हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते लव लाइफ और सेहत में दिखेंगे बड़े बदलाव!

मेष साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते लव लाइफ और सेहत में दिखेंगे बड़े बदलाव!

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Nov 2025 11:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: इस सप्ताह मेष राशि के लिए हालात स्थिर नहीं रहेंगे. कभी चीजें आसानी से आपके पक्ष में जाएंगी, और कभी अचानक बदलाव आपको चौंकाएंगे. निजी जीवन से लेकर कामकाज तक हर क्षेत्र में उतार-चढ़ाव दिखेंगे.

अच्छी बात यह है कि सप्ताह की शुरुआत मजबूत रहेगी, लेकिन मध्य भाग चुनौतियों से भरा हो सकता है. आइए देखते हैं पूरा सप्ताह कैसा रहेगा.

मेष साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में कामकाज सहज रहेगा और मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर अनुकूलता मिलेगी. लेकिन मध्य सप्ताह में करियर में अनपेक्षित बदलाव की स्थिति बन सकती है.

नौकरीपेशा लोगों पर अचानक नई जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी, जिन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा चाहिए होगी. किसी भी काम को हल्के में न लें, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए सप्ताह चेतावनी लेकर आएगा. धन का लेनदेन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नुकसान दे सकती है. खासकर मध्य सप्ताह में किसी भी डील पर आँख बंद करके भरोसा न करें.

सप्ताह के अंत में कारोबार और निजी जीवन के बीच संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए व्यवहार और संवाद बेहद सोच-समझकर रखें. किसी का उपहास उड़ाना या रूखा व्यवहार आपके बिजनेस रिलेशन को खराब कर सकता है.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में सप्ताह की शुरुआत शुभ कार्यों और सकारात्मक माहौल से होगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. यदि पैतृक संपत्ति या भूमि-भवन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, तो उसे कानूनी लड़ाई में घसीटने की बजाय बातचीत से हल करने की कोशिश करें. इससे रिश्ते सुधरेंगे और मानसिक तनाव भी कम होगा.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में इस सप्ताह संवेदनशीलता जरूरी है. लव पार्टनर की फीलिंग्स को समझें और अनदेखा न करें. छोटी-छोटी बातों को लेकर तकरार से बचें. विवाहित जातकों के लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन संवाद में नरमी ज़रूरी है. गलतफहमियां बढ़ीं तो इसका असर पूरे सप्ताह के मूड पर पड़ेगा.

मेष साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत इस सप्ताह सामान्य रहेगी, लेकिन लगातार भागदौड़ और जिम्मेदारियों का दबाव थकान बढ़ा सकता है. दिनचर्या को संतुलित रखें और नींद से समझौता न करें. पाचन संबंधी परेशानी से बचने के लिए खानपान हल्का रखें.

उपाय

प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें. इससे मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी और बाधाएं कम होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 11:00 AM (IST)
Aries Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भागदौड़ से थकान बढ़ सकती है। दिनचर्या संतुलित रखें और खानपान हल्का रखें।

