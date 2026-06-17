Kal Ka Rashifal, 18 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल शाम 06:59 तक चतुर्थी तिथि रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. कल सुबह 11:32 तक बेहद पवित्र पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन अपनी स्वराशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए करियर और फाइनेंशियल मामलों में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल गुरुवार का दिन ग्रहों के महासंयोग के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और व्याघात योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है. पुष्य नक्षत्र का गुरुवार को होना गुरु पुष्य नक्षत्र का निर्माण कर रहा है, जो खरीदारी और नए निवेश के लिए सर्वोत्तम है.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल गुरुवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी, इसके बाद पंचमी तिथि.

शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी, इसके बाद पंचमी तिथि. नक्षत्र: सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र (गुरु पुष्य योग), इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र रहेगा.

सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र (गुरु पुष्य योग), इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन अपनी स्वराशि कर्क राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन अपनी स्वराशि कर्क राशि में गोचर करेंगे. विशेष अलर्ट (भद्रा काल): कल सुबह 08:14 से शाम 06:59 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक या शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

कल सुबह 08:14 से शाम 06:59 तक रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक या शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें. राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक (इस समय कोई भी नया काम करने से बचें).

दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक (इस समय कोई भी नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर में किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक थोड़ी नासाज हो सकती है, उनका ख्याल रखें. वैश्विक और घरेलू कमजोर आर्थिक परिस्थितियों (Weak Economic Situation) के कारण कल आप थोड़े मानसिक स्ट्रेस में रह सकते हैं.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल का दिन कॉस्ट कटिंग (Cost Cutting) का रहेगा. उन फालतू खर्चों को पहचानें जो आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहे हैं. अचानक बड़ा खर्चा आने से बजट बिगड़ सकता है, जिससे निपटने के लिए आपको लोन या वर्किंग कैपिटल का सहारा लेना पड़ सकता है. बिना सलाहकार के निवेश न करें.

करियर: वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार की बेकार की एक्टिविटीज में शामिल न हों, वरना आप अपना और कंपनी का कीमती टाइम वेस्ट करेंगे. अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो टीम मेंबर्स की एक्टिविटी पर पैनी नजर रखें; आपकी ढील उन्हें गैर-जिम्मेदार बना सकती है. अचानक ऑफिशियल ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है.

यूथ: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कल एग्जाम डेट को लेकर थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं. परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए कल काफी प्रयास करने होंगे.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल मित्रों के साथ किसी बात पर हल्की नोक-झोंक हो सकती है, वाणी पर संयम रखें. व्याघात और गजकेसरी योग बनने से बिजनेस में कल आपकी कोई लंबे समय से रुकी हुई बड़ी डील अचानक फाइनल हो सकती है, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स और कागजी कार्रवाई पूरी रखें.

बिजनेस: व्यापार में आ रही पुरानी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आप अपने काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. छोटे से छोटे कार्यों को भी कल ही खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि काम को कल पर छोड़ना भारी नुकसान का कारण बन सकता है. पेंडिंग टास्क को पूरा करने में आपकी जी-जान काम आएगी.

करियर: मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर अपना व्यवहार थोड़ा लचीला और कस्टमर-फ्रेंडली (Customer-Friendly) बनाना होगा, तभी आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपैंड कर पाएंगे. हार्ड वर्क से बॉस और सीनियर्स का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे.

यूथ व फैमिली: गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से छात्रों को कल पेरेंट्स की तरफ से करियर में बड़ी हेल्प मिल सकती है. शादीशुदा कपल्स को संतान से जुड़ा कोई बेहद शुभ और आनंददायक संकेत मिल सकता है, जिससे घर की खुशियों में चार चांद लग जाएंगे.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 5

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल पैतृक संपत्ति से जुड़े कागजात बहुत संभालकर रखें. बुधादित्य योग के प्रभाव से ऑफिशियल ट्रैवलिंग और महत्वपूर्ण मीटिंग्स के दौरान आपको सीनियर्स और उच्च अधिकारियों की तरफ से बड़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी.

बिजनेस: गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से कल व्यापार की सभी विषम परिस्थितियों में शांत बने रहने की अद्भुत कला से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. कानूनी मामलों या टैक्स से जुड़े मुद्दों में किसी अनुभवी एक्सपर्ट से सलाह-मशविरा करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लें.

