Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 17 जनवरी 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 17 जनवरी 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 17 जनवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 16 Jan 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 17 जनवरी 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा. आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. आप अपने मनमौजी स्वभाव के कारण थोड़ा परेशान रहेंगे. आप बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध न करें. परिवार में किसी सदस्य से आपकी कहासुनी होने की संभावना है. आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे और घर के रिनोवेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं. परिवार के सभी एकजुट नजर आएंगे.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए शौक और मौज की चीजों की खरीदारी के लिए रहेगा. आपको अपने वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा. आपका कोई मित्र आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है. यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी, तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी को कहीं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने की योजना बना सकते हैं. आज आपको कार्यक्षेत्र में किसी काम के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिससे आपको खुशी होगी.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी. बुद्धि और विवेक से आप अपने विरोधियों को आसानी से मात देने के कामयाब रहेंगे. आपका कोई पुराना रोग उभर सकता है. आपकी आय के सोर्स बढ़ेंगे. आपको किसी काम को पूरा करने में यदि समस्या आ रही थी, तो वह भी दूर होगी. आप अपने किसी परिजन से काम को लेकर कोई सलाह मशवरा करेंगे. यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था, तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणपति को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज आपकी सेहत बिगड़ सकती हैं, इसलिए आप बाहर के खाने से परहेज रखें और अपने पेट का खास ख्याल रखें. आप बिजनेस में आधुनिक चीजों को शामिल करेंगे, जिससे आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा. परिवार के लोग भी आपके कामों को पूरा साथ देंगे. आज आपका मन काफी खुश रहेगा. आप किसी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. आपको अपनी संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है. आप उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे. आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा. मित्रों और परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा. आप अपनी आय और व्यय में बजट बनाकर चले, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर परेशान रहेंगे. आप कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं. विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी. दोस्तों से आपकी खूब पटेगी. आप किसी धार्मिक गतिविधि में भी शामिल हो सकते हैं. पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा. आप अपने किसी बात को लेकर बेवजह क्रोध न करें. आप यदि किसी काम को लेकर भाई-बहनों को सलाह देंगे, तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे. ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को यदि धन उधार दिया था, तो वह आपको वापस मिल सकता है. आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि

आज आप परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएंगे. आपके मन में कुछ नए विचार आएंगे, जिससे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें. आपका कोई विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है. आपको अपने किसी समस्या को छोटा नहीं समझना है. आपके कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है. पढ़ाई-लिखाई को लेकर संतान को यदि कोई समस्या है, तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है. आपको कार्यक्षेत्र में कोई नई समस्या आ सकती है. आपके धन-धान्य में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. बिजनेस में कोई काम आज अटकने की समस्या के कारण लटक सकता है. आप अपनी संतान को कहीं पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हैं. आपका कोई पुराना लेनदेन आपके लिए समस्या बन सकता है. आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा. आपको किसी काम को लेकर यदि तनाव था, तो वह भी दूर हो सकता है. आप अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करके राहत की सांस लेंगे. आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. आपके मित्र आपके लिए कोई इंवेस्टमेंट संबंधित प्लान लेकर आ सकते हैं. आप जीवनसाथी को कहीं घूमाने-फिराने लेकर जाएंगे. यदि कोई अनबन चल रही है, तो उसे बातचीत से दूर करने की कोशिश करें. परिवार में किसी सदस्य की सेहत में अधिक गिरावट चल रही थी, तो उसमें भी सुधार आएगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मकर राशि

आज आपकी इनकम बेहतर रहेगी, क्योंकि आपका डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है. पार्टनरशिप में काम करने का मौका भी आपको मिलेगा. आप नौकरी में यदि बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो किसी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं. आपको किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोलते होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा. आप अपनी संतान को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे, तो वह उस पर खरी उतरेगी. धर्म-कर्म की भावना आपके मन में रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आपको बिजनेस में कुछ कठिनाईयां तो आएंगी, लेकिन फिर भी आपके काम आसानी से पूरे होंगे. आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा. संतान को आप पढ़ाई-लिखाई के लिए कहीं बाहर भेज सकते हैं. अविवाहित जातकों के जीवन में नए साथी से मुलाकात हो सकती हैं. आपको कार्यक्षेत्र में किसी पॉलिटिक्स में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: गरीबों को काले तिल दान करें.

मीन राशि

आज आपके जीवनसाथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप अच्छे खान-पान का आनंद लेंगे. सिंगल लोगों की अपने साथी से मुलाकात होगी, लेकिन रोजगार की दिशा में प्रयासरत लोगों को मेहनत जारी रखनी होगी, तभी उन्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल होगा. आपको किसी अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन भी मिल सकता है, लेकिन आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा. आज आप कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 16 Jan 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope
और पढ़ें
