Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन शनिवार को लग सकता है जोर का झटका! जानें 15 नवंबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन शनिवार को लग सकता है जोर का झटका! जानें 15 नवंबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 15 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 15 Nov 2025 06:08 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज आप आत्मविश्वास और स्पष्टता से भरे रहेंगे. विदेश, शिक्षा या नए विस्तार से जुड़े निर्णय आपके लिए शुभ रहेंगे. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं. दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी बड़ी योजना पर बातचीत कर सकते हैं.
Career/Business: विदेश व्यापार, कूटनीति और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े कार्य सफल होंगे.
Love Life: रिश्तों में ईमानदारी और गहराई आएगी.
Education: उच्च शिक्षा या स्कॉलरशिप से संबंधित अवसर.
Health: मानसिक फोकस बढ़ेगा, थकान से बचें.
Finance: सोना, भूमि या दीर्घ निवेश से लाभ के संकेत.
सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः.
Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3 
उपाय: विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज आप वह काम भी पूरा कर सकते हैं जो लंबे समय से टल रहा था. आपकी जिम्मेदारी और धैर्य सबका विश्वास जीतेंगे. क्रोध से काम बिगड़ सकते हैं. ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रखें. पडोसियों से विवाद हो सकता है. पेट संबंधी रोग परेशान कर सकता है. खानपान पर ध्यान रखें.
Career/Business: प्रशासन, बैंकिंग, इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता.
Love Life: साथी के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनेगा.
Education: विधि, वाणिज्य और प्रबंधन के छात्रों को लाभ.
Health: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें.
Finance: प्रॉपर्टी और निवेश से लाभ, बकाया रकम लौट सकती है.
सफलता मंत्र: न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्.
Lucky Color: Grey. Lucky Number: 8 
उपाय: शनि देव को सरसों तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज नवाचार और सामाजिक दृष्टिकोण की ऊर्जा प्रबल रहेगी. किसी तकनीकी या स्टार्टअप प्रोजेक्ट में बड़ी पहचान मिल सकती है. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो आपके फॉलोवर की संख्या बढ़ सकती है. जीवनसाथी की सेहत परेशानी का कारण बन सकती है.
Career/Business: डिजिटल, टेक्नोलॉजी या रिसर्च क्षेत्र में प्रगति.
Love Life: खुले संवाद से रिश्ते में ताजगी आएगी.
Education: साइंस, इंजीनियरिंग और सोशल रिसर्च छात्रों को पुरस्कार मिलने की संभावना.
Health: मस्तिष्क को आराम दें, ध्यान-श्वसन अभ्यास करें.
Finance: टेक इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो से अप्रत्याशित लाभ संभव.
सफलता मंत्र: ज्ञानं परं बलम्.
Lucky Color: Blue. Lucky Number: 5 
उपाय: शनिदेव का स्मरण करें, नीले पुष्प जल में प्रवाहित करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 15 नवंबर 2025

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति चरम पर रहेगी. कला, सेवा और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए शुभ समय. धन के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिल सकती है. परिवार के साथ शॉपिंग कर सकते हैं. गैजेट्स पर धन खर्च कर सकते हैं.
Career/Business: शिक्षा, काउंसलिंग, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र में सफलता.
Love Life: प्रेम में आत्मीयता बढ़ेगी, रिश्ते स्थिर होंगे.
Education: साहित्य, कला और दर्शन छात्रों को विशेष उपलब्धि.
Health: जल, नींद और पाचन का ध्यान रखें.
Finance: खर्च बढ़ेगा पर दीर्घकालिक लाभ रहेगा.
सफलता मंत्र: सत्यं वद, धर्मं चर.
Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी को जल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 15 Nov 2025 06:08 AM (IST)
