Kal ka Rashifal: शनिवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार विशेष उपलब्धियों और सकारात्मक परिणामों वाला रहेगा. कल अमावस्या तिथि देर रात 25:33:22 (अगले दिन तड़के) तक रहेगी, जो आध्यात्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है. नक्षत्रों की बात करें तो कल शाम 05:31:14 तक भरणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की स्थिति से सुबह 10:25:08 तक सौभाग्य योग का साथ मिलेगा, जो सफलता के द्वार खोलेगा.

कल धनु राशि के जातकों को पदोन्नति (प्रमोशन) की खुशखबरी मिल सकती है, वहीं मकर राशि वालों को पैतृक संपत्ति का लाभ होने के प्रबल योग हैं. सिंह राशि के जातकों के लिए कानूनी मामलों में जीत का दिन रहेगा. हालांकि, कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य और निवेश के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

कल का दिन सामाजिक क्षेत्रों में आपकी छवि निखारने वाला रहेगा. अविवाहितों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं.

Business: किसी नए साझेदार पर तुरंत भरोसा न करें, धोखा मिलने की आशंका है.

किसी नए साझेदार पर तुरंत भरोसा न करें, धोखा मिलने की आशंका है. Family: पिता के किसी निर्णय से आप असहज हो सकते हैं, शांति से बातचीत करें.

पिता के किसी निर्णय से आप असहज हो सकते हैं, शांति से बातचीत करें. Religion: धर्म-कर्म के कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

धर्म-कर्म के कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

कल का दिन आपके लिए कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करने का है. उधार लिया गया धन चुकाने में आप सफल रहेंगे.

Career: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा.

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा. Family: मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन संभव है, हालांकि सदस्यों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जिसे वरिष्ठों की मदद से सुलझाएं.

मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन संभव है, हालांकि सदस्यों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जिसे वरिष्ठों की मदद से सुलझाएं. Business: व्यापारिक उलझनों को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है.

व्यापारिक उलझनों को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा की इच्छा प्रबल होगी.

Family: पिता से मन की बात साझा करने से मानसिक तनाव कम होगा.

पिता से मन की बात साझा करने से मानसिक तनाव कम होगा. Love/Career: जीवनसाथी को करियर में कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है.

जीवनसाथी को करियर में कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है. Children: संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा.

संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, विशेषकर कार्यक्षेत्र में आपकी अच्छी सोच का लाभ मिलेगा.

Career: किसी विशेष व्यक्ति के मिलने से व्यापार में लाभ होगा, लेकिन काम की गति धीमी रह सकती है.

किसी विशेष व्यक्ति के मिलने से व्यापार में लाभ होगा, लेकिन काम की गति धीमी रह सकती है. Health: सिर दर्द और बदन दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

सिर दर्द और बदन दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं. Caution: कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद से बचें, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है.

कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद से बचें, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन कानूनी मामलों में विजय दिलाने वाला रहेगा. विरोधियों को अपनी बुद्धि से मात देने में सफल रहेंगे.

Finance: बिजनेस के लिए आवश्यक ऋण आसानी से मिल जाएगा.

बिजनेस के लिए आवश्यक ऋण आसानी से मिल जाएगा. Education: पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा, तभी मुश्किलों का हल निकलेगा.

पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा, तभी मुश्किलों का हल निकलेगा. Real Estate: प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं.

प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन अत्यधिक भागदौड़ वाला रहेगा. आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में अपना काफी समय व्यतीत करेंगे.

Family: भागदौड़ के कारण परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे अपनों की शिकायतें बढ़ सकती हैं.

भागदौड़ के कारण परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे अपनों की शिकायतें बढ़ सकती हैं. Health: सेहत में चल रहे उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी.

सेहत में चल रहे उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी. Caution: पिता से बहसबाजी होने की आशंका है, संयम बनाए रखें.

पिता से बहसबाजी होने की आशंका है, संयम बनाए रखें. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, जिन्हें बड़े सदस्यों की सलाह से सुलझाना होगा.

Finance: आय अच्छी रहेगी, लेकिन बढ़ते खर्च सिरदर्द बन सकते हैं.

आय अच्छी रहेगी, लेकिन बढ़ते खर्च सिरदर्द बन सकते हैं. Education: किसी संस्था के माध्यम से विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सकता है.

किसी संस्था के माध्यम से विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सकता है. Family: जरूरी मुद्दों पर परिवार के बुजुर्गों के साथ गंभीर चर्चा होगी.

जरूरी मुद्दों पर परिवार के बुजुर्गों के साथ गंभीर चर्चा होगी. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन अन्य दिनों की तुलना में बेहतर रहेगा. अपनी सोच-समझ से आगे बढ़ना आपके लिए हितकर होगा.

Career: संतान के करियर को लेकर कोई ऐसा ठोस निर्णय लेंगे जिससे परिवार वाले हैरान रह सकते हैं.

Caution: संपत्ति की खरीदारी करते समय कागजात और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर लें.

संपत्ति की खरीदारी करते समय कागजात और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर लें. Travel: घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है.

घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (प्रमोशन) मिल सकती है.

Career: बेरोजगारों को रोजगार से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है.

बेरोजगारों को रोजगार से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है. Family: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन माता-पिता की सेहत के प्रति सचेत रहें.

जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन माता-पिता की सेहत के प्रति सचेत रहें. Health: सेहत में समस्या होने पर डॉक्टरी परामर्श जरूर लें.

सेहत में समस्या होने पर डॉक्टरी परामर्श जरूर लें. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

नया काम शुरू करने के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है. पैतृक संपत्ति मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

Business: व्यापार में नई योजनाओं को शामिल करने से आय में वृद्धि होगी.

व्यापार में नई योजनाओं को शामिल करने से आय में वृद्धि होगी. Travel: काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है.

काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. Work: वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोग अपने काम पर विशेष ध्यान दें, गलती होने की संभावना है.

वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोग अपने काम पर विशेष ध्यान दें, गलती होने की संभावना है. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए कल स्वास्थ्य और वित्त के मामले में सावधानी बरतने का दिन है. व्यापार में आर्थिक नुकसान की आशंका है.

Career: नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. Finance: निवेश बहुत सोच-समझकर करें.

निवेश बहुत सोच-समझकर करें. Health: खान-पान पर नियंत्रण रखें और बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें.

खान-पान पर नियंत्रण रखें और बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

व्यवसाय के मामले में कल का दिन उन्नतिदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे.

Love: जीवनसाथी के साथ चल रही कटुता दूर होगी और संबंधों में मधुरता आएगी.

जीवनसाथी के साथ चल रही कटुता दूर होगी और संबंधों में मधुरता आएगी. Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे अधूरे काम समय पर निपटेंगे.

ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे अधूरे काम समय पर निपटेंगे. Caution: बाहरी व्यक्तियों से विवाद न करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

बाहरी व्यक्तियों से विवाद न करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.