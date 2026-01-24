हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 24 January 2026: धनु राशि को अचानक धन लाभ, लेकिन सेहत और परिवार में सावधानी

Dhanu Rashifal 24 January 2026: धनु राशि को अचानक धन लाभ, लेकिन सेहत और परिवार में सावधानी

Sagittarius Horoscope 24 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 03:55 AM (IST)
Dhanu Rashifal 24 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होने से आज पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. घर से जुड़े मामलों में मानसिक तनाव संभव है, इसलिए धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालना बेहतर रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर ध्यान भटकने से कार्य प्रभावित हो सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन को बॉस द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने पर नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. आज अनुशासन और एकाग्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन को अपने बिजनेस नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए. पुराने संपर्कों को फिर से एक्टिव करना और नए लोगों से जुड़ना भविष्य में लाभदायक साबित होगा. मेहनत और समर्पण से किया गया प्रयास ही रिवेन्यू ग्राफ को ऊपर ले जाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. कोई रुका हुआ पैसा या पुराना निवेश लाभ दे सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. हालांकि फिजूलखर्ची से बचना आवश्यक है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन बातचीत से हालात बेहतर बन सकते हैं. न्यू जनरेशन के लिए नए मित्र बन सकते हैं, लेकिन किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना जरूरी है. प्रेम संबंधों में संयम और संवाद बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए यह समय कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का है. लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

बुखार, सिरदर्द और थकान की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और अपने खान-पान पर ध्यान दें.

लकी कलर: ग्रे
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 2

उपाय: गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज धनु राशि वालों को धन लाभ होगा?
उत्तर: हां, अचानक धन लाभ की संभावना है.

प्रश्न 2. करियर में सबसे जरूरी सावधानी क्या है?
उत्तर: काम पर पूरा ध्यान देना और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करना.

प्रश्न 3. सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?
उत्तर: पर्याप्त आराम करें और तनाव से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Jan 2026 03:55 AM (IST)
Embed widget