करियर: व्यापारियों को अपनी समस्याओं का मॉडर्न सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कल काफी सक्रिय देखा जाएगा; इंटरनेट और सोशल मीडिया मार्केटिंग से इस दौरान बड़ी मदद मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर दिए गए टास्क को एक निश्चित समय सीमा (डेडलाइन) के अंदर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

सावधान: वर्कस्पेस पर कुछ नई चुनौतियां अचानक आपके सामने आ सकती हैं, जिससे आपका डेली रूटीन थोड़ा पटरी से नीचे उतर सकता है. लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा. खिलाड़ी अपने फील्ड पर कंसंट्रेट करें.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 9

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में संचार करेंगे, जिससे आपके बौद्धिक विकास और निर्णय लेने की क्षमता में गजब का सुधार होगा. सुनफा योग के प्रभाव से बिजनेस में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से आप मार्केट में अच्छा-खासा प्रॉफिट कमाने में कामयाब रहेंगे.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल बदलते समय के अनुसार इनोवेशन और अपग्रेडेशन (Business Innovation) का दिन है. अपने काम करने के पुराने ट्रेडिशनल तरीके को बदलें और नई टेक्नोलॉजी या आधुनिक ए.आई. टूल्स (AI Tools) का इस्तेमाल शुरू करें. सोशल मीडिया पर कल आपके बिजनेस स्टेटस और ब्रांड की खूब चर्चा होगी.

करियर: नौकरीपेशा लोग वर्कप्लेस पर अपने काम को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए नए और रोचक आइडियाज को अपनाएं. वर्कलोड बढ़ने से मन में थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन कार्यस्थल पर आपका अनुशासन (Discipline) ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. डेडलाइन से पहले काम पूरा करने से साख बढ़ेगी.

यूथ व फैमिली: व्याघात और गजकेसरी योग बनने से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को कल करियर के मामले में कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है, धैर्य बनाए रखें. घरेलू महिलाओं को काम में राहत मिलेगी, क्योंकि लाइफ पार्टनर घरेलू कार्यों में हाथ बंटाएंगे.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के नए कानूनी दांव-पेंच और क्लॉज को बहुत ध्यान से सीखने की जरूरत है. मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पर्सन (बाहरी व्यक्ति) के अचानक हस्तक्षेप या दखलंदाजी की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपसी विश्वास मजबूत रखें.

बिजनेस: ग्रह गोचर विपरीत होने से कल व्यापारियों को फाइनेंस से जुड़ी कुछ बड़ी समस्याओं (Financial Crunch) का सामना करना पड़ सकता है. शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश बहुत सोच-समझकर करें; कल बहुत बड़ी धनराशि का निवेश करने से पूरी तरह बचना चाहिए.

मार्केटिंग: यदि आपको ऑनलाइन विज्ञापनों और डिजिटल कैंपेन से कम प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त हो रहा है, तो कल उसकी विज्ञापन कॉपी और टारगेट ऑडियंस को फिर से री-चेक करें. सही कीवर्ड्स और मार्केट रिसर्च (Market Research) का चुनाव ही कल आपके मुनाफे की असली चाबी साबित होगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल वर्कप्लेस पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में डिसीजन लेने की अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए. ऑफिस के काम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए वीकेंड या किसी छोटी ट्रिप की प्लानिंग बना सकते हैं. वर्कस्पेस पर बैक-बाइटिंग (पीठ पीछे बुराई) करने वालों से उचित दूरी बनाकर रखें. छात्र आलस्य त्यागें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल का दिन आपकी इनकम और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बेहद शानदार है. व्याघात और गजकेसरी योग बनने से कल कंसल्टेंसी सर्विसेज (Consultancy Services) के बिजनेस से जुड़े लोगों के हाथ कोई बहुत बड़ा और बंपर प्रॉफिट लग सकता है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी.

बिजनेस: मार्केट से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से कल बिजनेसमैन को अपनी वास्तविक कैपेबिलिटी दिखाने का शानदार मौका मिलेगा, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. शेयर बाजार या मुनाफा बाजार में कल नए निवेश की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है. कल आपका मन किसी स्पिरिचुअल या सोशल प्रोग्राम की तरफ अधिक झुकेगा.

करियर: वर्कस्पेस पर आपका सकारात्मक चिंतन और इनोवेटिव अप्रोच आपको करियर में तेजी से आगे बढ़ाएगी और सफलता पाने में सहायक होगी. आपके रास्ते में आ रही पुरानी बाधाएं कल दूर होंगी. सोशल वर्क या एनजीओ (NGO) से जुड़े लोगों को कल समाज में कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रतिष्ठित पद मिल सकता है.

