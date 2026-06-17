Aaj ka Dhanu Rashifal 17 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग और हंस योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मिथुन राशि से निकलकर सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं चंद्रमा-शनि की युति से उत्पन्न विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन आज बाजार में काफी चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि इतनी भारी सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के बावजूद भी ग्राहकों (कस्टमर्स) की आवजाही बहुत कम रहेगी, जिससे काम से मन थोड़ा उचट सकता है.

'पेरेंटल बिजनेस' (खानदानी व्यापार) करने वाले जातकों को आज विशेष रूप से अलर्ट और सावधान रहना होगा; क्योंकि आज आपका अपना ही कोई बहुत ज्यादा करीबी व्यक्ति आपके साथ व्यापार में बड़ा 'विश्वासघात' या धोखा कर सकता है; वैश्विक बाजारों की उथल-पुथल आपके स्थानीय व्यापार को प्रभावित करेगी, इसलिए तकनीकी बदलाव लाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने, गोपनीयता बनाए रखने और जल्दबाजी में निर्णय न लेने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. जो कर्मचारी इन दिनों 'जॉब चेंज' (नौकरी बदलने) का कड़ा प्रयास कर रहे हैं, आज उनके हाथ थोड़ी निराशा लग सकती है; क्योंकि मैनेजमेंट द्वारा आपके काम में कुछ बारीक कमियां निकाली जा सकती हैं, तो बेहतर रहेगा कि पहले उन कमियों को पूरी तरह सुधारें, उसके बाद ही नई जॉब के लिए कदम बढ़ाएं.

वर्कप्लेस पर आज अपने और पराए का आकलन सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार करने के बाद ही करें, ताकि बेहतर निर्णय ले सकें; एंप्लॉयड पर्सन अपने दफ्तर के ऑफिशियल वर्क और प्लानिंग को किसी भी बाहरी को-वर्कर के साथ भूलकर भी शेयर न करें, ऑफिस की बातों का पूरी तरह गोपनीय रहना करियर के लिए अति आवश्यक है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. आठवां चंद्रमा बुद्धि भ्रम दे सकता है. करियर चॉइस (करियर के चयन) को लेकर आज मन में चल रहे भयंकर कंफ्यूजन और असमंजस के कारण, स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) से बार-बार भटक सकता है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि मानसिक स्तर पर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें और अपना अधिकांश कीमती समय ज्ञानी लोगों और गुरुजनों की संगति में ही व्यतीत करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी आक्रामक वाणी पर कड़ा ब्रेक लगाने का है. अष्टम चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज लव और मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में आप स्वयं को कई तरह की अनचाही घरेलू समस्याओं से पूरी तरह घिरा हुआ पाएंगे, जीवनसाथी संग कड़वी बातें बोलने से बचें. सामाजिक स्तर पर आज कुछ अनचाही पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स (राजनैतिक अड़चनें) आने से आप थोड़े परेशान रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट और भयंकर सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को पूरी तरह शांत और स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें, हल्का भोजन लें और शिव मंदिर जरूर जाएं.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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