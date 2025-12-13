Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 14 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

दिन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय लापरवाही नुकसान दे सकती है. लंबी यात्रा का योग बन सकता है. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा, हालांकि मित्रों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

दिन भागदौड़ और मानसिक तनाव से भरा रहेगा. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. व्यापार में कोई अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है. परिवार में किसी करीबी से जुड़ी चिंता परेशान कर सकती है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

दिन संतुलित रहेगा. पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए कार्य की शुरुआत और घर में मांगलिक कार्य का योग है.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer)

दिन शुभ रहेगा. लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साझेदारी से लाभ मिलेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और परिवार में खुशखबरी मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

दिन सावधानी मांगता है. बेवजह के विवाद और झूठे आरोप परेशान कर सकते हैं. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. व्यापार में बदलाव से बचें और परिवार में मतभेद शांतिपूर्वक सुलझाएं.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: नारंगी

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

करीबी व्यक्ति के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है. पारिवारिक विवाद और स्वास्थ्य गिरावट की आशंका है. व्यापार में साझेदार से धोखा मिल सकता है. वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.

दिन खुशियों भरा रहेगा. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा और धार्मिक यात्रा का योग है. व्यापार में लाभ और नए काम की शुरुआत संभव है.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. संपत्ति या वाहन खरीदने का योग है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. पारिवारिक समस्याएं मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं. व्यापार में सहयोगियों की वजह से नुकसान हो सकता है. वाहन सावधानी से चलाएं.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.

मकर राशि (Capricorn)

दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और अप्रिय समाचार मिल सकता है. व्यापार में हानि की संभावना है. यात्रा से पहले वाहन की जांच जरूरी है. विवाद से दूरी रखें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: काला

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन बेहद अच्छा रहेगा. कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ के योग हैं. धार्मिक यात्रा संभव है.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

दिन शुभ रहेगा. नया कार्य शुरू करने का योग है. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी. माता-पिता के साथ मिलकर बड़े निर्णय ले सकते हैं. वाहन या मकान खरीदने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.