यूथ: गुरु पुष्य नक्षत्र में होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कल थोड़ी और अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. सिंगल लोग कल रिलेशनशिप के मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं, उचित समय का इंतजार करें.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको घर के बड़े-बुजुर्गों और सीनियर्स के आदर्शों पर चलना चाहिए. जो लोग आईटी (IT Sector) या टेक सेक्टर में कार्यरत हैं, उन्हें कल किसी बड़ी विदेशी कंपनी से रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम (Remote Work Offer) का शानदार ऑफर मिल सकता है, अपनी ईमेल और लिंक्डइन पोर्टफोलियो को लगातार चेक करते रहें.

बिजनेस: व्याघात और गजकेसरी योग बनने से कल व्यापार में वृद्धि और विस्तार के लिए परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में रहेंगी. हालांकि, बिजनेसमैन को अपने ब्रांड की एडवरटाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कल थोड़ा-बहुत जोखिम (रिस्क) उठाना पड़ सकता है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

करियर: कल आपको ऑफिस में किसी नए बड़े प्रोजेक्ट या नई टीम का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है, सीनियर मैनेजमेंट के सामने आपकी मैनेजमेंट स्किल्स (Management Skills) की जमकर सराहना होगी. वर्कप्लेस पर आपकी दृढ़ता, काम करने की क्षमता और तर्क शक्ति की तारीफ होगी.

फैमिली व छात्र: वाशि योग के प्रभाव से कल आपकी फैमिली आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी; काम के बाद कुछ क्वालिटी समय अपने परिवार के साथ जरूर बिताएं. छात्रों के लिए समय उपयुक्त है, परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 9

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल सोशल मीडिया और सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान और मान-सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. कल आपके काम करने का बेहतरीन तरीका और आपकी लीडरशिप स्टाइल (Leadership Style) वर्कप्लेस पर आपके को-वर्कर्स और जूनियर्स को भी व्यापक रूप से प्रभावित और मोटिवेट करने वाली है.

बिजनेस: व्यापार में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स (बातचीत की कला) बेहतर होने से मार्केट में आपकी पकड़ बेहद मजबूत रहेगी, जिसके बल पर कल कुछ नए बड़े ऑर्डर्स भी आपके हाथ लग सकते हैं. गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से यदि आप निवेश के तौर पर कोई अचल संपत्ति या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो कदम आगे बढ़ा सकते हैं.

मार्केटिंग: बिजनेसमैन के लिए कल क्रिएटिव मार्केटिंग (Creative Marketing) का दिन है; वीडियो कंटेंट, रील्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, रिस्पांस शानदार मिलेगा. वर्कप्लेस पर प्रेजेंट प्रोजेक्ट को पूरा करके तुरंत न्यू प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं.

यूथ व लव: आनन्दादि योग के प्रभाव से छात्र कल अपनी पढ़ाई की किसी भी जटिल से जटिल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजीली ढूंढ लेंगे. सोशल वर्क को लेकर किसी छोटी यात्रा की प्लानिंग बन सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ चल रही पुरानी अनबन पर अब हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा.

शुभ रंग: ब्लू | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 2

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ससुराल पक्ष से कोई थोड़ा परेशान करने वाला समाचार मिल सकता है, धैर्य रखें. न्यू एंप्लॉयीज और फ्रेशर्स को कल ऑफिस में केवल सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है; यह समय नकारात्मकता को दूर भगाकर अपने आत्मबल और स्किल्स को मजबूत (Skill Enhancement) करने का है.

बिजनेस: कल आप किसी नए ट्रेडिशनल बिजनेस की बारीकियों और नियमों को समझने के लिए थोड़ा संघर्ष कर सकते हैं. रेगुलर वर्क और निरंतरता से ही आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे. बिजनेसमैन धैर्य और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें, ग्रहों के अनुकूल परिवर्तन का इंतजार करें क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होता.

साइबर अलर्ट: कल आपको अपनी डिजिटल सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा (Cyber Security Alert) पर विशेष काम करने की जरूरत है; आपके सिस्टम में हैकर्स के द्वारा सेंधमारी की जा सकती है. अपने महत्वपूर्ण बिजनेस डेटा का क्लाउड बैकअप लें और पुराने पासवर्ड्स तुरंत बदलें; सुरक्षित डेटा ही भविष्य का असली धन है.

