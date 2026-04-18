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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukra Gochar 2026: 19 अप्रैल को शुक्र का बड़ा गोचर! वृषभ में एंट्री के साथ लव, मनी और करियर पर दिखेगा असर!

Shukra Gochar 2026: 19 अप्रैल को शुक्र का बड़ा गोचर! वृषभ में एंट्री के साथ लव, मनी और करियर पर दिखेगा असर!

Venus Transit 2026: 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया पर शुक्र ग्रह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषाचार्य से जानिए, शुक्र गोचर का देश-दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Apr 2026 07:46 AM (IST)
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  • व्यापार, कला, मीडिया, नौकरी व राजनैतिक क्षेत्रों में बदलाव के संकेत।

Shukra Gochar in Vrishabh 2026: महान ग्रह शुक्र 19 अप्रैल को मेष राशि की यात्रा समाप्त करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे. इस राशि पर ये 14 मई तक गोचर करेंगे उसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे. इनका अपनी ही राशि में गोचर करने से पृथ्वी वासियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि, मंगल की राशि मेष को छोड़कर शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे. शुक्र दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा और गर्माहट से भर देता है किंतु कुछ राशियों के लिए संकेत है कि वे अपने प्रेम संबंधों को पारदर्शिता और सत्यता के साथ संभालकर रखें, वरना उन्हें ऐसे संबंधों में ठोकर भी खानी पड़ सकती है.

शुक्र 14 मई वृषभ राशि में ही रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्र ग्रह को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है. शुक्र ग्रह के कारण ही हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्रभावित होती है. जीवन में आराम, मान-सम्मान, शारीरिक और मानसिक सुख शुक्र देव की कृपा से ही प्राप्त होता है. जातक की कुंडली में राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों नहीं होते हैं तो ही शुक्र देव अच्छे परिणाम देते हैं.

व्यक्ति की कुंडली में शुक्र क्यों जरूरी है?

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि शुक्र के शुभ प्रभाव से सुख-समृद्धि और सौभाग्य में होगी वृद्धि होती है. शुक्र को सभी ग्रहों में सबसे चमकदार ग्रह माना जाता है. चूंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है इसलिए कुंडली में इसकी अच्छी स्थिति से जातकों को जीवन में कई सुख सुविधाएँ मिलती हैं लेकिन मुख्य रुप से प्रेम, भौतिक सुखों में इसकी मजबूती से वृद्धि होती है.

इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी शुक्र की स्थिति का असर पड़ता है, यदि कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो दांपत्य जीवन सुखद रहता है. वहीं शुक्र की दुर्बल स्थिति व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है. शनि व बुध शुक्र के मित्र ग्रहों में आते है. शुक्र ग्रह के शत्रुओं में सूर्य व चन्द्रमा है. शुक्र के साथ गुरु व मंगल सम सम्बन्ध रखते हैं. वृषभ एवं तुला राशि के स्वामी शुक्र कन्या राशि में नीच राशिगत संज्ञक तथा मीन राशि में उच्चराशिगत संज्ञक कहे गए हैं. 

ज्योतिष में शुक्र

कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि शुक्र या वीनस को ज्योतिष में स्त्री ग्रह भी माना जाता है. ये वृष और तुला राशि का स्वामी है. शुक्र लाभ के साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि का भी कारक होता है. व्यक्ति की कलात्मकता का भी विकास होता है.

किसी की कुंडली में ये ग्रह कमजोर या मजबूत हो, दोनों ही स्थिति में काफी मायने रखता है. ज्योतिष में शुक्र अच्छे कपड़े, विवाह, आमदनी, नारी, ब्राह्मण, पत्नी, यौन जीवन का सुख, फूल, वाहन, चांदी, आनंद, कला, वाद्ययंत्र और राजसी प्रवृत्ति का कारक ग्रह है. शुक्र के राशि परिवर्तन होने से इन मामलों संबंधी बदलाव देखने को मिलते हैं.

शुक्र गोचर का प्रभाव

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि शुक्र के पास अमृत संजीवनी है और शुक्र पृथ्वी के साथ है. वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शुभ असर देखने को मिलेगा. ललित कलाओं की तरफ आप का रूझान हो सकता है. यदि आप मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा.

