Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए शुक्रवार का दिन रहेगा संघर्ष भरा! जानें आज का राशिफल
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 12 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह राशिफल, 12 दिसंबर 2025
आज का दिन आपके व्यक्तित्व, नेतृत्व और प्रभाव को नई ऊँचाई देगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए आप स्वयं को अधिक शक्तिशाली, निर्णायक और स्पष्ट महसूस करेंगे. किसी रुके हुए कार्य में गति आएगी और परिवार सहित कार्यस्थल दोनों स्थानों पर आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा. आज का दिन आभार, आत्मबल और नयी दिशा देने वाला है.
Career: वरिष्ठ आपसे संतुष्ट रहेंगे और किसी महत्त्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय अंतिम रूप में स्वीकार हो सकती है. नेतृत्व क्षमता चमकेगी.
Love: साथी आपके आकर्षण और दृढ़ता की ओर खिंचा हुआ महसूस करेगा. सम्बन्ध में गर्माहट और निकटता बढ़ेगी.
Education: अध्ययन में तेज गति रहेगी. प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी में लाभदायक समय.
Health: ह्रदय गति तेज महसूस हो सकती है. शरीर में उर्जा अधिक रहेगी पर शोर और तनाव से दूरी रखें.
Finance: धन लाभ की स्थितियां बनेंगी. किसी पुराने प्रयास का फल मिल सकता है.
उपाय: सूर्य को ताम्बे के पात्र से जल अर्पित करें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 1
कन्या राशिफल, 12 दिसंबर 2025
आज आप भीतर से शांत पर अत्यधिक सतर्क रहेंगे. मन गहरे विचारों में डूबा रह सकता है और किसी विषय पर योजना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. बाहरी गतिविधियां कम रहेंगी पर मानसिक रूप से आप अत्यधिक सक्रिय रहेंगे. यह दिन भविष्य की दिशा तय करने और पुराने निर्णय पर चिंतन करने के लिए अनुकूल है.
Career: गुप्त योजना, शोध या बैकग्राउंड में किया गया कार्य सफल होगा. किसी बड़े बदलाव से पहले विचार करने का समय.
Love: पुराने सम्बन्ध या स्मृतियां मन में उतर सकती हैं. अनावश्यक चिंता से दूर रहें.
Education: ध्यान भटक सकता है पर गहराई से पढ़ने पर अद्भुत समझ विकसित होगी.
Health: नींद हल्की. सिर में दबाव. शरीर में थकान का अनुभव.
Finance: अनावश्यक खर्च टालें. किसी आर्थिक योजना की समीक्षा करें.
उपाय: हरे मूंग का दान करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
तुला राशिफल, 12 दिसंबर 2025
आज आपका सामाजिक दायरा सक्रिय रहेगा और मित्र मंडल या सहयोगियों से लाभ मिलेगा. चन्द्रमा आपके लाभ भाव को मजबूत कर रहा है जिससे किसी कार्य में अपेक्षा से अधिक सहायता मिलेगी. योजनाएं सफल होंगी और आप किसी नयी दिशा में कदम रख सकते हैं. आपका व्यक्तित्व आकर्षक और संवाद प्रभावी रहेगा.
Career: समूह में किया गया कार्य विशेष सफलता देगा. किसी वरिष्ठ से भी सराहना मिलेगी.
Love: सम्बन्ध में मित्रता जैसी सहजता आएगी. बातचीत से निकटता बढ़ेगी.
Education: समूह अध्ययन या चर्चा अत्यधिक लाभकारी रहेगा.
Health: पैरो या टखनो में हल्का दर्द सम्भव. जल का सेवन बढ़ाएं.
Finance: लाभ की स्थिर सम्भावना. रुका हुआ धन भी आ सकता है.
उपाय: माता दुर्गा को गुलाबी पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 9
वृश्चिक राशिफल, 12 दिसंबर 2025
आज आपकी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता उभर कर सामने आएगी. लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे और आप उन अपेक्षाओं को पूरा भी करेंगे. किसी बड़े निर्णय की भूमिका तैयार हो सकती है. यह दिन आपकी मजबूत छवि और दृढ़ संकल्प का परिचायक है.
Career: महत्वपूर्ण चर्चा या बैठक में आपका पक्ष मजबूत रहेगा. कोई वरिष्ठ आपको विशेष दायित्व सौंप सकता है.
Love: भावनाओ में तीव्रता रहेगी. अपने स्वभाव में कठोरता से बचें.
Education: अध्ययन में गहराई आएगी. कठिन विषयों में प्रगति.
Health: रक्तचाप में उतार चढ़ाव सम्भव. तनाव से दूर रहें.
Finance: पद या कार्यस्थल से जुड़ा धन लाभ सम्भव. कोई नया अवसर भी मिल सकता है.
उपाय: ताम्बे का सिक्का बहते जल में प्रवाहित करें.
Lucky Color: गहरा मरून
Lucky Number: 8
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
