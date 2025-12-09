हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 9 दिसंबर 2025: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को धन हानि का योग, न करें ये काम

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 9 दिसंबर 2025: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को धन हानि का योग, न करें ये काम

Aaj Ka Rashifal: 9 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 09 Dec 2025 07:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 9 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके गहराई, साझा संसाधनों और भावनात्मक परतों को प्रभावित करेगा. किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने का अवसर मिलेगा. काम में आप किसी कठिन कार्य को आसानी से संभाल पाएंगे. परिवार में किसी गंभीर विषय पर चर्चा लाभदायक रहेगी. छात्रों के लिए यह दिन गहन अध्ययन का है,विशेषकर मनोविज्ञान, शोध या विश्लेषण वाले विषयों में।

Career: चुनौतीपूर्ण कार्यों में सफलता. वरिष्ठ आपकी एकाग्रता और स्थिरता की सराहना करेंगे.
Love: भावनात्मक खुलापन संबंध मजबूत करेगा.
Education: research व analytical study में बढ़त.
Health: जलन या मानसिक थकान.
Finance: साझा संपत्ति/निवेश से लाभ संकेत.
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके साझेदारी, रिश्ते और निर्णय पर गहरा प्रभाव डालेगा. किसी अहम व्यक्ति के साथ बातचीत नए अवसर ला सकती है. काम में सहयोग बढ़ेगा,एक साथ किए गए कार्य तेज़ परिणाम देंगे. परिवार में किसी रिश्तेदार या साथी को आपकी सलाह की आवश्यकता होगी. छात्रों के लिए यह दिन मार्गदर्शक से सहायता लेने का है।

Career: partnership project में बड़ा लाभ. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क breakthrough देगा.
Love: ईमानदार संवाद संबंध को मजबूत करेगा.
Education: mentor-guided study से clarity.
Health: BP या तनाव बढ़ सकता है.
Finance: नया अनुबंध या सौदा लाभदायक.
उपाय: काली तिल और जल से सूर्य को अर्घ्य दें.
Lucky Color: गहरा नीला
Lucky Number: 1

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके कार्य-व्यवस्था, दिनचर्या और स्वास्थ्य-भाव को प्रभावित करेगा. आज आप खुद को अधिक संगठित पाएंगे. काम में कार्य-गति तेज़ होगी और अटके हुए मसले स्पष्ट दिशा लेंगे. परिवार में किसी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है. छात्रों के लिए यह दिन time-management सुधारने का है.

Career: काम का दबाव बढ़ेगा पर आप उसे बेहतरीन तरीके से संभालेंगे. छोटी उपलब्धि बड़ा आत्मविश्वास देगी.
Love: दिनचर्या के कारण दूरियां बढ़ सकती हैं,समय दें.
Education: नियमित अभ्यास से बड़ा सुधार.
Health: acidity, थकान या BP का उतार–चढ़ाव.
Finance: छोटे लाभ, पर खर्च भी बढ़ेंगे.
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.
Lucky Color: फिरोज़ी
Lucky Number: 6

मीन (Pisces) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके रचनात्मकता, प्रेम और प्रतिभा को सक्रिय करेगा. मन उत्साहित और कल्पनाशील रहेगा. किसी नए विचार या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का सही दिन है. परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा. छात्रों के लिए यह दिन कला, लेखन या किसी रचनात्मक विषय में चमकने का है.

Career: creative projects में शानदार परिणाम. आपकी uniqueness को पहचान मिलेगी.
Love: प्रेम में warmth बढ़ेगी,पुराना विवाद हल संभव.
Education: कला/डिज़ाइन/लेखन में उन्नति.
Health: सीने में हल्का heaviness.
Finance: रचनात्मक कार्यों से धन लाभ.
उपाय: केसर का तिलक लगाएं.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 09 Dec 2025 06:19 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
