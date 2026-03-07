Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष वालों को इस वीक बड़े आर्थिक लाभ के योग, पढ़े साप्ताहिक राशिफल
Mesh Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March 2026): मेष राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 8-14 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March 2026): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 8 से 14 मार्च का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- मेष राशि वालों के लिए मार्च का यह सप्ताह शुभ योग वाला है. सप्ताह की शुरुआत में आपको अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है.
- करियर और बिजनस की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे. व्यापार में अपेक्षित प्रगति होगी, लेकिन लेन-देन करते समय बहुत सावधान रहें और दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.
- इस दौरान किसी विद्वान व्यक्ति से आपके संबंध बनेंगे और भविष्य में उनकी मदद से किसी लाभदायक योजना में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
- महिलाओं की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. सप्ताह के अंत में आपको किसी शुभ या धार्मिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा.
- इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कुंभ के राहु-मंगल की स्थिति खानपान में लापरवाही के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकती है. बाहर का तला-भुना भोजन कम करें और हल्का, सुपाच्य आहार लें. दूध की जगह दही खाने में शामिल करें.
- संतान संबंधी किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने से मानसिक शांति मिलेगी. लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है.
- लव पार्टनर के साथ प्रेम और सौहार्द्र बढ़ेगा. दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं. ऐसे में दोनों के बीच नजदीकियां बढेंगी. रिश्ते बेहतर होंगे.
Piercing सिर्फ फैशन नहीं, मिलते हैं 5 खास लाभ, कर्णछेदन के लिए 2026 के मुहूर्त देखें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL