हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDiwali 2025: दीवाली पर इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, मां लक्ष्मी की बरसेगी विशेष कृपा!

Diwali 2025: दीवाली पर इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, मां लक्ष्मी की बरसेगी विशेष कृपा!

Diwali 2025: धनतरेस के त्योहार के बाद ही दीवाली की खुशियां चारों पर फैल जाती है. इस साल दीवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. इस दौरान मां लक्ष्मी की इन राशियों पर विशेष कृपा रहेगी और धन लाभ भी होगा.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 16 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Diwali 2025: इस साल दीवाली का त्योहार 20 अक्टूबर के मनाया जाएगा. इस दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है. मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना गया है. हिंदू शास्त्र के मुताबिक दीवाली की रात में मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन की बढ़ोतरी होती है.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दौरान मां लक्ष्मी की पांच राशियों के लोगों पर विशेष कृपा होगी. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो पांच राशियां-

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, और यह राशि पृथ्वी तत्व से जुड़ा है. शुक्र ग्रह के प्रभाव से इस राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होती है. यह लोग खूब मेहनती, धैर्यवान और स्थिर होते हैं, जिससे वे जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

कन्या राशि के लोग मेहनती, विश्वासी और एक जुट होकर काम करने वाले होते हैं. यह राशि चक्र की छठी राशि है और पृथ्वी तत्व से भी संबंधित है. इस समय मां लक्ष्मी इन पर धन से जुड़ी समस्या नहीं आने देती और इनकी मेहनत को पूर्ण रूप से फलदायी बनाती हैं.

तुला राशि (Libra Horoscope)

तुला राशि के स्वामी शुक्र है और यह राशि चक्र की सातवीं राशि है, जिसे वायु तत्व की राशि कहते है. इस राशि के जातक सुसंस्कृत, न्यायप्रिय और कल्पनाशील होते हैं. मां लक्ष्मी इन लोगों पर विशेष रूप से मेहरबान होती हैं.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

कुंभ राशि भी वायु तत्व से जुड़ी राशि है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है. इस राशि के व्यक्ति बुद्धिजीवी, स्वतंत्र और समाज सेवक होते हैं. इन लोगों पर भी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

जल तत्व से जुड़ी इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. जो धन और समृद्धि के कारक माने जाते हैं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मीन राशि के जातक स्वभाव से दयालु, करुणामय और रचनात्मक होते हैं. यह गुण मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय लगते हैं, इसी कारण उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 16 Oct 2025 04:00 PM (IST)
