Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Rashifal: मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 रविवार का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मकर (Capricorn)

2 नवंबर 2025, रविवार का दिन आपके लिए कर्म में प्रगति और आत्मबल की परीक्षा का समय है. दशम भाव में चंद्रमा आपको परिश्रम और अनुशासन का फल देगा. कार्यालय में वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार में सम्मान और आर्थिक स्थिरता दोनों के योग बन रहे हैं. वैष्णव एकादशी के पुण्य प्रभाव से मन में कर्तव्यनिष्ठा और विश्वास का भाव जागेगा.

Career/Finance: कार्यक्षेत्र में उन्नति और नई भूमिका संभव.

Love: साथी के साथ परिपक्व संवाद रहेगा.

Health: घुटनों व हड्डियों का ध्यान रखें.

उपाय: गुड़ और पीली दाल का दान करें.

Lucky Color: नेवी नीला । Lucky Number: 8 । शुभ समय: 11:00-12:30

कुंभ (Aquarius)

2 नवंबर 2025, रविवार को चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित रहेगा, जिससे आत्मविश्वास और निर्णयशक्ति दोनों चरम पर होंगे. किसी नए कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए यह दिन अनुकूल है. पुराने विवादों का समाधान संभव है. आज वैष्णव एकादशी का प्रभाव आपको आंतरिक संतुलन और विचारों में पवित्रता देगा. समाज या टीम में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

Career/Finance: नए अवसर और प्रमोशन के योग.

Love: साथी की भावनाओं को समझें और सहयोग दें.

Health: जल-संतुलन और नींद का ध्यान रखें.

उपाय: ‘ॐ विष्णवे नमः’ का 11 बार जप करें.

Lucky Color: फिरोज़ा । Lucky Number: 11 । शुभ समय: 4:00-5:30

मीन (Pisces)

2 नवंबर 2025, रविवार का दिन आत्मचिंतन, विश्राम और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए उपयुक्त है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से आप बीते कार्यों पर विचार करेंगे. धार्मिक कार्यों या ध्यान में मन लग सकता है. पुराने संबंधों की समीक्षा और स्वयं को सुधारने का अवसर मिलेगा. वैष्णव एकादशी का शुभ प्रभाव आपको मानसिक शांति और करुणा की अनुभूति देगा.

Career/Finance: पुराने कार्य पूरे होंगे, नई योजना बनेगी.

Love: भावनाओं में स्थिरता लाएं.

Health: नींद और मानसिक विश्राम आवश्यक.

उपाय: जरूरतमंद को फल या वस्त्र दान करें.

Lucky Color: मोती-सफेद । Lucky Number: 2 । शुभ समय: 8:00-9:00

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.