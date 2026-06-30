Dhanu Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी आंतरिक सोच और बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपकी स्वयं की राशि यानी धनु राशि (प्रथम भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही शांति और संयम के साथ काम लेने का है. बिजनेसमैन को आज बाजार में या अपने कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति से डिबेट (बहसबाजी) करने से पूरी तरह बचना होगा, क्योंकि आज आपके आसपास के लोगों से विवाद होने की पूरी आशंका बनी हुई है.

आज मन में उठने वाला कोई अज्ञात भय बेवजह बिजनेसमैन को मानसिक तनाव की स्थिति में बनाए रख सकता है. ऐसे में आपको परेशान होने के बजाय अपना अधिकांश समय पॉजिटिव थॉट्स पर्सन (सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों) के साथ बिताने का प्रयास करना चाहिए. वर्तमान समय को देखते हुए किसी भी नए कार्य या बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बिजनेसमैन को पूरी तरह बचना है; समय अनुकूल न होने से इसके रिजल्ट आपकी अपेक्षा के विपरीत मिल सकते हैं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. व्यापार में कोई नया प्रयोग या बड़ा पूंजी निवेश करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, इसलिए नए निवेश पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगाएं. पैसों के मामले में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें. हालांकि, रूटीन के कामों से धन की आवक बनी रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी सांगठनिक क्षमता दिखाने का है. आज ऑफिस में आपके लिए विशेष रूप से टीमवर्क का दिन है. अपने कलीग्स (सहकर्मियों) के साथ मिलकर काम करिए; कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज आप सभी की मिली-जुली मेहनत से क्लियर हो सकता है.

इस प्रकार के कोलैबोरेशन (सहयोग) से कार्यस्थल पर आपकी वैल्यू और प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी. प्रोजेक्ट को पूरा करते समय टीम के सभी सदस्यों के इनपुट्स लीजिए और आगे बढ़कर लीड करिए. ऑफिस में अपने कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखना आज आपके लिए सबसे जरूरी होगा; ध्यान दें कि आपकी छोटी सी लापरवाही के चलते ऑफिस का कोई बड़ा नुकसान न हो.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनके बौद्धिक विकास को दर्शा रहा है. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से आपकी सोचने-समझने की शक्ति और एकाग्रता मजबूत होगी. जटिल विषयों को समझने में आपको आसानी रहेगी. हालांकि, पढ़ाई के दौरान मन में आने वाले नकारात्मक विचारों और परीक्षा के अज्ञात भय को खुद पर हावी न होने दें. सहपाठियों और शिक्षकों के साथ मिलकर कंबाइंड स्टडी करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए काफी राहत भरा और सहयोगात्मक रहेगा. आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ-साथ पूरे परिवार का भी हर मोड़ पर भरपूर सहयोग मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ऑफिस या सामाजिक जीवन में अपने विरोधियों के साथ क्रोध और अहंकार के टकराव से पूरी तरह बचना होगा, अन्यथा घर से बाहर बेवजह ही वाद-विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, जिसका असर आपकी पारिवारिक शांति पर भी पड़ सकता है. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन मानसिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव रह सकता है. अज्ञात भय और भविष्य की चिंताओं के कारण भीतरी रूप से कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है. इससे बचने के लिए सुबह के समय योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें. खुद को हाइड्रेटेड रखें और काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल गुलाब की माला अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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