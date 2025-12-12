हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: आज शुक्रवार को धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले इन चीजों से बचकर रहें, जानें 12 दिसंबर का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज शुक्रवार को धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले इन चीजों से बचकर रहें, जानें 12 दिसंबर का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 12 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 12 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको नवीन विचार, नये अनुभव और बड़ा दृष्टिकोण देगा. चन्द्रमा आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रहा है जिससे किसी अटके हुए विषय में मार्ग खुलेगा. किसी यात्रा, सीख या सलाह से लाभ मिलेगा. आपके भीतर उत्साह, जिज्ञासा और प्रगति की भावना बढ़ेगी. यह समय अपनी सीमाओं का विस्तार करने और किसी नयी दिशा में कदम रखने के लिए अनुकूल है.

Career: किसी वरिष्ठ या मार्गदर्शक से प्राप्त सलाह लाभकारी सिद्ध होगी. कार्य में तेजी आएगी और नए अवसर सामने आएंगे.
Love: सम्बन्ध में खुलापन और सहजता रहेगी. किसी विषय पर स्पष्ट बात करके राहत मिलेगी.
Education: उच्च अध्ययन, शोध या प्रतियोगी तैयारी के लिए अत्यंत अनुकूल समय.
Health: घुटनों, जांघो या कमर में हल्की थकान. परन्तु समग्र ऊर्जा अच्छी.
Finance: धन का उपयोग ज्ञान, शिक्षा या यात्रा पर हो सकता है. निवेश के लिए सावधानी आवश्यक.
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4

मकर राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आप गहरे विचार, आत्ममंथन और आन्तरिक परिवर्तन की स्थिति में रहेंगे. चन्द्रमा आपके रहस्य भाव को प्रभावित कर रहा है जिससे पुराने मुद्दे स्पष्ट होंगे और कोई महत्वपूर्ण सत्य सामने आ सकता है. आज का दिन आत्मनिरीक्षण और रणनीति के लिए उपयुक्त है.

Career: किसी गुप्त योजना या बैकग्राउंड कार्य से सफलता मिलेगी. वरिष्ठ आपके कार्य की गंभीरता को पहचानेंगे.
Love: सम्बन्ध में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी. किसी अनकही बात को आज स्वीकार करने का समय.
Education: शोध, मनोविज्ञान, गूढ़ विषय या गंभीर अध्ययन में लाभ.
Health: रक्तचाप में उतार चढ़ाव या मन पर हल्का दबाव महसूस हो सकता है.
Finance: आर्थिक उलझन का समाधान संभव. किसी छुपे हुए लाभ का संकेत.
उपाय: काले तिल का दान करें.
Lucky Color: गहरा नीला
Lucky Number: 8

कुम्भ राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आपके जीवन में सम्बन्ध, साझेदारी और मेलजोल मुख्य भूमिका निभाएंगे. लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बात को महत्व देंगे. किसी समझौते, भागीदारी या महत्वपूर्ण वार्ता का योग है. आज का दिन सहयोग और संयुक्त प्रयासों से सफलता देने वाला है.

Career: साझेदारी से लाभ. किसी सहयोगी के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा.
Love: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातको के लिए मेलमिलाप का अवसर.
Education: समूह अध्ययन या साथी के सहयोग से कठिन विषय भी सरल होंगे.
Health: कमर या पैरो में हल्का दर्द सम्भव. आराम आवश्यक.
Finance: संयुक्त धन, भागीदारी या किसी साझेदारी से लाभ.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
Lucky Color: रजत
Lucky Number: 11

मीन राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज का दिन कार्य और दिनचर्या को सुधारने का समय है. चन्द्रमा आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहा है जिससे पुराना बोझ हल्का होगा और आप कार्य में गति लाएंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है. कामकाज में अनुशासन और समय प्रबंधन आज सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होगी.

Career: रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में भी आप आगे रहेंगे.
Love: छोटी बातों पर विवाद से बचें. शांति और संयम से सम्बन्ध सुरक्षित रहेंगे.
Education: दोहराव, अभ्यास और लिखित कार्य में लाभ.
Health: थकान, पेट में गर्मी या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है.
Finance: व्यय अधिक रहेगा परन्तु अनावश्यक खर्च रोकने से लाभ.
उपाय: जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्पित करें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 12 Dec 2025 06:37 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi Meen Rashifal
