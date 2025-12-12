हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए शुक्रवार का दिन रहेगा संघर्ष भरा! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए शुक्रवार का दिन रहेगा संघर्ष भरा! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 12 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Dec 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 12 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके व्यक्तित्व, नेतृत्व और प्रभाव को नई ऊँचाई देगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए आप स्वयं को अधिक शक्तिशाली, निर्णायक और स्पष्ट महसूस करेंगे. किसी रुके हुए कार्य में गति आएगी और परिवार सहित कार्यस्थल दोनों स्थानों पर आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा. आज का दिन आभार, आत्मबल और नयी दिशा देने वाला है.

Career: वरिष्ठ आपसे संतुष्ट रहेंगे और किसी महत्त्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय अंतिम रूप में स्वीकार हो सकती है. नेतृत्व क्षमता चमकेगी.
Love: साथी आपके आकर्षण और दृढ़ता की ओर खिंचा हुआ महसूस करेगा. सम्बन्ध में गर्माहट और निकटता बढ़ेगी.
Education: अध्ययन में तेज गति रहेगी. प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी में लाभदायक समय.
Health: ह्रदय गति तेज महसूस हो सकती है. शरीर में उर्जा अधिक रहेगी पर शोर और तनाव से दूरी रखें.
Finance: धन लाभ की स्थितियां बनेंगी. किसी पुराने प्रयास का फल मिल सकता है.
उपाय: सूर्य को ताम्बे के पात्र से जल अर्पित करें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आप भीतर से शांत पर अत्यधिक सतर्क रहेंगे. मन गहरे विचारों में डूबा रह सकता है और किसी विषय पर योजना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. बाहरी गतिविधियां कम रहेंगी पर मानसिक रूप से आप अत्यधिक सक्रिय रहेंगे. यह दिन भविष्य की दिशा तय करने और पुराने निर्णय पर चिंतन करने के लिए अनुकूल है.

Career: गुप्त योजना, शोध या बैकग्राउंड में किया गया कार्य सफल होगा. किसी बड़े बदलाव से पहले विचार करने का समय.
Love: पुराने सम्बन्ध या स्मृतियां मन में उतर सकती हैं. अनावश्यक चिंता से दूर रहें.
Education: ध्यान भटक सकता है पर गहराई से पढ़ने पर अद्भुत समझ विकसित होगी.
Health: नींद हल्की. सिर में दबाव. शरीर में थकान का अनुभव.
Finance: अनावश्यक खर्च टालें. किसी आर्थिक योजना की समीक्षा करें.
उपाय: हरे मूंग का दान करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7

तुला राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आपका सामाजिक दायरा सक्रिय रहेगा और मित्र मंडल या सहयोगियों से लाभ मिलेगा. चन्द्रमा आपके लाभ भाव को मजबूत कर रहा है जिससे किसी कार्य में अपेक्षा से अधिक सहायता मिलेगी. योजनाएं सफल होंगी और आप किसी नयी दिशा में कदम रख सकते हैं. आपका व्यक्तित्व आकर्षक और संवाद प्रभावी रहेगा.

Career: समूह में किया गया कार्य विशेष सफलता देगा. किसी वरिष्ठ से भी सराहना मिलेगी.
Love: सम्बन्ध में मित्रता जैसी सहजता आएगी. बातचीत से निकटता बढ़ेगी.
Education: समूह अध्ययन या चर्चा अत्यधिक लाभकारी रहेगा.
Health: पैरो या टखनो में हल्का दर्द सम्भव. जल का सेवन बढ़ाएं.
Finance: लाभ की स्थिर सम्भावना. रुका हुआ धन भी आ सकता है.
उपाय: माता दुर्गा को गुलाबी पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 9

वृश्चिक राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आपकी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता उभर कर सामने आएगी. लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे और आप उन अपेक्षाओं को पूरा भी करेंगे. किसी बड़े निर्णय की भूमिका तैयार हो सकती है. यह दिन आपकी मजबूत छवि और दृढ़ संकल्प का परिचायक है.

Career: महत्वपूर्ण चर्चा या बैठक में आपका पक्ष मजबूत रहेगा. कोई वरिष्ठ आपको विशेष दायित्व सौंप सकता है.
Love: भावनाओ में तीव्रता रहेगी. अपने स्वभाव में कठोरता से बचें.
Education: अध्ययन में गहराई आएगी. कठिन विषयों में प्रगति.
Health: रक्तचाप में उतार चढ़ाव सम्भव. तनाव से दूर रहें.
Finance: पद या कार्यस्थल से जुड़ा धन लाभ सम्भव. कोई नया अवसर भी मिल सकता है.
उपाय: ताम्बे का सिक्का बहते जल में प्रवाहित करें.
Lucky Color: गहरा मरून
Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 05:48 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashi Singh Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO, आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
Advertisement

वीडियोज

सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO, आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
मनोरंजन
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी पिता अमिताभ बच्चन की फिल्म
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी फिल्म
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
यूटिलिटी
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
शिक्षा
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget