीतिक रणनीतियों के चलते आप बाजार में अपने प्रोडक्ट्स की हाइप और ब्रांड वैल्यू को तेजी से बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल भविष्य और अपनी नौकरी की सुरक्षा (AI Job Disruption Anxiety) को लेकर थोड़े सोच-विचार में रह सकते हैं कि कहीं ए.आई. तकनीक उनकी जॉब को प्रभावित तो नहीं करेगी; हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है. अपनी टीम को कल आप बहुत शानदार ढंग से मोटिवेट करेंगे, रिसर्च वर्क अधिक करना पड़ेगा.

यूथ: सामाजिक स्तर पर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा इनोवेटिव करने के लिए युवा कल हर समय सबसे आगे नजर आएंगे. अपनी खुशियों को फैमिली के साथ शेयर करें, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपको अपने सभी धार्मिक और मांगलिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. जो लोग नौकरीपेशा हैं, कल कार्यस्थल पर उनके काम करने का अनूठा तरीका कलीग्स और को-वर्कर्स को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा.

बिजनेस: कल बिजनेस में बहुत ही कम मेहनत में आपको अच्छा-खासा बड़ा आर्थिक फायदा होने वाला है. यदि आप निवेश के तौर पर कोई अचल संपत्ति या कमर्शियल प्रॉपर्टी (Commercial Property Investment) खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो इस दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं. नए कारोबारी आत्मबल मजबूत रखें.

करियर: आपके काम के प्रति लगातार सजग और वफादार रहने के कारण कल कार्यस्थल पर आपकी मनचाही जगह या शहर में पसंदीदा ट्रांसफर (Desired Job Transfer) होने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है. शाम को दोस्तों के साथ आने वाले दिनों में घूमने जाने की प्लानिंग बन सकती है.

यूथ व लव: लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कल पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी से पूरी तरह बचें और उन पर भरोसा बनाए रखें. छात्र कल कठिन विषयों पर और अधिक मेहनत करें, सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल पक्ष में किसी सदस्य के साथ अचानक हल्की अनबन होने की आशंका है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें. कल ग्रह स्थिति थोड़ी विपरीत होने के कारण परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर डिबेट छिड़ सकती है; काम के प्रेशर के चलते लाइफ पार्टनर को समय देना मुश्किल होगा.

बिजनेस: व्यापार में किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश (इन्वेस्टमेंट) करने के लिए अभी समय बिल्कुल भी सही नहीं है; बहुत हड़बड़ी न दिखाएं और सही मौके का इंतजार करें. हालांकि, ब्रांड की डिजिटल एडवरटाइजिंग के लिए कल आपको थोड़ा-बहुत व्यावसायिक जोखिम उठाना पड़ सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के ऊपर कल अचानक काम का बोझ बढ़ने वाला है; ऑफिस में कई नई बड़ी जिम्मेदारियां आपके सिर आ सकती हैं. फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारी कल किसी की हां में हां मिलाने के बजाय न्यायपूर्ण और तर्कसंगत बात (Data-Driven Arguments) करेंगे, जिसकी सीनियर्स भी प्रशंसा करेंगे. नए काम में हाथ न डालें.

यूथ: छात्रों को कल अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की सख्त जरूरत है, अन्यथा आने वाले प्रोजेक्ट्स में परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर रह सकती है. शांत रहकर दिन गुजारें.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है. जो लोग जॉब बदलने या किसी बेहतर कॉरपोरेट कंपनी में स्विच (Career Shift Options) करने का मन बना रहे हैं, कल उनके लिए मार्केट से बेहद शानदार और बंपर ऑफर्स सामने आ सकते हैं.

बिजनेस: व्यापारियों को कल अपने काम को एक्सपेंड और विस्तार देने के लिए मार्केट के पूर्वानुमानों और आंकड़ों का गहराई से एनालिसिस करने के बाद ही नया निवेश करना चाहिए. छोटे से छोटे पेंडिंग कार्यों को कल ही खत्म करने का प्रयास करें, काम को कल पर टालना नुकसान करा सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल वर्कप्लेस पर अपने प्रोजेक्ट्स को एक निश्चित डेडलाइन या समय के अंदर ही पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. कल आपको देश की किसी प्रतिष्ठित एमएनसी कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर (Appointment Letter from MNC) की ऑफिशियल ईमेल आ सकती है, जिससे घर में खुशियां आएंगी.

