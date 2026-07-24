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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 24 July 2026: वृश्चिक राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगी बिजनेस में बड़ी ग्रोथ, सीनियर्स के सहयोग से सुलझेगी जटिल समस्या

Vrishchik Rashifal 24 July 2026: वृश्चिक राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगी बिजनेस में बड़ी ग्रोथ, सीनियर्स के सहयोग से सुलझेगी जटिल समस्या

Scorpio Horoscope 24 July 2026: आज वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ, सीनियर्स के सहयोग से सुलझेगी जटिल समस्या और बढ़ेगा बिजनेस. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 24 July 2026: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बहुत ही शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि (वृश्चिक राशि) यानी लग्न/प्रथम भाव में गोचर करेंगे.

प्रथम भाव में चंद्रमा के होने से आज आपके बौद्धिक निर्णय और सोच थोड़ी भावनाओं से प्रभावित हो सकती है, इसलिए दिल के बजाय दिमाग से फैसले लें. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए शानदार रहने वाला है. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और मार्केट में क्लाइंट्स व पार्टियों के साथ आपके बेहद सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनेंगे, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ तेजी से होगी. आज आप बिजनेस के अलावा किसी नई जगह वित्तीय निवेश (Financial Investment) की मजबूत प्लानिंग बना सकते हैं; बिजनेसमैन आज कुछ नए लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे. हालांकि, सलाह दी जाती है कि बिना किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लिए कोई बड़ा व्यापारिक डिसीजन न लें; पहले पूरी जानकारी एकत्र करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम के मोर्चे पर बेहद उत्साहजनक परिणाम लेकर आया है. एंप्लॉयड पर्सन के जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे या जिन्हें पूरा होने में समय लग रहा था, वे आज समय पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आज ऑफिस में किसी सीनियर अधिकारी की मदद से आप एक बेहद जटिल समस्या को हल करने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में यदि कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है, तो आपको किसी की भी कही गई बातों को दिल पर नहीं लेना है; आप बस अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि 'दुनिया का तो काम ही है कहना'.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपने विचारों में सकारात्मकता लाने का है. स्टूडेंट्स को अगर अपनी लाइफ और करियर में बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे खुद को हर तरह के नकारात्मक विचारों (Negative Thoughts) और नेगेटिव दोस्तों से दूर रखें. अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता जरूर मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

आपकी अपनी ही राशि में चंद्रमा के होने से आज आपका मन थोड़ा भावुक रह सकता है. परिवार में अपनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा. जीवनसाथी और परिजनों के साथ बातचीत करते समय अपनी भावनाओं को हावी न होने दें और संतुलित व्यवहार बनाए रखें. संध्याकाल में परिवार के साथ बिताया गया समय मन को शांति देगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आपकी राशि में चंद्रमा का संचार मानसिक रूप से आपको संवेदनशील बना सकता है, जिसके कारण कभी-कभी अकारण तनाव या घबराहट महसूस हो सकती है. मेडिटेशन (ध्यान) करें, खुद को सकारात्मक रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शारीरिक ऊर्जा बनी रहे.

  • भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं. इसके साथ ही 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें; इससे आपके बौद्धिक फैसले सही होंगे और बिजनेस में धन की आवक बढ़ेगी.

FAQs 

Q1. 24 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को सर्वार्थ सिद्धि योग से क्या फायदा होगा?
Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से मार्केट में पार्टियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनेंगे, नए वित्तीय निवेश की योजनाएं सफल होंगी और बिजनेस में तेजी से ग्रोथ होगी.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या बड़ी राहत मिलेगी?
Ans. लंबे समय से अटके हुए काम आज समय पर पूरे होंगे और किसी सीनियर के सहयोग से आप वर्कप्लेस की एक बड़ी व जटिल समस्या को आसानी से सुलझा लेंगे.

Q3. आज वृश्चिक राशि वालों को फैसलों के मामले में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से फैसले भावनाओं में बहकर न लें; अनुभवी लोगों की सलाह लेने और पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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