हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries November Horoscope 2025: मेष राशि करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और रिश्तों में सुधार के संकेत

Aries November Horoscope 2025: मेष राशि करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और रिश्तों में सुधार के संकेत

Mesh Masik Rashifal November 2025: मेष राशि के लिए नवम्बर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से मेष राशि का मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Oct 2025 06:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना मेष राशि के लिए नई संभावनाओं से भरा रहेगा. इस समय ग्रहों की स्थिति आपकी योजनाओं को मजबूत करने में मदद करेगी. शुक्र के मालव्य योग से व्यापार में उन्नति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. सूर्य और मंगल का योग आपको पराक्रम देगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे.

हेल्थ और ट्रैवल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना सामान्य रहेगा. हालांकि 15 नवंबर तक खेलकूद या यात्रा के दौरान चोट लगने की संभावना है, इसलिए सावधानी रखें. 16 नवंबर के बाद सेहत में सुधार होगा. शनि की दृष्टि छोटी मोटी परेशानियाँ दे सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. ट्रैवल के दौरान खानपान पर ध्यान दें.

बिजनेस और वेल्थ:
व्यवसायिक दृष्टि से यह समय लाभदायक रहेगा. 2 से 26 नवंबर तक शुक्र स्वगृही होकर व्यापार में स्थिरता और लाभ दिलाएगा. रियल एस्टेट, फूड, और टेक स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. 23 नवंबर के बाद भाग्य में उन्नति के संकेत हैं. बाजार की परिस्थितियों को समझकर निवेश करना फायदेमंद रहेगा.

जॉब और प्रोफेशन:
नौकरीपेशा लोगों को कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे. 16 नवंबर से सूर्य-मंगल का पराक्रम योग प्रमोशन या नई जिम्मेदारी दिला सकता है. आईटी और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रारंभ में कठिनाइयाँ रहेंगी, पर अंततः सफलता मिलेगी.

फैमिली और रिलेशनशिप:
रिश्तों में धैर्य और संवाद बनाए रखें. गुरु-राहु संबंध प्रेम जीवन में गलतफहमियाँ बढ़ा सकता है. 15 नवंबर तक वैवाहिक जीवन में मतभेद संभव हैं, लेकिन शुक्र का शुभ प्रभाव रिश्तों में मधुरता लौटाएगा. विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय शुभ रहेगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना फलदायी रहेगा. गुरु का हंस योग उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत दे रहा है. घर से दूर पढ़ाई करने वाले छात्रों को विशेष लाभ होगा.

उपाय:
01 नवंबर (देवप्रबोधिनी एकादशी): भगवान विष्णु को लाल फूल, तुलसी दल और गुड़ चढ़ाएं. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं दान करें.
12 नवंबर (श्री कालभैरव अष्टमी): भगवान भैरव को सरसों के तेल का दीपक और नारियल अर्पित करें. “ॐ कालभैरवाय नमः” मंत्र का जाप करें. कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Oct 2025 06:46 PM (IST)
Masik Rashifal Aries Monthly Horoscope Mesh Rasifal Mesh Masik Rashifal
Embed widget