यूथ: मैरिड लाइफ को बहुत मधुर और मजबूत बनाए रखने के लिए कल लाइफ पार्टनर के साथ बिना किसी शक या संदेह के सीधा संवाद (क्लियर कम्युनिकेशन) करें. प्रतियोगी छात्रों को कड़ी मेहनत से ही बड़ी सफलता हासिल होगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल अत्यधिक वर्कलोड के कारण थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. आपकी गजब की कार्यक्षमता, डेडीकेशन और कड़े अनुशासन को देखते हुए कल ऑफिस में टॉप मैनेजमेंट द्वारा आपको किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लीड (Project Leadership Opportunity) करने के लिए चुना जा सकता है, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा.

बिजनेस: बाजार में लंबे समय से अटका हुआ पुराना पैसा कल अचानक प्राप्त हो सकता है. यदि आप बिजनेस में कुछ नया करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए कल सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से शाम 06:00 बजे के बीच का समय सबसे भाग्यशाली रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग और टेक बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

करियर: नए कारोबारी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए काफी सक्रिय और इनोवेटिव दिखेंगे; इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से काम आसान होगा. नौकरीपेशा लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग ही कल उनकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी बनेगी, जो हर कठिन काम को आसान बना देगी.

यूथ: लाइफ पार्टनर के साथ कल बहुत ही बेहतरीन टाइम स्पेंड करने का अवसर मिलेगा और बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग सुधरेगी. सामाजिक स्तर पर थोड़ा सतर्क रहें. परिवार के साथ किसी खूबसूरत यात्रा (ट्रैवलिंग) की प्लानिंग फाइनल हो सकती है.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल संतान पक्ष की तरफ से कोई बहुत बड़ा सुखद और संतोषजनक समाचार मिल सकता है. कल सहकर्मियों और जूनियर्स के साथ मिलकर यदि आप काम कर रहे हैं, तो एक्टिव रहें और कलीग्स को भी मोटिवेट करें. कार्यस्थल पर आपके इनोवेटिव आइडियाज आपके करियर और फ्यूचर को पूरी तरह सेफ करेंगे.

बिजनेस: व्यापार में कल अचानक कहीं से बड़ा बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) हो सकता है; बस आपको उस प्रॉफिट को सही और सटीक जगह पर री-इन्वेस्ट करने का डिसीजन बुद्धिमानी से लेना होगा. कल बाजार में सरकारी अधिकारियों के साथ बहुत सम्मानपूर्वक पेश आएं, उनके माध्यम से आपके कई लीगल काम आसानी से पूरे हो जाएंगे.

करियर: फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों के विरोधी भी कल ऑफिस में आपकी अद्भुत कार्यशैली की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे; हालांकि फिर भी गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहें. जो लोग नए-नए नौकरी में आए हैं, कल वे अपने दिल की बात किसी खास को-वर्कर से शेयर कर सकते हैं, पूरा सहयोग मिलेगा.

यूथ: परिवार के साथ कल किसी करीबी रिश्तेदार के यहां मांगलिक कार्यक्रम या उत्सव में जाने की सुंदर प्लानिंग फाइनल हो सकती है. प्रतियोगी छात्रों को अपना ईक्यू (EQ) और आईक्यू (IQ) लेवल बढ़ाने के लिए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होगा.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 5

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल भूमि-भवन, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने उलझे हुए मामले आसानी से सुलझ जाएंगे. कल आपके ऊपर अचानक वर्कलोड अधिक रहने की वजह से कार्यस्थल पर कुछ अतिरिक्त समय (ओवरटाइम) देना पड़ सकता है; अपनी वाणी और स्वभाव को पूरी तरह संयमित व शांत रखें.

बिजनेस: ग्रह गोचर विपरीत होने से कल व्यापारियों को मार्केट में थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अपव्यय से बचें. यदि आपका कोई सरकारी टैक्स या जीएसटी बकाया (Pending Tax/GST Alert) है, तो उसे समय पर जमा कर दें. कल बिना किसी पुख्ता गारंटी के बाजार में किसी को भी उधार माल देना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है.

