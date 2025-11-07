हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: इस हफ्ते करियर और लव लाइफ में बड़े बदलाव के संकेत!

मेष साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: इस हफ्ते करियर और लव लाइफ में बड़े बदलाव के संकेत!

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: नवंबर का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कई उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. जहां एक ओर निजी चिंताएं मन को व्यस्त रखेंगी, वहीं कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे. आइए जानते हैं इस हफ्ते आपका करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है.

मेष साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का दबाव रहेगा, लेकिन इसी दौरान करियर में आगे बढ़ने के मौके भी हाथ आएंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत को सराहना भी मिलेगी.

यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन की खरीद-बिक्री की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह सफलता की संभावना मजबूत रहेगी.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए सप्ताह फलदायी रहेगा. मार्केटिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े जातकों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और व्यापार विस्तार की योजनाएं साकार होती दिखेंगी. निवेश से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के मध्य में परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा. महिलाएं पूजा-पाठ में अधिक समय बिताएंगी और कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है, जिससे राहत महसूस करेंगे.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

इस सप्ताह लव लाइफ में रोमांस और समझदारी दोनों बनी रहेगी. प्रेम संबंध गहरे होंगे और साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है. विवाहित जातकों के लिए यह समय सुखमय रहेगा और वैवाहिक रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ेंगी.

मेष साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें. मौसम बदलने के कारण सर्दी, खांसी या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें, वरना थकान और सुस्ती हावी हो सकती है.

उपाय

प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Frequently Asked Questions

मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के संबंध में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। मौसम बदलने से सर्दी, खांसी या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखें।

