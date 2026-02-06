Aaj ka Dhanu Rashifal 6 February 2026: धनु राशि करियर में बड़ों की सलाह आएगी काम, संतान पक्ष से मिलेगी खुशी
Sagittarius Horoscope 6 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Dhanu Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (10th House) में गोचर कर रहे हैं. यह आपके कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है. चंद्रमा की यह स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में सक्रिय रखेगी. आज का मूल मंत्र है—"बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों का पालन". उनके पदचिह्नों पर चलकर आज आप कई मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान हो सकती है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. शाम के समय परिवार के साथ बिताया गया वक्त आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करेगा.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन दूरगामी निर्णय लेने का है.
- एंसेस्ट्रल बिजनेस: जो लोग पैतृक व्यापार से जुड़े हैं, वे आज संपर्कों और पुराने संबंधों के जरिए अच्छा लाभ कमा पाएंगे. मार्केट में अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करें.
- निर्णय प्रक्रिया: कोई भी बड़ा निवेश या व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले गहराई से सोच-विचार करें. अच्छी बात यह है कि आपके कर्मचारी और सहकर्मी इस प्रक्रिया में आपका पूरा सहयोग करेंगे.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र पर बुध, शुक्र और राहु की युति कुछ जटिलताएं पैदा कर सकती है, इसलिए अपने अधिकारियों या अनुभवी बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना आपके लिए हितकारी रहेगा.
-
सतर्कता: एंप्लॉयड पर्सन आज पेपर वर्क (कागजी कार्रवाई) और फाइल मैनेजमेंट में विशेष सावधानी बरतें. छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है. यदि किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में अपनी बात रखनी है, तो मितभाषी (जितना जरूरी हो उतना बोलना) बनें.
शिक्षा, कला और खेल (Education & Sports)
सुनफा योग के प्रभाव से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज एकाग्रता का दिन है. दूसरों की गॉसिप या व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपको रेस से बाहर कर सकती है.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
आज का शाम का समय परिवार के नाम रहेगा. घर के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और अपने मन के विचार साझा करें. संतान के साथ समय बिताना आपको अद्भुत आनंद और शांति देगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे.
- शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक.
- भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
- भाग्यशाली अंक: 5
- अशुभ अंक: 7
- आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
(FAQs)
1. धनु राशि वालों को आज करियर में सफलता के लिए क्या करना चाहिए?
आज अपनी बुद्धि के साथ-साथ दूसरों के अनुभव का उपयोग करें. अधिकारियों से सलाह मांगना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी मानी जाएगी.
2. कागजी कार्रवाई (Paper Work) में किन बातों का ध्यान रखें?
आज किसी भी दस्तावेज पर बिना पूरी तरह पढ़े हस्ताक्षर न करें. फाइलों को व्यवस्थित रखें ताकि समय आने पर आपको तनाव न झेलना पड़े.
3. संतान के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या करें?
आज उनके साथ कोई खेल खेलें या उनकी समस्याओं को धैर्य से सुनें. आपका उनके साथ बिताया गया थोड़ा सा वक्त उन्हें बहुत सुरक्षा का अनुभव कराएगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL