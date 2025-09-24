Scorpio Horoscope 24 September: वृश्चिक राशि वालों को विदेशी कार्यों में रुकावट, स्वास्थ्य का ध्यान रखें
Today Scorpio Horoscope 24 September 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 24 September 2025: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा. चन्द्रमा तुला राशि में द्वादश भाव में होने से खर्चे बढ़ सकते हैं और कुछ अनावश्यक यात्राओं की संभावना है. आत्मविश्वास बनाए रखें और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें. आध्यात्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है. थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या आपको कमजोर बना सकती है. योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद से स्वास्थ्य सुधरेगा.
व्यापार राशिफल: व्यवसायियों को नए सौदों पर विचार करना चाहिए लेकिन जल्दबाजी से बचें. बड़े निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. विदेश से जुड़े कामकाज में सफलता मिल सकती है.
लव और पारिवारिक राशिफल: लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रहेंगे. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें संवाद से सुलझाना होगा. परिवार में वातावरण सामान्य रहेगा लेकिन किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.
धन राशिफल: आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. फिजूलखर्ची बढ़ सकती है. कोई बड़ा उधार देने या लेने से बचें. हालांकि, पुराने निवेश से कुछ लाभ मिल सकता है.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी. ऑफिस में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है. धैर्य और संयम से काम लें.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को आज करियर को लेकर भ्रम की स्थिति रह सकती है. बुजुर्गों और गुरुजनों की सलाह आपके लिए उपयोगी होगी.
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 5
शुभ रंग: लाल और मैरून
उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
FAQs
Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को निवेश करना चाहिए?
नहीं, आज बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा.
Q2. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को यात्रा करनी चाहिए?
अगर बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें, वरना टालना बेहतर है.
