Aaj Ka Vrishchik Rashifal 24 July 2026: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बहुत ही शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि (वृश्चिक राशि) यानी लग्न/प्रथम भाव में गोचर करेंगे.

प्रथम भाव में चंद्रमा के होने से आज आपके बौद्धिक निर्णय और सोच थोड़ी भावनाओं से प्रभावित हो सकती है, इसलिए दिल के बजाय दिमाग से फैसले लें. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए शानदार रहने वाला है. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और मार्केट में क्लाइंट्स व पार्टियों के साथ आपके बेहद सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनेंगे, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ तेजी से होगी. आज आप बिजनेस के अलावा किसी नई जगह वित्तीय निवेश (Financial Investment) की मजबूत प्लानिंग बना सकते हैं; बिजनेसमैन आज कुछ नए लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे. हालांकि, सलाह दी जाती है कि बिना किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लिए कोई बड़ा व्यापारिक डिसीजन न लें; पहले पूरी जानकारी एकत्र करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम के मोर्चे पर बेहद उत्साहजनक परिणाम लेकर आया है. एंप्लॉयड पर्सन के जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे या जिन्हें पूरा होने में समय लग रहा था, वे आज समय पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आज ऑफिस में किसी सीनियर अधिकारी की मदद से आप एक बेहद जटिल समस्या को हल करने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में यदि कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है, तो आपको किसी की भी कही गई बातों को दिल पर नहीं लेना है; आप बस अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि 'दुनिया का तो काम ही है कहना'.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपने विचारों में सकारात्मकता लाने का है. स्टूडेंट्स को अगर अपनी लाइफ और करियर में बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे खुद को हर तरह के नकारात्मक विचारों (Negative Thoughts) और नेगेटिव दोस्तों से दूर रखें. अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता जरूर मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आपकी अपनी ही राशि में चंद्रमा के होने से आज आपका मन थोड़ा भावुक रह सकता है. परिवार में अपनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा. जीवनसाथी और परिजनों के साथ बातचीत करते समय अपनी भावनाओं को हावी न होने दें और संतुलित व्यवहार बनाए रखें. संध्याकाल में परिवार के साथ बिताया गया समय मन को शांति देगा.

आपकी राशि में चंद्रमा का संचार मानसिक रूप से आपको संवेदनशील बना सकता है, जिसके कारण कभी-कभी अकारण तनाव या घबराहट महसूस हो सकती है. मेडिटेशन (ध्यान) करें, खुद को सकारात्मक रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शारीरिक ऊर्जा बनी रहे.

भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)

येलो (पीला) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं. इसके साथ ही 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें; इससे आपके बौद्धिक फैसले सही होंगे और बिजनेस में धन की आवक बढ़ेगी.

FAQs

Q1. 24 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को सर्वार्थ सिद्धि योग से क्या फायदा होगा?

Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से मार्केट में पार्टियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनेंगे, नए वित्तीय निवेश की योजनाएं सफल होंगी और बिजनेस में तेजी से ग्रोथ होगी.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या बड़ी राहत मिलेगी?

Ans. लंबे समय से अटके हुए काम आज समय पर पूरे होंगे और किसी सीनियर के सहयोग से आप वर्कप्लेस की एक बड़ी व जटिल समस्या को आसानी से सुलझा लेंगे.

Q3. आज वृश्चिक राशि वालों को फैसलों के मामले में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से फैसले भावनाओं में बहकर न लें; अनुभवी लोगों की सलाह लेने और पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लें.

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