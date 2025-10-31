हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि मेहनत से तरक्की के रास्ते खुलेंगे, परिवार और रिश्तों में आएगा सुकून

Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि मेहनत से तरक्की के रास्ते खुलेंगे, परिवार और रिश्तों में आएगा सुकून

Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. ज्योतिष से जानें सिंह मासिक राशिफल के बारे में.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Oct 2025 08:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Masik Rashifal November 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 मेहनत, प्रगति और नए अवसरों का महीना रहेगा. आप अपने लक्ष्य की दिशा में स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएंगे और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत बनेगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

हेल्थ और ट्रैवल:
इस महीने सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, लेकिन बुध के वक्री रहने से छोटी स्वास्थ्य परेशानियाँ हो सकती हैं. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाना जरूरी होगा. परिवार संग छोटी यात्राएँ मानसिक शांति प्रदान करेंगी.

बिजनेस और वेल्थ:
व्यवसाय में सफलता मेहनत से ही मिलेगी. 4 से 23 नवंबर तक कड़ी मेहनत का फल आर्थिक स्थिरता के रूप में मिलेगा. बुध के वक्री रहने से निवेश और नए समझौतों में सतर्क रहें. महीने के अंत में बुध के मार्गी होने से पुराने अटके कार्य पूरे होंगे. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और पूर्व निवेश लाभ देगा.

जॉब और प्रोफेशन:
नौकरीपेशा जातकों के लिए यह महीना शुभ रहेगा. शुक्र के प्रभाव से प्रमोशन या सम्मान के योग हैं. मंगल का रूचक योग नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा. कुछ व्यवधानों के बावजूद आपके कार्य की सराहना होगी. महीने के अंत तक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी.

फैमिली और रिलेशनशिप:
पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. रिश्तों में निकटता और प्रेम बढ़ेगा. विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी. 26 नवंबर के बाद शुक्र के प्रभाव से पारिवारिक प्रगाढ़ता और बढ़ेगी. संपत्ति विवाद भी सुलझने के संकेत हैं.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
छात्रों को अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. खेल से जुड़े विद्यार्थियों को चोट से बचकर रहना चाहिए.

उपाय:
01 नवंबर को भगवान विष्णु को गेहूं और घी का दीपक अर्पित करें, तुलसी में जल अर्पित करें और गरीब बच्चों को फल या पुस्तकें दान करें.
12 नवंबर को श्री कालभैरव अष्टमी पर भैरव जी को गुड़, चना और लाल पुष्प अर्पित करें तथा “काल भैरव अष्टक” का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 31 Oct 2025 08:28 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Singh Rashifal Singh Leo Monthly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
बॉलीवुड
सलमान खान की बहन अर्पिता के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, पास्ता 8,500 का और 2 लाख की है शैंपेन
सलमान खान की बहन के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, जानें मेन्यू और कीमत
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
बॉलीवुड
सलमान खान की बहन अर्पिता के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, पास्ता 8,500 का और 2 लाख की है शैंपेन
सलमान खान की बहन के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, जानें मेन्यू और कीमत
इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
शिक्षा
47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट
47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट
यूटिलिटी
Financial Planning: क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget