हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 30 June 2026: वाद-विवाद और अज्ञात भय से खुद को रखें दूर, नए कार्यों की शुरुआत को टालने की सलाह

Dhanu Rashifal 30 June 2026: वाद-विवाद और अज्ञात भय से खुद को रखें दूर, नए कार्यों की शुरुआत को टालने की सलाह

Saggitarius Horoscope: क्या आज टीमवर्क से ऑफिस में मिलेगी बड़ी सफलता और क्या अज्ञात भय के कारण व्यापार में उठानी पड़ेगी परेशानी? जानिए 30 जून 2026 को अपनी नौकरी, सेहत और पारिवारिक जीवन का पूरा हाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 30 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी आंतरिक सोच और बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपकी स्वयं की राशि यानी धनु राशि (प्रथम भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही शांति और संयम के साथ काम लेने का है. बिजनेसमैन को आज बाजार में या अपने कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति से डिबेट (बहसबाजी) करने से पूरी तरह बचना होगा, क्योंकि आज आपके आसपास के लोगों से विवाद होने की पूरी आशंका बनी हुई है. 

आज मन में उठने वाला कोई अज्ञात भय बेवजह बिजनेसमैन को मानसिक तनाव की स्थिति में बनाए रख सकता है. ऐसे में आपको परेशान होने के बजाय अपना अधिकांश समय पॉजिटिव थॉट्स पर्सन (सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों) के साथ बिताने का प्रयास करना चाहिए. वर्तमान समय को देखते हुए किसी भी नए कार्य या बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बिजनेसमैन को पूरी तरह बचना है; समय अनुकूल न होने से इसके रिजल्ट आपकी अपेक्षा के विपरीत मिल सकते हैं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. व्यापार में कोई नया प्रयोग या बड़ा पूंजी निवेश करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, इसलिए नए निवेश पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगाएं. पैसों के मामले में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें. हालांकि, रूटीन के कामों से धन की आवक बनी रहेगी. 

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी सांगठनिक क्षमता दिखाने का है. आज ऑफिस में आपके लिए विशेष रूप से टीमवर्क का दिन है. अपने कलीग्स (सहकर्मियों) के साथ मिलकर काम करिए; कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज आप सभी की मिली-जुली मेहनत से क्लियर हो सकता है. 

इस प्रकार के कोलैबोरेशन (सहयोग) से कार्यस्थल पर आपकी वैल्यू और प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी. प्रोजेक्ट को पूरा करते समय टीम के सभी सदस्यों के इनपुट्स लीजिए और आगे बढ़कर लीड करिए. ऑफिस में अपने कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखना आज आपके लिए सबसे जरूरी होगा; ध्यान दें कि आपकी छोटी सी लापरवाही के चलते ऑफिस का कोई बड़ा नुकसान न हो. 

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनके बौद्धिक विकास को दर्शा रहा है. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से आपकी सोचने-समझने की शक्ति और एकाग्रता मजबूत होगी. जटिल विषयों को समझने में आपको आसानी रहेगी. हालांकि, पढ़ाई के दौरान मन में आने वाले नकारात्मक विचारों और परीक्षा के अज्ञात भय को खुद पर हावी न होने दें. सहपाठियों और शिक्षकों के साथ मिलकर कंबाइंड स्टडी करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए काफी राहत भरा और सहयोगात्मक रहेगा. आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ-साथ पूरे परिवार का भी हर मोड़ पर भरपूर सहयोग मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ऑफिस या सामाजिक जीवन में अपने विरोधियों के साथ क्रोध और अहंकार के टकराव से पूरी तरह बचना होगा, अन्यथा घर से बाहर बेवजह ही वाद-विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, जिसका असर आपकी पारिवारिक शांति पर भी पड़ सकता है. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन मानसिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव रह सकता है. अज्ञात भय और भविष्य की चिंताओं के कारण भीतरी रूप से कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है. इससे बचने के लिए सुबह के समय योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें. खुद को हाइड्रेटेड रखें और काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल गुलाब की माला अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Dhanu Rashifal 30 June 2026: वाद-विवाद और अज्ञात भय से खुद को रखें दूर, नए कार्यों की शुरुआत को टालने की सलाह
वाद-विवाद और अज्ञात भय से खुद को रखें दूर, नए कार्यों की शुरुआत को टालने की सलाह
राशिफल
Vrishchik Rashifal 30 June 2026: ऑफिस में जमेगी आपकी धाक और विरोधी भी मानेंगे लोहा, रुके हुए कार्यों को पूरा करने का है दिन
ऑफिस में जमेगी आपकी धाक और विरोधी भी मानेंगे लोहा, रुके हुए कार्यों को पूरा करने का है दिन
राशिफल
Tula Rashifal 30 June 2026: न्यू टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर मजबूत पकड़ से ऑफिस में अलग पहचान, सीनियर और बॉस से मिलेगी सराहना
न्यू टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर मजबूत पकड़ से ऑफिस में अलग पहचान, सीनियर और बॉस से मिलेगी सराहना
राशिफल
Singh Rashifal 30 June 2026: लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग से बढ़ सकती है दूरी, एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की सलाह
लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग से बढ़ सकती है दूरी, एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की सलाह
Advertisement

वीडियोज

लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
बिहार
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
बॉलीवुड
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
इंडिया
असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा
असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा
शिक्षा
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget