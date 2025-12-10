धनु राशि के लिए 11 दिसंबर 2025 को चुनौतियां ज्यादा हैं। सेहत कमजोर पड़ सकती है, व्यापार में नुकसान और परिवार में संपत्ति विवाद संभव है। वाहन सावधानी से चलाएं।
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 11 दिसंबर 2025 का राशिफल
Kal Ka Rashifal: 11 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.
Kal Ka Rashifal: 11 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि (Aries)
कल का दिन मिश्रित रहेगा और हालात तुम्हें थोड़ा असहज कर सकते हैं. सेहत में गिरावट की आशंका है, जिससे मन भी भारी रहेगा. कामकाज में अड़चनें आएंगी, इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत आज मत करो सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है. परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो और माहौल शांत रखने की कोशिश करो.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
वृषभ राशि (Taurus)
दिन मेहनत से भरा रहेगा और यह थकान सीधे तुम्हारी सेहत पर असर डाल सकती है. कार्यस्थल पर अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन व्यापार में पार्टनर से धोखा मिलने की भी आशंका है लापरवाही महंगी पड़ेगी. वाणी पर काबू रखो और परिवार में रिश्तों को नरम रखने की कोशिश करो. चुनौतियां जरूर हैं, पर लगातार मेहनत से तुम हालात संभाल लोगे.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: देवी मां को लाल चुनरी अर्पित करें.
मिथुन राशि (Gemini)
दिन सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक और शारीरिक थकावट काम पर भारी पड़ सकती है. व्यापार में नुकसान की संभावना है, इसलिए आज किसी नई शुरुआत की गलती मत करो. परिवार में जीवनसाथी से मतभेद बढ़ सकते हैं बहस से बचना ही बेहतर है. थोड़ा समय खुद को दो, अकेले रहने से मानसिक स्थिरता मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कर्क राशि (Cancer)
दिन बेहद शुभ है और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. किसी खास काम के लिए बाहर की यात्रा सफल साबित होगी. व्यापार में नए अवसर पैदा होंगे, जिससे आय बढ़ेगी. परिवार में सम्मान और समर्थन दोनों मिलेंगे और तुम किसी बड़े निर्णय की दिशा में आगे बढ़ सकते हो. कुल मिलाकर दिन सफल रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: चावल दान करें.
सिंह राशि (Leo)
दिन चुनौतीपूर्ण है शारीरिक थकान और मानसिक दबाव तुम्हें परेशान कर सकते हैं. व्यापार में किसी करीबी या पहचान वाले से धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए किसी को पैसा देने से पहले जांच-परख जरूरी है. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद बढ़ सकते हैं. वाहन चलाते हुए लापरवाही बिल्कुल मत करो.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: नारंगी
उपाय: सूर्योदय में जल चढ़ाएं.
कन्या राशि (Virgo)
आज सफलता का दिन है. यदि नौकरी की तलाश कर रहे थे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा और ऊर्जा महसूस करोगे. व्यापार में किसी बड़े व्यक्ति से सहयोग मिलेगा, जिससे फायदा होगा. परिवार में माता-पिता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, लेकिन बाकी मामलों में दिन सकारात्मक है.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.
तुला राशि (Libra)
दिन मानसिक दबाव और आर्थिक चुनौतियों से भरा रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य के रुकने से मन परेशान हो सकता है. पैसों की स्थिति कमजोर पड़ सकती है, और किसी से सहायता लेनी पड़ सकती है. व्यापार में गिरावट संभव है, इसलिए बेवजह के खर्च और जोखिम से बचो. दिन शांति और सावधानी से बिताओ.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता दुर्गा के मंदिर में मिठाई चढ़ाएं.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
दिन भागदौड़ से भरा रहेगा और इससे थकान बढ़ेगी. मौसम का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आर्थिक लाभ दिला सकती है, लेकिन व्यापार में बड़ा निवेश करना फिलहाल गलत कदम होगा. परिवार में हल्की उलझनें बढ़ सकती हैं संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें.
धनु राशि (Sagittarius)
आज चुनौतियां ज्यादा हैं. सेहत कमजोर पड़ सकती है और किसी साजिश का शिकार भी हो सकते हो सतर्क रहना जरूरी है. व्यापार में नुकसान और परिवार में संपत्ति विवाद संभव है. नए काम की शुरुआत मत करो. वाहन सावधानी से चलाओ, छोटी-सी गलती भी मुसीबत में बदल सकती है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरु के नाम से दान करें.
मकर राशि (Capricorn)
दिन सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार महसूस करोगे. लेकिन व्यापार में हानि की संभावना है, इसलिए नया वाहन खरीदने या नया काम शुरू करने का समय सही नहीं है. परिवार में छोटी-मोटी बहस हो सकती है वाणी पर संयम रखो. दिन शांतिपूर्वक निकालना ही फायदेमंद रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: काला
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.
कुंभ राशि (Aquarius)
दिन ठीक-ठाक रहेगा लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट परेशान कर सकती है. खानपान पर नियंत्रण जरूरी है. व्यापार और निवेश में रिस्क मत लो इस समय गलत फैसले नुकसान दे सकते हैं. किसी को बड़ी रकम उधार देना गलत होगा. वाहन धीरे चलाओ और दिमाग शांत रखो.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं.
मीन राशि (Pisces)
दिन कठिन रह सकता है. वाहन चलाते समय लापरवाही मत करो. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और व्यापार में विरोधियों के कारण नुकसान हो सकता है. आर्थिक स्थिति भी दबाव में आ सकती है. कोई भी बड़ा बदलाव आज मत करो. अच्छी बात यह है कि परिवार साथ देगा, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