वहीं मीडिया आदि के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को भी यह शुक्र लाभ कराने वाला होगा. जॉब और बिजनेस से संबंधित परेशानियां दूर होंगी. जॉब बदलने का विचार मन में है तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा. व्यवहार में सौम्यता लाएगा. प्रशासनिक और राजनैतिक मामलों में बड़े बदलाव हो सकते हैं.

इन क्षैत्रों से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा कहा जाता है. कई लोगों की सेहत में भी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. विपरित लिंग के लोगों के कारण कामकाज में बदलाव होने की भी संभावना है. सुख-सुविधाएं, यात्राएं और शारीरिक सुख संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है. 

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शुक्र के उपाय

भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास ने बताया कि मां लक्ष्मी अथवा मां जगदम्बा की पूजा करें. भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें. शुक्रवार का व्रत रखें और उस दिन खटाई न खाएं. चमकदार सफेद एवं गुलाबी रंग का प्रयोग करें. श्री सूक्त का पाठ करें. शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र, दही, खीर, ज्वार, इत्र, रंग-बिरंगे कपड़े, चांदी, चावल इत्यादि वस्तुएं दान करें.

आइए भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं कि शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश करने से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि 
नौकरीपेशा जातकों को अधिकारियों की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जाने का योग बन रहा है. गोचर काल में पैसे बचाने में सफल होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. 

वृषभ राशि 
जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया बिजनस शुरू कर सकते हैं. बड़े निर्णय आसानी से ले लेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छी सफलता मिलेगी. कानूनी मामलों में गोचर काल फायदेमंद रहेगा.

मिथुन राशि 

आप साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए यह योजना टाल दें. इस अवधि में एक ओर पैसा कमाने में सफल होंगे तो दूसरी ओर आपको खर्चे भी बढ़ते जाएंगे. आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रहेगा.

कर्क राशि 
कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि कई क्षेत्रों से धन कमाने के मौके मिलेंगे लेकिन आपको खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की आशंका बन रही है. लव लाइफ में किसी वजह विवाद का सामना करना पड़ सकता है. 

सिंह राशि 
आर्थिक लाभ के तो योग बनेंगे लेकिन पारिवारिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. भाई-बहनों के साथ किसी तरह की विवाद की स्थिति बन सकती है. अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी.

कन्या राशि 
नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं. साथ ही घर में शादी विवाह जैसा कोई शुभ कार्य हो सकता है. इस दौरान बिजनस करने वालों को अच्छा लाभ होगा और तरक्की के नए अवसर भी मिलेंगे. 

तुला राशि 
करियर में अच्छे मुकाम पर पहुंचकर संतुष्टि मिलेगी. हालांकि कार्यस्थल पर अधिकारियों की वजह से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी और अटका धन प्राप्त होगा.

वृश्चिक राशि 
भाग्य व पिता पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके अटके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे. करियर में भाग्य का साथ मिलने से अच्छा धन लाभ होगा और नए नए अवसर भी प्राप्त करेंगे. 

धनु राशि 
आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है. सतर्क रहने की सलाह दी जाती है अन्यथा धन हानि की आशंका बन रही है.

मकर राशि 
काम की वजह से विदेश भी जाना पड़ सकता है. इस अवधि में भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा. नौकरी करने वाले अपना कार्य ईमानदारी से करें.

कुंभ राशि 
पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. किसी गलतफहमी की वजह से बड़ा विवाद हो सकता है. व्यापार में आपकी निर्णय लेने की क्षमता का अच्छा लाभ होगा.

मीन राशि
नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे और भाग्य का साथ मिलने से आमदनी में भी अच्छी वृद्धि होगी. लव लाइफ आनंदमयी रहेगी और कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं. नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Taurus Venus Transit Akshaya Tritiya 2026 Astrology 2026 Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026

Frequently Asked Questions

शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

शुक्र को मजबूत करने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा, शुक्रवार का व्रत रखना, सफेद और गुलाबी रंगों का प्रयोग करना, और श्री सूक्त का पाठ करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

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