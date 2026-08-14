वृश्चिक राशिफल, 14 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today): श्रावण शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार के दिन चंद्रमा आपकी राशि से दशम (कर्म व करियर) भाव में गोचर कर रहे हैं. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके काम में नई ऊर्जा और मान सम्मान लेकर आएगा. सरकारी कार्यों, मैनेजमेंट और व्यापार में आज बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. मां लक्ष्मी और शिव जी की कृपा से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का आज का दैनिक राशिफल!

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन व रात (27:43:29 तक) बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर, प्रतिष्ठा, व्यापार और नेतृत्व के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज प्रातः 09:28:41 बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शुभ कार्यों को गति देने वाला योग शुरू होगा. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:14 से 12:52:04 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:34 से दोपहर 12:25:39 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपके कर्म क्षेत्र में सम्मान, प्रतिष्ठा और नई ऊर्जा लेकर आएगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन और कार्यशैली की सराहना होगी. अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा. जो लोग सरकारी सेवा, प्रबंधन (Management), मीडिया, कला या प्रशासनिक पदों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से सफलता दिलाने वाला रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख (Reputation) मजबूत करने और नए व्यावसायिक अनुबंध तय करने का है. आपकी बनाई योजनाएं सफल होंगी और ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने का उत्तम अवसर है. कर्म भाव में चंद्र देव के प्रभाव से आपके अथक प्रयासों का अच्छा आर्थिक परिणाम मिलेगा. व्यापार या नौकरी के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:25) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम भरा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल द्वितीया और शुक्रवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में मिठास और मान सम्मान लेकर आएगा. पिता जी और घर के बड़ों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपके निर्णयों में उनका पूरा सहयोग मिलेगा. शाम को घर में मां लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, चुस्त दुरुस्त और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक सुस्ती से मुक्ति मिलेगी. काम के बीच में पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार अपनाएं.

लकी नंबर: 9, 3

9, 3 लकी कलर: लाल, गुलाबी, केसरिया

शुक्रवार व सावन शुक्ल द्वितीया का विशेष लक्ष्मी शिव उपाय

आज करियर में उन्नति और आर्थिक समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद और लाल चंदन अर्पित करें.

2. शाम के समय मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.

3. मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद महिला या छोटी कन्या को सफेद वस्त्र, फल या मिठाई का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी मंगल और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी और जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा.

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