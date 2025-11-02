हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: 2 नवंबर 2025 मकर, कुंभ और मीन राशि वाले न करें ये काम, होगा नुकसान जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 2 नवंबर 2025 का राशिफल मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Nov 2025 05:48 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 रविवार का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मकर (Capricorn)

2 नवंबर 2025, रविवार का दिन आपके लिए कर्म में प्रगति और आत्मबल की परीक्षा का समय है. दशम भाव में चंद्रमा आपको परिश्रम और अनुशासन का फल देगा. कार्यालय में वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार में सम्मान और आर्थिक स्थिरता दोनों के योग बन रहे हैं. वैष्णव एकादशी के पुण्य प्रभाव से मन में कर्तव्यनिष्ठा और विश्वास का भाव जागेगा.
Career/Finance: कार्यक्षेत्र में उन्नति और नई भूमिका संभव.
Love: साथी के साथ परिपक्व संवाद रहेगा.
Health: घुटनों व हड्डियों का ध्यान रखें.
उपाय: गुड़ और पीली दाल का दान करें.
Lucky Color: नेवी नीला । Lucky Number: 8 । शुभ समय: 11:00-12:30

कुंभ (Aquarius)

2 नवंबर 2025, रविवार को चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित रहेगा, जिससे आत्मविश्वास और निर्णयशक्ति दोनों चरम पर होंगे. किसी नए कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए यह दिन अनुकूल है. पुराने विवादों का समाधान संभव है. आज वैष्णव एकादशी का प्रभाव आपको आंतरिक संतुलन और विचारों में पवित्रता देगा. समाज या टीम में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.
Career/Finance: नए अवसर और प्रमोशन के योग.
Love: साथी की भावनाओं को समझें और सहयोग दें.
Health: जल-संतुलन और नींद का ध्यान रखें.
उपाय: ‘ॐ विष्णवे नमः’ का 11 बार जप करें.
Lucky Color: फिरोज़ा । Lucky Number: 11 । शुभ समय: 4:00-5:30

मीन (Pisces)

2 नवंबर 2025, रविवार का दिन आत्मचिंतन, विश्राम और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए उपयुक्त है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से आप बीते कार्यों पर विचार करेंगे. धार्मिक कार्यों या ध्यान में मन लग सकता है. पुराने संबंधों की समीक्षा और स्वयं को सुधारने का अवसर मिलेगा. वैष्णव एकादशी का शुभ प्रभाव आपको मानसिक शांति और करुणा की अनुभूति देगा.
Career/Finance: पुराने कार्य पूरे होंगे, नई योजना बनेगी.
Love: भावनाओं में स्थिरता लाएं.
Health: नींद और मानसिक विश्राम आवश्यक.
उपाय: जरूरतमंद को फल या वस्त्र दान करें.
Lucky Color: मोती-सफेद । Lucky Number: 2 । शुभ समय: 8:00-9:00

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 02 Nov 2025 05:48 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
