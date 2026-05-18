Kal ka Rashifal: 19 मई 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति लेकर आने वाला है. कल दोपहर 02:19 तक तृतीया तिथि रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी होगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से गजकेसरी, बुधादित्य, शंख, धृति, रूचक, वाशि और सुनफा योग का अद्भुत तालमेल देखने को मिलेगा. विशेष रूप से मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को रूचक योग का लाभ मिलेगा. कल मेष राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, वहीं कर्क राशि वालों को पुरानी समस्याओं और कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.

कल चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दोपहर में एक विशेष समय उपलब्ध है: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) रहेगा. हालांकि, दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

कल का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने वाला है. आपको आय के नए-नए स्रोत प्राप्त होंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

Property: नया मकान, वाहन या दुकान खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं. हालांकि, संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद कल परेशानी खड़ी कर सकता है.

नया मकान, वाहन या दुकान खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं. हालांकि, संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद कल परेशानी खड़ी कर सकता है. Love: प्रेम जीवन जी रहे जातकों के लिए कल का दिन यादगार रहेगा; पार्टनर के साथ विवाह बंधन में बंधने के योग हैं.

प्रेम जीवन जी रहे जातकों के लिए कल का दिन यादगार रहेगा; पार्टनर के साथ विवाह बंधन में बंधने के योग हैं. Caution: खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए अपनी जेब और बजट का विशेष ख्याल रखें.

खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए अपनी जेब और बजट का विशेष ख्याल रखें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन अत्यधिक भागदौड़ और व्यस्तता से भरा रहने वाला है.

Business: मन में एक साथ कई नए विचार आएंगे. इन विचारों को तुरंत बिजनेस में अमल में लाएं, तभी अच्छा लाभ कमा सकेंगे. बड़े मुनाफे के चक्कर में छोटे लाभ को हाथ से न जाने दें.

मन में एक साथ कई नए विचार आएंगे. इन विचारों को तुरंत बिजनेस में अमल में लाएं, तभी अच्छा लाभ कमा सकेंगे. बड़े मुनाफे के चक्कर में छोटे लाभ को हाथ से न जाने दें. Success: माता-पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए काम की शुरुआत करने में सफल रहेंगे.

माता-पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए काम की शुरुआत करने में सफल रहेंगे. Health: अधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान और पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है.

अधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान और पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है. सेहत में चल रही गड़बड़ी के कारण आपका मन उदास रह सकता है.

Career: कार्यक्षेत्र में इस समय किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें, अन्यथा नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.

कार्यक्षेत्र में इस समय किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें, अन्यथा नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. Family: आपके व्यवहार में अहंकार की भावना आ सकती है, जिससे परिवार के सदस्य परेशान रहेंगे. कल किसी काम को लेकर पिताजी की मर्जी के खिलाफ न जाएं, वे नाराज हो सकते हैं.

आपके व्यवहार में अहंकार की भावना आ सकती है, जिससे परिवार के सदस्य परेशान रहेंगे. कल किसी काम को लेकर पिताजी की मर्जी के खिलाफ न जाएं, वे नाराज हो सकते हैं. Children: संतान आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरेगी, जिससे मन को तसल्ली मिलेगी.

संतान आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरेगी, जिससे मन को तसल्ली मिलेगी. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन जीवन में चल रही पुरानी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. आपके निर्णय लेने की क्षमता का आपको भरपूर लाभ मिलेगा.

Finance: यदि आप लंबे समय से कर्ज को लेकर परेशान थे, तो कल आपका वह कर्ज काफी हद तक उतर सकता है.

यदि आप लंबे समय से कर्ज को लेकर परेशान थे, तो कल आपका वह कर्ज काफी हद तक उतर सकता है. Family: परिवार के किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा. बड़े बुजुर्गों की बातों पर ध्यान दें और अमल करें.

परिवार के किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा. बड़े बुजुर्गों की बातों पर ध्यान दें और अमल करें. Caution: पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस में आँख मूंदकर भरोसा न करें, धोखे की आशंका है.

पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस में आँख मूंदकर भरोसा न करें, धोखे की आशंका है. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. आपको अपने मन की गुप्त बातें या इच्छाएं किसी बाहरी व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे आपका मजाक बना सकते हैं.

Career: नौकरीपेशा लोगों को किसी दूसरी कंपनी से बेहतरीन ऑफर मिल सकता है, जिसके कारण आप पुरानी नौकरी बदलने का विचार करेंगे.

नौकरीपेशा लोगों को किसी दूसरी कंपनी से बेहतरीन ऑफर मिल सकता है, जिसके कारण आप पुरानी नौकरी बदलने का विचार करेंगे. Property: नई संपत्ति या फ्लैट खरीदने का आपका पुराना सपना कल सच हो सकता है.

नई संपत्ति या फ्लैट खरीदने का आपका पुराना सपना कल सच हो सकता है. Caution: संतान की संगति और आदतों पर विशेष ध्यान दें, उनके गलत राह पर अग्रसर होने की आशंका है.

संतान की संगति और आदतों पर विशेष ध्यान दें, उनके गलत राह पर अग्रसर होने की आशंका है. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आप कुछ नया और विशेष कर दिखाने की उधेड़बुन में दिन का काफी समय बिताएंगे.

