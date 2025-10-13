Dhanteras 2025: धनतेरस से पहले सूर्य-मंगल युति से 4 राशियों को मिलेगा लाभ! जानें क्या होगा असर!

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. मगर इस दौरान ग्रहों के राजा सूर्य का तुला राशि में 17 अक्टबूर तक आगमन होगा. ऐसे में सूर्य के इस गोचर से तुला राशि में सूर्य-मंगल की युति बनेगी.

इस सूर्य-मंगल के संयोग से चार राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा, जिससे इन राशियों के लोगों के भाग्य खुल सकते हैं. आइए जानते है, किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

वृषभ राशि पर इस संयोग का शुभ प्रभाव पड़ेगा. इस राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे, साथ ही जो भी व्यक्ति इस समय प्रोपर्टी में निवेश करना चाहता है, उस के लिए यह समय फायदेमंद रहेगा.

नई गाड़ियां, घर या सोना-चांदी खरीदना शुभ रहेगा. अगर कोई जातक लंबे समय से किसी बात को लेकर चिंतित है तो, उसका आज समाधान मिलेगा.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

17 अक्टूबर को होने वाले सूर्य-मंगल की युति से धनतरेस पर सिंह राशि वालों लोगों के लिए किस्मत चमकाने वाला समय होगा. इस दौरान आप सब पर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा रहेगी.

व्यापारी और नौकरीपेशा लोगों को धन का लाभ हो सकता है. जितने भी काम में बाधाएं आ रही थी, वे सभी काम पूरे होंगे. शत्रुओं की हार होगी. सेहत में सुधार आएगा.

सूर्य और मंगल की युति आपकी राशि में शुभ प्रभाव लेकर आ रही है. घर-परिवार में नई खुशियों का आगमन हो सकता है और कोई शुभ समाचार मिलने के योग भी बन रहे हैं. धन प्राप्ति के लिए समय अनुकूल रहेगा, लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

पुराना कर्ज या खर्च से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. साथ ही पैतृक संपत्ति या पहले दिए गए किसी उधार से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

शनि के स्वामित्व वाली आपकी राशि पर बन रहे इस योग से आर्थिक स्थिति मजबूती होगी. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी और करियर में प्रगति हो सकती है. व्यापारियों को मुनाफा और नौकरीपेशा लोगों को तरक्की भी मिलेगी.

अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के योग बन रहे हैं. माता-पिता का सहयोग किसी अहम काम में लाभदायक रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा. साथ ही घर में इलाज या बीमारियों में हो रहे खर्चें कम होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.