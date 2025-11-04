त्नशास्त्र के अनुसार कौन सा रत्न पहनने से खुलते हैं करियर और व्यापार के भाग्य के बंद दरवाज़े?

पन्ना पहनने से करियर में कामयाबी मिल सकती है क्योंकि यह बुध ग्रह का रत्न है, जिसे व्यापार का ग्रह माना जाता है. यह बुद्धि, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, जिससे नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है. नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए पन्ना करियर में तरक्की दिलाता है और नए अवसरों को आने का मौका देता है.