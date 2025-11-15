Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज आप आत्मविश्वास और स्पष्टता से भरे रहेंगे. विदेश, शिक्षा या नए विस्तार से जुड़े निर्णय आपके लिए शुभ रहेंगे. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं. दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी बड़ी योजना पर बातचीत कर सकते हैं.

Career/Business: विदेश व्यापार, कूटनीति और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े कार्य सफल होंगे.

Love Life: रिश्तों में ईमानदारी और गहराई आएगी.

Education: उच्च शिक्षा या स्कॉलरशिप से संबंधित अवसर.

Health: मानसिक फोकस बढ़ेगा, थकान से बचें.

Finance: सोना, भूमि या दीर्घ निवेश से लाभ के संकेत.

सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः.

Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज आप वह काम भी पूरा कर सकते हैं जो लंबे समय से टल रहा था. आपकी जिम्मेदारी और धैर्य सबका विश्वास जीतेंगे. क्रोध से काम बिगड़ सकते हैं. ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रखें. पडोसियों से विवाद हो सकता है. पेट संबंधी रोग परेशान कर सकता है. खानपान पर ध्यान रखें.

Career/Business: प्रशासन, बैंकिंग, इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता.

Love Life: साथी के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनेगा.

Education: विधि, वाणिज्य और प्रबंधन के छात्रों को लाभ.

Health: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें.

Finance: प्रॉपर्टी और निवेश से लाभ, बकाया रकम लौट सकती है.

सफलता मंत्र: न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्.

Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8

उपाय: शनि देव को सरसों तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज नवाचार और सामाजिक दृष्टिकोण की ऊर्जा प्रबल रहेगी. किसी तकनीकी या स्टार्टअप प्रोजेक्ट में बड़ी पहचान मिल सकती है. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो आपके फॉलोवर की संख्या बढ़ सकती है. जीवनसाथी की सेहत परेशानी का कारण बन सकती है.

Career/Business: डिजिटल, टेक्नोलॉजी या रिसर्च क्षेत्र में प्रगति.

Love Life: खुले संवाद से रिश्ते में ताजगी आएगी.

Education: साइंस, इंजीनियरिंग और सोशल रिसर्च छात्रों को पुरस्कार मिलने की संभावना.

Health: मस्तिष्क को आराम दें, ध्यान-श्वसन अभ्यास करें.

Finance: टेक इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो से अप्रत्याशित लाभ संभव.

सफलता मंत्र: ज्ञानं परं बलम्.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 5

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें, नीले पुष्प जल में प्रवाहित करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति चरम पर रहेगी. कला, सेवा और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए शुभ समय. धन के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिल सकती है. परिवार के साथ शॉपिंग कर सकते हैं. गैजेट्स पर धन खर्च कर सकते हैं.

Career/Business: शिक्षा, काउंसलिंग, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र में सफलता.

Love Life: प्रेम में आत्मीयता बढ़ेगी, रिश्ते स्थिर होंगे.

Education: साहित्य, कला और दर्शन छात्रों को विशेष उपलब्धि.

Health: जल, नींद और पाचन का ध्यान रखें.

Finance: खर्च बढ़ेगा पर दीर्घकालिक लाभ रहेगा.

सफलता मंत्र: सत्यं वद, धर्मं चर.

Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी को जल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.