करियर: आपकी किसी पुरानी निजी चैट या मजाक को कल वर्कप्लेस पॉलिटिक्स (Office Politics) के तहत कुछ जलन रखने वाले कलीग्स द्वारा गलत तरीके से पेश करने की साजिश रची जा सकती है, सतर्क रहें. यदि आप कोई नया स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए उसे स्टॉप कर दें.

सावधान: अत्यधिक व्यस्तता के कारण कल आप लव और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी समय नहीं बिता पाएंगे. बिजनेस यात्राओं के कारण परिवार के मांगलिक उत्सव में शामिल होने में थोड़ी देरी हो सकती है, जिससे घरेलू लोग थोड़े नाराज हो सकते हैं. छात्र अपनी स्किल्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आप अपने निर्णयों में बेहद साहसी, पराक्रमी और स्पष्ट नजर आएंगे. यदि आपने पहले से किसी दूसरी बड़ी कंपनी में न्यू जॉब के लिए अप्लाई (New Job Openings & Interview Call) कर रखा है, तो कल वहां से आपके पास इंटरव्यू या फाइनल सिलेक्शन का शानदार ऑफर आ सकता है, जिससे करियर को नई गति मिलेगी.

बिजनेस: विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डीलिंग या इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करने वाले व्यापारियों को कल मार्केट से बहुत अच्छी और मोटी आमदनी होने के योग हैं. व्यापार में आपकी पुरानी मेहनत कल रंग लाएगी, जिससे कुछ नए बड़े बल्क ऑर्डर्स आपके हाथ लगेंगे और प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़ेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में अचानक किसी मीटिंग के दौरान प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जा सकता है; शुरुआत में भले ही थोड़ी हिचकिचाहट हो, लेकिन यह आपकी वास्तविक प्रतिभा को मैनेजमेंट के सामने निखारने का सबसे सुनहरा अवसर साबित होगा.

यूथ व सेहत: कल हड्डियों या जॉइंट पेन (जोड़ों के दर्द) की समस्या आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, सेहत का ध्यान रखें. परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई बड़ा और सकारात्मक डिसीजन कल आपके पक्ष में आ सकता है. छात्र मेंटर्स और टीचर्स की मदद से अपनी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 1

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको अपने नैतिक और पारिवारिक मूल्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को कल करियर में बड़ा पद लाभ प्राप्त हो सकता है; कंपनी की प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम (Promotion & Appraisal List) प्रमुखता से आ सकता है, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा.

बिजनेस: कल आपके व्यावसायिक संबंध (बिजनेस रिलेशंस) मार्केट में बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, जिसकी मदद से आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी सहायता और फंडिंग मिल सकती है. बाजार में कस्टमर्स के साथ बहुत सम्मानपूर्वक और पोलाइट पेश आएं. एक भरोसेमंद दिग्गज के रूप में आपकी साख स्थापित होगी.

करियर: वर्कस्पेस पर किसी जरूरी प्रोजेक्ट को समय पर डिलीवर करने में आपको कलीग्स, टीम मेंबर्स और बॉस की तरफ से भरपूर हेल्प मिलेगी. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स कल काम के सिलसिले में नकारात्मक और गलत संगति वाले लोगों से पूरी तरह दूर रहें, वरना साख खराब हो सकती है.

यूथ व बजट: कल अत्यधिक भागदौड़ करने की वजह से आपकी सेहत पर थोड़ा विपरीत असर पड़ सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें. परिवार में अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे (अनप्लांड एक्सपेंस) सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें और कम जरूरी कामों को अभी रोक दें. छात्र अपनी स्किल्स सुधारें.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता सातवें आसमान पर रहेगी. डेटा और लॉजिक के आधार पर कल बिजनेसमैन द्वारा लिया गया हर एक डिसीजन मार्केट में पूरी तरह सटीक बैठेगा, जिसके बल पर आप कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर नंबर वन बनने में सफल रहेंगे.

