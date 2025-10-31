Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि मेहनत से तरक्की के रास्ते खुलेंगे, परिवार और रिश्तों में आएगा सुकून
Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. ज्योतिष से जानें सिंह मासिक राशिफल के बारे में.
Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 मेहनत, प्रगति और नए अवसरों का महीना रहेगा. आप अपने लक्ष्य की दिशा में स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएंगे और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत बनेगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.
हेल्थ और ट्रैवल:
इस महीने सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, लेकिन बुध के वक्री रहने से छोटी स्वास्थ्य परेशानियाँ हो सकती हैं. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाना जरूरी होगा. परिवार संग छोटी यात्राएँ मानसिक शांति प्रदान करेंगी.
बिजनेस और वेल्थ:
व्यवसाय में सफलता मेहनत से ही मिलेगी. 4 से 23 नवंबर तक कड़ी मेहनत का फल आर्थिक स्थिरता के रूप में मिलेगा. बुध के वक्री रहने से निवेश और नए समझौतों में सतर्क रहें. महीने के अंत में बुध के मार्गी होने से पुराने अटके कार्य पूरे होंगे. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और पूर्व निवेश लाभ देगा.
जॉब और प्रोफेशन:
नौकरीपेशा जातकों के लिए यह महीना शुभ रहेगा. शुक्र के प्रभाव से प्रमोशन या सम्मान के योग हैं. मंगल का रूचक योग नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा. कुछ व्यवधानों के बावजूद आपके कार्य की सराहना होगी. महीने के अंत तक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी.
फैमिली और रिलेशनशिप:
पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. रिश्तों में निकटता और प्रेम बढ़ेगा. विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी. 26 नवंबर के बाद शुक्र के प्रभाव से पारिवारिक प्रगाढ़ता और बढ़ेगी. संपत्ति विवाद भी सुलझने के संकेत हैं.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
छात्रों को अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. खेल से जुड़े विद्यार्थियों को चोट से बचकर रहना चाहिए.
उपाय:
01 नवंबर को भगवान विष्णु को गेहूं और घी का दीपक अर्पित करें, तुलसी में जल अर्पित करें और गरीब बच्चों को फल या पुस्तकें दान करें.
12 नवंबर को श्री कालभैरव अष्टमी पर भैरव जी को गुड़, चना और लाल पुष्प अर्पित करें तथा “काल भैरव अष्टक” का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL