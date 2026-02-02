हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 2 February 2026: धनु राशि डेटा और अपनी प्लानिंग शेयर करने में बरतें सावधानी!

Dhanu Rashifal 2 February 2026: धनु राशि डेटा और अपनी प्लानिंग शेयर करने में बरतें सावधानी!

Sagittarius Horoscope 2 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 2 February 2026 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और नई शुरुआत का है. चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव से निकलकर अब अनुकूल स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. आज आपकी निर्णय क्षमता और साहस आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा.

करियर और बिजनेस (Career & Business)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने के लिए उत्तम है. यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. वर्कस्पेस पर आपकी ऊर्जा देखने लायक होगी. आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलने से आप कठिन लक्ष्यों को भी समय से पहले पूरा कर पाएंगे. जो लोग सरकारी नौकरी या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए दिन विशेष लाभकारी है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. निवेश के मामले में आज आपका विवेक सही दिशा में काम करेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपसी सहमति से सुलझ सकता है, जिससे धन लाभ के योग बनेंगे. हालांकि, शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश में सावधानी बरतें.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है; पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा या डिनर का प्रोग्राम बन सकता है. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा. बच्चों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. यदि आप किसी शोध (Research) या तकनीकी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखने लगेगा. आलस्य को खुद पर हावी न होने दें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के प्रति सचेत रहें. मांसपेशियों में खिंचाव या पीठ दर्द की समस्या हो सकती है. भारी सामान उठाने से बचें और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. खान-पान में अनुशासन रखें और जंक फूड से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए कुछ समय मौन रहना या ध्यान करना फायदेमंद होगा.

  • भाग्यशाली रंग: पीला या केसरिया (यह रंग आपके भाग्य और ज्ञान में वृद्धि करेगा)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 8 (आज इस अंक से जुड़े लेन-देन में सावधानी रखें)

उपाय (Upay)

आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. माथे पर केसर का तिलक लगाएं और किसी जरूरतमंद को चने की दाल का दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना सही है?
    हाँ, आज संपत्ति से जुड़े कागजी काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच करना न भूलें.

2. करियर में उन्नति के लिए आज क्या विशेष करें?
    आज अपने गुरु या किसी मार्गदर्शक से बात करें. उनकी एक छोटी सी सलाह आपके करियर की दिशा बदल सकती है. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें.

3. रिश्तों में आ रही कड़वाहट को कैसे दूर करें?
    धनु राशि के लोग अक्सर स्पष्टवादी होते हैं, जिससे कभी-कभी बात बिगड़ जाती है. आज अपनी वाणी में मधुरता लाएं और दूसरों के नजरिए को सुनने का प्रयास करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
क्रिकेट
भारत से मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? जानें इसे लेकर क्या है ICC का नियम
भारत से मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? जानें ICC का नियम
महाराष्ट्र
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
क्रिकेट
भारत से मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? जानें इसे लेकर क्या है ICC का नियम
भारत से मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? जानें ICC का नियम
महाराष्ट्र
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
NCP के विलय के दावे के बीच संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग...'
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
शिक्षा
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget