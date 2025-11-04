हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemstone Astrology: रत्न पहनने से पहले रखें ध्यान! ज्योतिष के अनुसार गलत रत्न बन सकता है अशुभ...

Gemstone Astrology: रत्न पहनने से पहले रखें ध्यान! ज्योतिष के अनुसार गलत रत्न बन सकता है अशुभ...

Gemstone Astrology: रत्न धारण करने से पहले कुंडली अनुसार सही रत्न, धातु, दिन और उंगली चुनें. नकली या टूटा रत्न न पहनें, अन्यथा शुभ फल के बजाय हानि हो सकती है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 04 Nov 2025 11:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemstone Astrology: रत्नों को हमेशा से सौभाग्य, सफलता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. क्या आप जानते हैं कि हर रत्न हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता. अगर बिना सोच-समझे कोई रत्न पहन लिया जाए, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है. इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह लेना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

किसी भी रत्न को पहनने से पहले सबसे अहम बात यह है कि वह आपकी कुंडली और ग्रह स्थिति के अनुसार शुभ हो. अपने मन से रत्न नहीं पहनने की सलाह दी जाती है. पहले किसी योग्य ज्योतिष से अपनी जन्मपत्रिका दिखाएं.

वह बताएगा कि आपके लिए कौन-सा रत्न लाभकारी रहेगा. हर ग्रह का एक विशेष रत्न होता है और कई बार दो ग्रह आपस में शत्रु भी होते हैं. ऐसे में मोती और नीलम एक साथ नहीं पहने जाते. इनके ग्रह परस्पर विरोधी हैं.

रत्न की गुणवत्ता, रत्ती और धातु पर ध्यान दें 

रत्न पहनने से पहले उसकी शुद्धता जांचना जरूरी है. कभी भी टूटा-फूटा या खंडित रत्न नहीं पहनें. नकली रत्न से शुभ फल की जगह हानि भी हो सकती है. ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक रत्न का एक निर्धारित वज़न (रत्ती) होता है. आपको कितने रत्ती का रत्न पहनना है. यह आपकी कुंडली के अनुसार तय किया जाता है.

रत्न को हमेशा संबंधित धातु में ही पहनें. माणिक्य या मोती को लोहे की अंगूठी में नहीं पहनना चाहिए. ध्यान रखें कि रत्न आपकी त्वचा से स्पर्श करता रहे. तभी उसकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी.

सही दिन, समय और अंगुली का चयन 

हर रत्न को पहनने का एक विशेष दिन और तिथि होती है. उदाहरण के लिए, पुखराज गुरुवार को, नीलम शनिवार को और पन्ना बुधवार को धारण किया जाता है. रत्न को उसकी निर्धारित अंगुली में ही पहनें. गलत उंगली में पहनने से उसका असर कम हो सकता है. विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं. किसी दूसरे का पहना हुआ रत्न कभी नहीं पहनें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 04 Nov 2025 11:09 PM (IST)
Tags :
Gemstone Gemology Ratna Astrology

Frequently Asked Questions

रत्न पहनने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है?

रत्न पहनने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वह आपकी कुंडली और ग्रह स्थिति के अनुसार शुभ हो। बिना सोचे-समझे रत्न पहनने से उल्टा असर हो सकता है।

क्या कोई भी रत्न किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है?

नहीं, हर रत्न हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता। कुछ ग्रह शत्रु होते हैं, इसलिए मोती और नीलम जैसे रत्न एक साथ नहीं पहने जाते।

रत्न खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

रत्न की शुद्धता, उसका वजन (रत्ती) और उसे किस धातु में पहनना है, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। टूटा-फूटा या नकली रत्न हानिकारक हो सकता है।

क्या रत्न पहनने का कोई विशेष दिन, समय या उंगली होती है?

हाँ, हर रत्न को पहनने का एक विशेष दिन, समय और निर्धारित उंगली होती है। गलत दिन या उंगली में पहनने से उसका असर कम हो सकता है या विपरीत परिणाम मिल सकते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Bihar Election: तेजस्वी का '30 हजारी'...नीतीश पर भारी?
Bihar Election: सीमांचल के मुसलमान Owaisi के साथ? बढ़ेगी Tejashwi टेंशन
बिहार चुनाव के Opinion Poll को देख चौंकी NDA!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
टाइगर या रणवीर नहीं, जानिए किस एक्टर पर आया जेमिमा रोड्रीग्स का दिल? नाम चौंका देगा
टाइगर या रणवीर नहीं, जानिए किस एक्टर पर आया जेमिमा रोड्रीग्स का दिल? नाम चौंका देगा
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget