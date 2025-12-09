Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 9 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके गहराई, साझा संसाधनों और भावनात्मक परतों को प्रभावित करेगा. किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने का अवसर मिलेगा. काम में आप किसी कठिन कार्य को आसानी से संभाल पाएंगे. परिवार में किसी गंभीर विषय पर चर्चा लाभदायक रहेगी. छात्रों के लिए यह दिन गहन अध्ययन का है,विशेषकर मनोविज्ञान, शोध या विश्लेषण वाले विषयों में।

Career: चुनौतीपूर्ण कार्यों में सफलता. वरिष्ठ आपकी एकाग्रता और स्थिरता की सराहना करेंगे.

Love: भावनात्मक खुलापन संबंध मजबूत करेगा.

Education: research व analytical study में बढ़त.

Health: जलन या मानसिक थकान.

Finance: साझा संपत्ति/निवेश से लाभ संकेत.

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके साझेदारी, रिश्ते और निर्णय पर गहरा प्रभाव डालेगा. किसी अहम व्यक्ति के साथ बातचीत नए अवसर ला सकती है. काम में सहयोग बढ़ेगा,एक साथ किए गए कार्य तेज़ परिणाम देंगे. परिवार में किसी रिश्तेदार या साथी को आपकी सलाह की आवश्यकता होगी. छात्रों के लिए यह दिन मार्गदर्शक से सहायता लेने का है।

Career: partnership project में बड़ा लाभ. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क breakthrough देगा.

Love: ईमानदार संवाद संबंध को मजबूत करेगा.

Education: mentor-guided study से clarity.

Health: BP या तनाव बढ़ सकता है.

Finance: नया अनुबंध या सौदा लाभदायक.

उपाय: काली तिल और जल से सूर्य को अर्घ्य दें.

Lucky Color: गहरा नीला

Lucky Number: 1

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके कार्य-व्यवस्था, दिनचर्या और स्वास्थ्य-भाव को प्रभावित करेगा. आज आप खुद को अधिक संगठित पाएंगे. काम में कार्य-गति तेज़ होगी और अटके हुए मसले स्पष्ट दिशा लेंगे. परिवार में किसी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है. छात्रों के लिए यह दिन time-management सुधारने का है.

Career: काम का दबाव बढ़ेगा पर आप उसे बेहतरीन तरीके से संभालेंगे. छोटी उपलब्धि बड़ा आत्मविश्वास देगी.

Love: दिनचर्या के कारण दूरियां बढ़ सकती हैं,समय दें.

Education: नियमित अभ्यास से बड़ा सुधार.

Health: acidity, थकान या BP का उतार–चढ़ाव.

Finance: छोटे लाभ, पर खर्च भी बढ़ेंगे.

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

Lucky Color: फिरोज़ी

Lucky Number: 6

मीन (Pisces) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके रचनात्मकता, प्रेम और प्रतिभा को सक्रिय करेगा. मन उत्साहित और कल्पनाशील रहेगा. किसी नए विचार या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का सही दिन है. परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा. छात्रों के लिए यह दिन कला, लेखन या किसी रचनात्मक विषय में चमकने का है.

Career: creative projects में शानदार परिणाम. आपकी uniqueness को पहचान मिलेगी.

Love: प्रेम में warmth बढ़ेगी,पुराना विवाद हल संभव.

Education: कला/डिज़ाइन/लेखन में उन्नति.

Health: सीने में हल्का heaviness.

Finance: रचनात्मक कार्यों से धन लाभ.

उपाय: केसर का तिलक लगाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.