करियर: नौकरीपेशा लोग वर्कप्लेस पर सीनियर्स और बॉस के साथ संवाद (कम्युनिकेशन) करते समय बेहद विनम्र और सजग रहें, क्योंकि मैनेजमेंट आपके हर एक शब्द और बॉडी लैंग्वेज पर बारीकी से गौर कर रहा है. अत्यधिक वर्कलोड और विरोधियों के सक्रिय होने से थोड़ा तनाव रह सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े पारिवारिक कार्यों में रुकावट आ सकती है.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर मनमुटाव होने की आशंका है, बातचीत में नरमी बरतें. गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से करियर में ग्रोथ और प्रमोशन (Career Growth & Promotion) लाने के लिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग काम आएगी, जिससे मार्केट में तरक्की के नए अवसर आपके हाथ लगेंगे.

बिजनेस: व्याघात और गजकेसरी योग बनने से बिजनेस में पिछले दिनों किए गए आपके हार्ड वर्क का कल आपको बेहद शानदार और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. बिजनेसमैन सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करें. कल व्यापार में बंपर लाभ के संकेत हैं; विदेशी मुद्रा या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ होने वाली डील्स से बड़ा आर्थिक फायदा होगा.

करियर: ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए नौकरीपेशा लोगों की कोई पुरानी और दबी हुई इच्छा कल अचानक पूरी हो सकती है. ऑफिस के किसी जरूरी काम को लेकर यदि यात्रा करनी पड़ती है, तो आनाकानी बिल्कुल न करें, यह यात्रा प्रोग्रेसिव रहेगी.

यूथ: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कल अपने प्रयासों को और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि कठिन परिश्रम से ही आप कट-ऑफ क्लियर कर पाएंगे. सामाजिक स्तर पर किसी चुनौतीपूर्ण कार्य का नेतृत्व करना पड़ सकता है.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से हमेशा के लिए पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, सेहत दुरुस्त रहेगी. बुधादित्य योग के प्रभाव से आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग (Creative Thinking) कल ऑफिस के किसी ठप पड़े प्रोजेक्ट में नई जान फूंक देगी, बॉस आपके विजन की हर जगह सराहना करेंगे.

बिजनेस: व्यापार में धैर्य रखें, जैसे ही ग्रह स्थिति आपके पक्ष में होगी भाग्य आप पर मुस्कुराएगा. यदि बिजनेस में कुछ नया इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो कल सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ और फलदायी रहेगा.

कस्टमर सक्सेस: गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से कल बिजनेसमैन को आफ्टर-सेल्स सपोर्ट और कस्टमर सक्सेस (Customer Success Support) पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए; अपने सपोर्ट टिकट का रिस्पांस टाइम कम करें, क्योंकि खुश ग्राहक ही ब्रांड की वैल्यू बढ़ाता है.

करियर: कार्यस्थल पर अचानक कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, जो आपके करियर के फेवर में रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग ही उनकी सफलता की असली कुंजी है, जो हर कठिन राह को आसान बना देगी. लव पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें, जो लोग दूर हैं वे फोन के माध्यम से संपर्क में रहें. छात्रों को रिसर्च के लिए थोड़ा और समय निकालना होगा.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 9

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको अचानक से कहीं से आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. न्यू एंप्लॉयीज और फ्रेशर्स को कल ऑफिस में अपनी वास्तविक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का शानदार मौका मिल सकता है; इसलिए आपकी जिस भी क्रिएटिव कला या स्किल में रुचि है, उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें.

बिजनेस: अपने चालू बिजनेस को और बड़े लेवल पर बढ़ाने या उसका विस्तार करने के लिए बिजनेसमैन को कल अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए आप बैंक लोन या क्रेडिट लाइन लेने का विचार बना सकते हैं.

करियर: वर्कस्पेस पर जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या हायर अप्रेजल (Job Promotion) की चाह रख रहे थे, कल उनकी यह मुराद पूरी हो सकती है; मैनेजमेंट आपके नाम की घोषणा कर सकता है. मार्केटिंग से जुड़े लोग कल मार्केट में अपनी भूमिका का सटीक अवलोकन करने के बाद ही कोई नई पिच तैयार करें, सफलता मिलेगी.

यूथ: सुनफा योग के प्रभाव से जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा (Higher Education Abroad) प्राप्त कर रहे हैं या जाने की तैयारी में हैं, उनके लिए यह समय आगे बढ़ने और वीजा संबंधी बाधाओं को दूर करने का है.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.