कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): आर्थिक मजबूती का समय, निवेश से होगा फायदा

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): आर्थिक मजबूती का समय, निवेश से होगा फायदा

Cancer weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कर्क राशि वालों को वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Nov 2025 12:16 AM (IST)
Kark Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य, धन और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का सप्ताह साबित होगा. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून संकेत देता है कि परिस्थितियाँ आपके पक्ष में घूमने लगी हैं. वहीं किंग ऑफ पेंटाकल्स दर्शाता है कि वित्तीय मजबूती, समझदारी और स्थिरता इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी. सरकारी कार्यों में सफलता और महत्वपूर्ण प्रगति के योग प्रबल हैं.

करियर/जॉब

इस सप्ताह कार्यस्थल पर नई संभावनाएँ और स्थिरता आएगी. आपके पुराने प्रयास रंग लाने लगेंगे. किसी सरकारी विभाग, नियम, फॉर्मैलिटी या कागज़ी कार्य से जुड़ा मसला आपके पक्ष में निपट सकता है. अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा.

बिजनेस

व्यवसाय में यह सप्ताह आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा. आपके द्वारा किए गए वित्तीय निर्णय, निवेश या सौदे लाभकारी रहेंगे. किसी बड़े क्लाइंट या सरकारी संस्था से काम मिलने की संभावना है. नए अवसर लाभदायक सिद्ध होंगे.

लव लाइफ

रिश्तों में परिपक्वता और स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर आपका सहयोग करेंगे और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपका साथ देंगे. अविवाहित जातकों के लिए यह समय परिवार की सहमति से रिश्ते आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर है.

परिवार

घर में सुख-शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के करियर या शिक्षा से जुड़ा शुभ परिणाम मिल सकता है. घर में निवेश, मरम्मत या खरीद से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. पुरानी समस्या में सुधार होगा. बस खान-पान में नियमितता और पर्याप्त आराम बनाए रखें.

साप्ताहिक उपाय

  • सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें.
  • घर में मोती शंख या सफेद वस्त्र रखना शुभ फल देगा.
  • चावल या सफेद मिठाई का दान करें.
  • प्रतिदिन “ऊँ सोमाय नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या इस सप्ताह कर्क राशि के लिए निवेश लाभ देगा?
हाँ, टैरो कार्ड स्पष्ट रूप से लाभकारी निवेश और मजबूत वित्तीय स्थितियों का संकेत दे रहे हैं.

2. क्या टैरो से सरकारी कार्यों की सफलता देखी जा सकती है?
जी हाँ, टैरो ऊर्जा के आधार पर संभावित सफलता या देरी दोनों संकेत दे सकता है, इस सप्ताह सफलता के योग प्रबल हैं.

3. क्या टैरो भविष्य बदल सकता है?
भविष्य पूरी तरह तय नहीं होता. टैरो आपको सही दिशा दिखाकर बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है.

4. क्या टैरो रीडिंग सभी के लिए सुरक्षित है?
हाँ, टैरो एक सकारात्मक मार्गदर्शन देने वाला माध्यम है और किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Nov 2025 12:16 AM (IST)
Cancer Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Kark Rasifal
