Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gemini Love Horoscope 2026: मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम जीवन के लिहाज़ से काफी उत्साहजनक रहने वाला है. सितारे आपके पक्ष में हैं और प्रेम संबंधों में खुशियां और रोमांस बना रहेगा. वर्ष के मध्य तक, विशेष रूप से अविवाहित लोगों के लिए यह समय नए रिश्ते और रोमांटिक शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

हालांकि, जो लोग अब तक रिश्तों को लेकर टाइमपास कर रहे थे, उन्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि पार्टनर रिश्ते को लेकर दबाव बना सकता है. यदि आपने समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया, तो अवसर हाथ से निकल सकता है और भविष्य में परेशानी हो सकती है.

गुरु और शुक्र का प्रभाव:

जनवरी से जुलाई 2026 तक गुरु चंद्र कुंडली के पंचम भाव में रहेगा, जिससे प्रेम जीवन में उत्साह, सकारात्मकता और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.

वहीं शुक्र का प्रभाव जनवरी से मार्च तक आपकी लव लाइफ को बेहद अनुकूल बनाएगा. इस दौरान आप पार्टनर के साथ रोमांटिक मूड में रहेंगे, रिश्ते में जोश, आकर्षण और नज़दीकियां बढ़ेंगी.

युवा और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए

जो युवा सोशल मीडिया, फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नए रिश्ते बनने और आकर्षण बढ़ने का है. आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन रिश्ता कितना मजबूत बनेगा, यह आपके व्यवहार और जिम्मेदारी पर निर्भर करेगा.

ध्यान रखें कि कोई भी अमर्यादित या समाज के विरुद्ध कार्य न करें. रिश्ते में रोमांच रखें, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए.

मार्च–अप्रैल का समय:

मार्च से अप्रैल के बीच कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से मित्रता गहरी हो सकती है. यदि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो रिश्ता काफी मजबूत और भावनात्मक रूप से गहरा बन सकता है.

वैवाहिक जीवन:

जनवरी से अप्रैल तक वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

पार्टनर के प्रति विश्वास बढ़ेगा

घूमने-फिरने का प्लान बनेगा

किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा संभव है

हालांकि, इस दौरान कुछ मामलों में सतर्कता आवश्यक होगी, क्योंकि ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आप खुलकर बात करेंगे और वे आपके अधूरे कामों में मदद करेंगे, लेकिन इससे रिश्ते में भावनात्मक फिसलन भी आ सकती है.

विवाह योग – 2 जून 2026 के बाद

2 जून 2026 के बाद गुरु दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है और शादी के योग मजबूत होंगे.

लेकिन निर्णय में देरी करने पर रिश्ता हाथ से निकल भी सकता है, इसलिए समय पर फैसला लें.

अक्टूबर–नवंबर के बाद

31 अक्टूबर 2026 के बाद लव लाइफ में धीरे-धीरे बदलाव आएगा.

नवंबर के बाद संवाद में कमी, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है.

यदि सावधानी नहीं बरती गई, तो रिश्ता टूटने की स्थिति भी बन सकती है.

उपाय:

शनिवार को भगवान शनि का पूजन करे कला तील का दान करे .

बुधवार को मंदिर में संध्या काल में कला तील का दान करे .

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.