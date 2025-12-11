हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 12 दिसंबर 2025, शुक्रवार को इन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 12 दिसंबर 2025, शुक्रवार को इन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 12 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 12 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगी. किसी नए कार्य की शुरुआत न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है. नौकरी और व्यवसाय दोनों में दिक्कतें सम्भव हैं. परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

आज अत्यधिक परिश्रम वाला दिन है. ज्यादा काम की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. व्यापार में साझेदारों से सतर्क रहें, धोखे की संभावना है. वाणी पर संयम रखें और पारिवारिक संबंधों को मधुर रखने का प्रयास करें.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि

आज दिन सामान्य रहेगा. किसी परिजन को लेकर चिंता बनी रह सकती है. अत्यधिक कार्य के कारण मानसिक तनाव संभव है. व्यापार में हानि की आशंका है, कोई नया कार्य न शुरू करें. दांपत्य जीवन में मतभेद बढ़ सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं.

कर्क राशि

आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. किसी खास कार्य हेतु यात्रा सफल रहेगी. कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है. व्यापार में आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद
  • उपाय: चंद्रमा को कच्चा दूध अर्घ्य दें.

सिंह राशि

आज कुछ परेशानियां घेर सकती हैं. मानसिक तनाव और थकावट महसूस होगी. व्यवसाय में अपनों से धोखा मिल सकता है. किसी अनजान व्यक्ति को धन न दें. परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है, वाहन चलाते समय सावधान रहें.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि

आज आपका दिन सफल रहेगा. नौकरी के प्रयास सफल होंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. व्यापार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहायता मिलेगी. परिवार में पुराना विवाद समाप्त होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

तुला राशि

आज महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव होगा. आर्थिक तंगी के कारण किसी से मदद लेनी पड़ सकती है. व्यवसाय में गिरावट महसूस होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: आकाशी नीला
  • उपाय: माता दुर्गा को पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

भागदौड़ अधिक रहेगी, जिससे थकावट होगी. मौसम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आर्थिक लाभ दे सकती है. बड़ा निवेश न करें. परिवार में उलझन बढ़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं. व्यापार में नुकसान की आशंका है. नया कार्य शुरू न करें. परिवार में संपत्ति विवाद हो सकता है. वाहन सावधानी से चलाएं.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मकर राशि

दिन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यापार में नुकसान संभव है. नया वाहन या नया काम आज न शुरू करें. परिवार में वाद-विवाद से बचें.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: काला
  • उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज दिन अच्छा रहेगा, लेकिन हल्की स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है. जोखिम भरे कार्य और बड़े निवेश से बचें. किसी को धन उधार न दें. वाहन सावधानी से चलाएं.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

मीन राशि

वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की आशंका है. स्वास्थ्य में गिरावट संभव है. व्यापार में शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं. आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. नौकरी में परिवर्तन न करें. परिवार में सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 11 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों को 12 दिसंबर 2025 को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

सिंह राशि वालों को कुछ परेशानियां घेर सकती हैं, जैसे मानसिक तनाव और अपनों से धोखा। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है।

और पढ़ें
Embed widget