Dhanu Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

धनु राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा जिससे आपकेे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी. नए अवसर और भाग्य में वृद्धि लाएगी. नए और पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी. महिलाओं को सास-ननद का सहयोग मिलेगा. मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा. नई शुरुआत के रास्ते खुलेंगे और जीवन में खुशियां आएंगी.

सप्ताह की शुरुआत में कारोबार में थोड़ा आर्थिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है लेकिन उत्तरार्ध तक चीजें आपके कंट्रोल में होंगी. इस दौरान आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी. धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता के नये द्वार खोलने वाला साबित होगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. बेरोजगार वालों को मिलेंगे अच्छे प्रस्ताव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.