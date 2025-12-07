Makar Saptahik Tarot Rashifal 7 to 13 December 2025: टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए ऊर्जा और अवसरों से भरपूर रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी स्पष्ट रहेंगे. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों क्षेत्रों में परिस्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ती दिख रही हैं.

बिज़नेस राशिफल:

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. नए कॉन्ट्रैक्ट, नई डील या पुराने कार्यों से लाभ मिलने के योग हैं. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है. बस पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें.

नौकरी राशिफल:

जॉब में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी समझ और कौशल से स्थिति संभाल लेंगे. सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे और आपके प्रयासों की प्रशंसा होने के योग हैं. ऑफिस में नई जिम्मेदारियाँ मिलने की भी संभावना है.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार का सहयोग इस सप्ताह आपको मजबूत बनाए रखेगा. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते या आकर्षण की शुरुआत हो सकती है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं के लिए यह सप्ताह करियर प्लानिंग और स्किल डवलपमेंट के लिए श्रेष्ठ है. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ध्यान भटकने से बचने की आवश्यकता है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी और मानसिक थकान से बचें. वाहन सावधानी से चलाएँ. भाई-बहनों को हल्की स्वास्थ्य समस्या रहने की संभावना है.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: फिरोज़ी

उपाय: बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह बिज़नेस में बड़ा लाभ संभव है?

A1: हां, टैरो कार्ड्स व्यापार में प्रगति और नए अवसरों का संकेत दे रहे हैं.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं?

A2: हां, आपके कार्यों की सराहना होगी, जिससे प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.