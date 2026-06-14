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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 14 June 2026: धनु राशि धृति योग से दांपत्य जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पार्टनर से शुभ समाचार मिलने से मनेगी खुशी

Aaj ka Dhanu Rashifal 14 June 2026: धनु राशि धृति योग से दांपत्य जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पार्टनर से शुभ समाचार मिलने से मनेगी खुशी

Sagittarius Horoscope 14 June 2026: धृति योग से धनु राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी,क्या रविवार को सोशल मीडिया यूजर जनरेशन और नए कंटेंट से चमकेगा बिजनेस? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा.  वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक  शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल माध्यमों से बड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ हासिल करने और उधारी वसूलने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज सोशल मीडिया पर 'यूज़र जनरेशन' (User Generation) और नए कंटेंट को बड़े स्तर पर प्रमोट करने का सबसे बेस्ट दिन है; आपकी बेहतर सर्विस के कारण आज संतुष्ट कस्टमर्स आपके बिजनेस के पॉजिटिव रिव्यू, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इंटरनेट पर खुद शेयर करेंगे, जिससे साख बढ़ेगी. 

अपने बिजनेस को चमकाने के लिए आज आप पहले से अधिक सचेत रहेंगे और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के प्रयास में पूरी तरह जुटेंगे. किसी एनजीओ (NGO) या सोशल वर्क से जुड़े बिजनेस को आज बाजार से कोई बड़ी डोनेशन या सरकारी ग्रांट अचानक मिल सकती है; साथ ही मार्केटिंग टीम को मजबूत करने से बंपर धन लाभ होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन मानसिक शांति और जॉब सिक्योरिटी (नौकरी की सुरक्षा) का बड़ा तोहफा दिलाने वाला साबित होगा. छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी 'जॉब प्रोफाइल' में गजब की स्थिरता आएगी; जो लोग पिछले काफी समय से अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर मानसिक रूप से बेहद परेशान और चिंतित चल रहे थे, आज उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी राहत व आश्वासन मिलेगा. 

वर्कस्पेस पर आज आप दफ्तर की किसी भी प्रकार की अप्रप्रिय चर्चा या गॉसिप में शामिल होने से पूरी तरह बचें; अपने काम पर ध्यान दें और फालतू की राजनीति व बैकबाइटिंग से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर दिन की शानदार स्टार्टिंग करेगा. हालांकि, कार्यस्थल पर कोई कामचोर को-वर्कर (सहकर्मी) आज आपको कोई आपत्तिजनक या भ्रामक बातें कह सकता है, उस व्यक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को चरम पर ले जाने का रहेगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने करियर और आने वाली मुख्य परीक्षाओं को और ज्यादा शानदार व सफल बनाने के लिए, अपनी पूरी शारीरिक व मानसिक ताकत किताबों पर पूरी तरह झोंकते नजर आएंगे, जिससे सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मांगलिक सौगात लेकर आने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में धृति योग का महाशुभ निर्माण होने से, दाम्पत्य जीवन (वैवाहिक जीवन) में आज आपका लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) आपको संतान सुख या करियर से जुड़ी कोई बहुत बड़ी व 'सुखद खुशखबरी' (गुड न्यूज) सुना सकता है, जिससे पूरे घर का माहौल बेहद खुशनुमा हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे भाव का चंद्रमा आज आपको किसी पुरानी शारीरिक बीमारी, कष्ट या मानसिक तनाव से हमेशा के लिए पूरी तरह 'छुटकारा' (मुक्ति) दिला देगा, जिससे आप खुद को शारीरिक रूप से बेहद हल्का, सुदृढ़ और फिट महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग:  ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज रविवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित शुद्ध जल और काले तिल अर्पित करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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