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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 13 March 2026: धनु राशि बुधादित्य योग से प्रेम जीवन में नई शुरुआत, करियर में बेहतर तालमेल

Aaj Ka Dhanu Rashifal 13 March 2026: धनु राशि बुधादित्य योग से प्रेम जीवन में नई शुरुआत, करियर में बेहतर तालमेल

Sagittarius Horoscope 13 March 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Mar 2026 06:24 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 13 March 2026 in Hindi: धनु राशि के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है. चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे बौद्धिक विकास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. आज आप अपने विचारों और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में सफल हो सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर माहौल अनुकूल रहेगा. आपका मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन काफी बेहतर रहेगा, जिससे क्लाइंट्स, सीनियर्स और जूनियर्स के साथ तालमेल बना रहेगा. किसी भी मीटिंग में आपकी डिप्लोमैटिक अप्रोच सफलता दिला सकती है. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन वे अपनी क्षमता से उसे संभाल लेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है. यदि आप किसी प्रकार का लाइसेंस लेने या नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं. हालांकि आज आय के साथ-साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार पर ध्यान देने से लाभ के अवसर बढ़ सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
बुधादित्य योग के प्रभाव से प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. सोशल मीडिया या किसी खास माध्यम से आप अपने दिल की बात किसी विशेष व्यक्ति से साझा कर सकते हैं, जिससे रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और परिवार के साथ संबंध भी मजबूत होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन मेहनत और अनुशासन पर ध्यान देने का है. यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं तो भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में सितारे आपके पक्ष में रहेंगे. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लक्की कलर – गोल्डन
लक्की नंबर – 8
अनलक्की नंबर – 5

उपाय:
आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे जीवन में सकारात्मकता और सफलता के अवसर बढ़ेंगे.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि वालों के लिए करियर में सफलता के योग हैं?
हाँ, कार्यस्थल पर बेहतर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट से सफलता मिलने की संभावना है.

2. धनु राशि के व्यापारियों के लिए दिन कैसा रहेगा?
नए लाइसेंस या योजनाओं में सफलता मिल सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

3. क्या धनु राशि वालों के प्रेम जीवन में आज कोई बदलाव हो सकता है?
हाँ, बुधादित्य योग के प्रभाव से प्रेम जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत या सकारात्मक बदलाव संभव है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Mar 2026 02:47 AM (IST)
Tags :
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