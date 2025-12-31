हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCapricorn Shiksha Rashifal 2026: मकर राशि के छात्रों के लिए खुशखबरी, पढ़ाई में मिलेंगे बेहतर मौके

Capricorn Shiksha Rashifal 2026: मकर राशि के छात्रों के लिए खुशखबरी, पढ़ाई में मिलेंगे बेहतर मौके

Capricorn Shiksha 2026 Rashifal: मकर राशि 2026 में शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा. मेहनत, अनुशासन और बृहस्पति की कृपा से पढ़ाई, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Capricorn Education 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, शिक्षा की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा. चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल मध्यम फल देंगे. पंचम भाव के स्वामी शुक्र आपके पक्ष में रहेंगे, जबकि पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि कभी-कभी ध्यान भटकाने का कारण बन सकती है.

साल की शुरुआत से 02 जून तक: गुरु ग्रह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सकते हैं. अन्य मामलों में परिणाम औसत रहेंगे.

02 जून से 31 अक्टूबर तक: यह अवधि शिक्षा के लिए शानदार मानी जाएगी. इस समय छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर बेहतर रहेगा और परिणाम अनुकूल रह सकते हैं.

31 अक्टूबर के बाद: रिसर्च और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. अन्य छात्रों को औसत या औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं. 05 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है.

शिक्षा के विशेष क्षेत्र:

  • लॉ या मेडिसिन में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के अच्छे अवसर.
  • इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए अनुकूल वर्ष.
  • सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वालों के लिए शुभ समय.

सुझाव: धैर्य और समर्पण के साथ पढ़ाई करें. मेहनत और ईश्वरीय आशीर्वाद से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे.

ज्योतिष उपाय:

  • पंचम भाव के शुभ ग्रहों की पूजा करें.
  • पढ़ाई के समय ध्यान और मनोबल बनाए रखें.
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में गुरु देव और शुक्र देव के आशीर्वाद लें.

FAQs

  1. 2026 में मकर राशि के छात्रों के लिए शिक्षा कैसी रहेगी?
    वर्ष औसत रहेगा. ध्यान भटकने और स्वास्थ्य के कारण कभी-कभी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

  2. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए समय शुभ है?
    साल की शुरुआत से 02 जून और 02 जून से 31 अक्टूबर का समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुभ रहेगा.

  3. हायर एजुकेशन के लिए अवसर कैसे मिल सकते हैं?
    लॉ, मेडिसिन या इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए प्रवेश के अच्छे अवसर बनेंगे, चाहे भारत में पढ़ाई हो या विदेश में.

  4. शिक्षा में अच्छे परिणाम के लिए उपाय क्या हैं?
    नियमित अध्ययन, ध्यान केंद्रित करना और गुरु देव व शुक्र देव की पूजा लाभकारी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 31 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Capricorn Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Capricorn Education Horoscope