बिजनेस: ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कल दुकान या गोदाम में अपने प्रोडक्ट्स का स्टॉक मेंटेन करना आपके लिए बेहद जरूरी है; क्योंकि अचानक डिमांड बढ़ने पर ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है. बिजनेस में किसी बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए कल आपका बैंक लोन अप्रूवल (Business Loan Approved) आसानी से हो सकता है.

करियर: जो युवा बेरोजगार हैं, कल उनके हाथ बेहतरीन करियर और प्लेसमेंट के ऑप्शंस लग सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों की मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट में एक भी गलती न होना कल उनके लिए टॉप मैनेजमेंट की नजरों में आगे बढ़ने और इंक्रीमेंट पाने के नए रास्ते खोल देगा. सहकर्मियों की मदद मिलेगी.

यूथ: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी और तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाले युवाओं को कल इंडस्ट्री में अपनी वास्तविक प्रतिभा का परचम लहराने का शानदार मौका मिलेगा. परिवार के साथ ससुराल पक्ष के किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने की सुंदर प्लानिंग बन सकती है.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको अपने घरेलू और व्यावसायिक खर्चों को कम करने की एक ठोस प्लानिंग करने की सख्त जरूरत है. कल आपको अपने डेली रूटीन और बिजनेस में फिजूलखर्ची को हर हाल में रोकना होगा, अन्यथा आने वाले समय में वर्किंग कैपिटल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल बाजार में वेंडर्स और क्लाइंट्स के साथ डील्स करते समय पूरी पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) रखें, अन्यथा किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से चालू कामधंधा प्रभावित हो सकता है. प्रतिद्वंद्वियों (कॉम्पिटिटर्स) द्वारा आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की नकल करने से कल काउंटर सेल में अचानक गिरावट आ सकती है, सतर्क रहें. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस में पेंडिंग फाइल्स क्लियर करने के लिए जमकर मेहनत करनी होगी; हो सकता है कि लंच करने के लिए भी समय न मिले, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें. वर्कलोड ज्यादा होने से सेहत थोड़ी नरम-गरम रह सकती है.

सावधान: जो युवा नए-नए जॉब में आए हैं, कल उन्हें वर्कप्लेस पर अपने 'हिडन एनिमीज' (गुप्त शत्रुओं) से बेहद सावधान रहना होगा, जो आपकी प्रगति में रुकावट डालने की साजिश रच रहे हैं. सोशल लाइफ में अत्यधिक व्यस्तता आपको किसी मुसीबत में डाल सकती है. छात्रों के लिए समय थोड़ा कठिन रह सकता है.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 3

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के 11वें भाव में होने से कल का दिन आपकी कुल इनकम और रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है. जो युवा अपने पुश्तैनी और पारिवारिक व्यापार से अलग हटकर अपना खुद का कोई इंडिपेंडेंट स्टार्टअप या बिजनेस (Independent Startup Plan) शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कल का समय पूरी तरह अनुकूल और भाग्यशाली रहेगा.

बिजनेस: व्यापार में कल आपको मार्केट से कोई बहुत बड़ा और बंपर ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपके बिजनेस टर्नओवर और ओवरऑल ग्रोथ में भारी इजाफा देखने को मिलेगा. कल कॉरपोरेट मीटिंग्स में आपके व्यवहार और मैच्योरिटी में आए सकारात्मक बदलाव को देखकर सभी मेंबर्स बेहद प्रभावित नजर आएंगे.

करियर: जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, कल उनके हाथ मार्केट से बेहतरीन कंपनियों के बड़े जॉब ऑफर्स लग सकते हैं. जो युवा हाल ही में नौकरी से जुड़े हैं, वे कल ऑफिस में सीनियर्स से मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें; किसी भी प्रोजेक्ट के असमंजस में सलाह जरूर लें. अपोजिट जेंडर के कलीग्स का सम्मान करें.

यूथ व सेहत: कल परिवार के साथ किसी बड़े मांगलिक उत्सव या उत्सव में शामिल होने की सुंदर प्लानिंग फाइनल हो सकती है. हालांकि, पार्टी और मांगलिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अपने खान-पान पर कड़ा कंट्रोल रखें, वरना डाइजेशन की समस्या परेशान कर सकती है. प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं पर फोकस बढ़ाएं.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 9

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