Business/Investment: शेयर मार्केट या सट्टा बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए कल का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. हालांकि, व्यवसाय में कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच-विचार कर ही लें.

शेयर मार्केट या सट्टा बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए कल का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. हालांकि, व्यवसाय में कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच-विचार कर ही लें. Property: नया वाहन खरीदने की आपकी इच्छा कल पूरी हो सकती है. परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा.

नया वाहन खरीदने की आपकी इच्छा कल पूरी हो सकती है. परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा. Advice: अपनी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें.

अपनी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

कल का दिन आपके लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को छोड़कर दूसरों के मामलों में ज्यादा ध्यान लगाएंगे, जिससे आपके खुद के काम बिगड़ सकते हैं.

Family/Love: माताजी के साथ बेवजह किसी बात पर बहस या झड़प हो सकती है, संयम रखें. जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए आपको उनसे माफी मांगनी पड़ सकती है.

माताजी के साथ बेवजह किसी बात पर बहस या झड़प हो सकती है, संयम रखें. जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए आपको उनसे माफी मांगनी पड़ सकती है. Health: मानसिक तनाव बना रहेगा. अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें, कई समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

मानसिक तनाव बना रहेगा. अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें, कई समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद सामान्य और प्रगतिशील रहेगा. आपकी सोच-समझ और सही नीतियों से रुके हुए काम पूरे होंगे और तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे.

Business: व्यवसाय में मन मुताबिक और मनचाहा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा. तरक्की की बाधाएं दूर होंगी.

व्यवसाय में मन मुताबिक और मनचाहा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा. तरक्की की बाधाएं दूर होंगी. Family: नया मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कल इस दिशा में कदम बढ़ाएं, इच्छा पूरी होगी. संतान उम्मीदों पर खरी उतरेगी.

नया मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कल इस दिशा में कदम बढ़ाएं, इच्छा पूरी होगी. संतान उम्मीदों पर खरी उतरेगी. Education: विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी चाहिए.

विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी चाहिए. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए सुखद यादें लेकर आएगा. किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा और पुरानी यादें ताजा होंगी.

Finance: यदि आपने पूर्व में किसी को धन उधार दिया था, तो कल वह पैसा आपको वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

यदि आपने पूर्व में किसी को धन उधार दिया था, तो कल वह पैसा आपको वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. Travel: घूमने-फिरने के दौरान किसी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात होगी, जहाँ से आपको करियर के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

घूमने-फिरने के दौरान किसी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात होगी, जहाँ से आपको करियर के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. Caution: रुके हुए कामों को पूरा करने की जल्दबाजी में आप माताजी से किया हुआ कोई वादा भूल सकते हैं.

रुके हुए कामों को पूरा करने की जल्दबाजी में आप माताजी से किया हुआ कोई वादा भूल सकते हैं. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा, लेकिन यह भागदौड़ सार्थक सिद्ध होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी कानूनी मामले में कल आपको जीत मिल सकती है.

Health: यदि आप पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, तो कल उस समस्या से निजात मिलेगी.

यदि आप पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, तो कल उस समस्या से निजात मिलेगी. Education: विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भटक सकता है, जिससे शिक्षा पर असर पड़ेगा. एकाग्रता बनाए रखें.

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भटक सकता है, जिससे शिक्षा पर असर पड़ेगा. एकाग्रता बनाए रखें. Caution: कल वाहनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें, दुर्घटना की आशंका है. नौकरी के सिलसिले में घर से दूर रह रहे सदस्यों को परिवार की याद सता सकती है.

कल वाहनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें, दुर्घटना की आशंका है. नौकरी के सिलसिले में घर से दूर रह रहे सदस्यों को परिवार की याद सता सकती है. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन कुछ चुनौतियाँ और समस्याएं लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की को देखकर आपके विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं और हावी होने की कोशिश करेंगे.

Business: व्यापार में जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. परिवार में भी कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, सतर्क रहें.

व्यापार में जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. परिवार में भी कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, सतर्क रहें. Relief: यदि कोर्ट-कचहरी या मुकदमों को लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो कल वह परेशानी दूर होगी. संतान पक्ष से संतोष मिलेगा.

यदि कोर्ट-कचहरी या मुकदमों को लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो कल वह परेशानी दूर होगी. संतान पक्ष से संतोष मिलेगा. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन अन्य दिनों के मुकाबले काफी बेहतर और भाग्यशाली रहने वाला है. आपके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा.

Business: बिजनेस कर रहे लोगों को कल चौतरफा लाभ मिलने के योग हैं. धन संबंधित मामलों में मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

बिजनेस कर रहे लोगों को कल चौतरफा लाभ मिलने के योग हैं. धन संबंधित मामलों में मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. Family: घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का सुंदर आयोजन हो सकता है.

घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का सुंदर आयोजन हो सकता है. Relief: कोर्ट-कचहरी से संबंधित मामलों में जो असुविधा चल रही थी, कल किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी.

कोर्ट-कचहरी से संबंधित मामलों में जो असुविधा चल रही थी, कल किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.