Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 12 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको नवीन विचार, नये अनुभव और बड़ा दृष्टिकोण देगा. चन्द्रमा आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रहा है जिससे किसी अटके हुए विषय में मार्ग खुलेगा. किसी यात्रा, सीख या सलाह से लाभ मिलेगा. आपके भीतर उत्साह, जिज्ञासा और प्रगति की भावना बढ़ेगी. यह समय अपनी सीमाओं का विस्तार करने और किसी नयी दिशा में कदम रखने के लिए अनुकूल है.

Career: किसी वरिष्ठ या मार्गदर्शक से प्राप्त सलाह लाभकारी सिद्ध होगी. कार्य में तेजी आएगी और नए अवसर सामने आएंगे.

Love: सम्बन्ध में खुलापन और सहजता रहेगी. किसी विषय पर स्पष्ट बात करके राहत मिलेगी.

Education: उच्च अध्ययन, शोध या प्रतियोगी तैयारी के लिए अत्यंत अनुकूल समय.

Health: घुटनों, जांघो या कमर में हल्की थकान. परन्तु समग्र ऊर्जा अच्छी.

Finance: धन का उपयोग ज्ञान, शिक्षा या यात्रा पर हो सकता है. निवेश के लिए सावधानी आवश्यक.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

मकर राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आप गहरे विचार, आत्ममंथन और आन्तरिक परिवर्तन की स्थिति में रहेंगे. चन्द्रमा आपके रहस्य भाव को प्रभावित कर रहा है जिससे पुराने मुद्दे स्पष्ट होंगे और कोई महत्वपूर्ण सत्य सामने आ सकता है. आज का दिन आत्मनिरीक्षण और रणनीति के लिए उपयुक्त है.

Career: किसी गुप्त योजना या बैकग्राउंड कार्य से सफलता मिलेगी. वरिष्ठ आपके कार्य की गंभीरता को पहचानेंगे.

Love: सम्बन्ध में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी. किसी अनकही बात को आज स्वीकार करने का समय.

Education: शोध, मनोविज्ञान, गूढ़ विषय या गंभीर अध्ययन में लाभ.

Health: रक्तचाप में उतार चढ़ाव या मन पर हल्का दबाव महसूस हो सकता है.

Finance: आर्थिक उलझन का समाधान संभव. किसी छुपे हुए लाभ का संकेत.

उपाय: काले तिल का दान करें.

Lucky Color: गहरा नीला

Lucky Number: 8

कुम्भ राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज आपके जीवन में सम्बन्ध, साझेदारी और मेलजोल मुख्य भूमिका निभाएंगे. लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बात को महत्व देंगे. किसी समझौते, भागीदारी या महत्वपूर्ण वार्ता का योग है. आज का दिन सहयोग और संयुक्त प्रयासों से सफलता देने वाला है.

Career: साझेदारी से लाभ. किसी सहयोगी के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा.

Love: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातको के लिए मेलमिलाप का अवसर.

Education: समूह अध्ययन या साथी के सहयोग से कठिन विषय भी सरल होंगे.

Health: कमर या पैरो में हल्का दर्द सम्भव. आराम आवश्यक.

Finance: संयुक्त धन, भागीदारी या किसी साझेदारी से लाभ.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: रजत

Lucky Number: 11

मीन राशिफल, 12 दिसंबर 2025

आज का दिन कार्य और दिनचर्या को सुधारने का समय है. चन्द्रमा आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहा है जिससे पुराना बोझ हल्का होगा और आप कार्य में गति लाएंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है. कामकाज में अनुशासन और समय प्रबंधन आज सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होगी.

Career: रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में भी आप आगे रहेंगे.

Love: छोटी बातों पर विवाद से बचें. शांति और संयम से सम्बन्ध सुरक्षित रहेंगे.

Education: दोहराव, अभ्यास और लिखित कार्य में लाभ.

Health: थकान, पेट में गर्मी या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है.

Finance: व्यय अधिक रहेगा परन्तु अनावश्यक खर्च रोकने से लाभ.

उपाय: जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्पित करें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.