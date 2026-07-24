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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 24 July 2026: तुला राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा पैतृक संपत्ति में हिस्सा, मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Tula Rashifal 24 July 2026: तुला राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा पैतृक संपत्ति में हिस्सा, मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Libra Horoscope 24 July 2026: आज तुला राशि वालों को मिलेगा सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ, पैतृक संपत्ति में मिलेगा हिस्सा और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव) यानी धन, कुटुंब व वाणी के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के रहने से तुला राशि वाले लोग आज फाइनेंशियली (आर्थिक रूप से) काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और धन संचय करने में सफल होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और लाभप्रद रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन तुला राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी उपलब्धियों भरा रहेगा. बदलते मौसम का सीधा फायदा बिजनेसमैन को मिलेगा, जिससे कारोबार में बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. इसके साथ ही आज आपको मार्केट में नई उन्नति, साख और मान-सम्मान प्राप्त होगा. अपने बेहतर कम्युनिकेशन (बातचीत के तरीके) के दम पर आज आप कई नए बड़े क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे, जो आपके बिजनेस के इकोनॉमी ग्राफ को काफी ऊंचा ले जाने में मदद करेंगे. इसके अलावा, आज आपको पैतृक संपत्ति या एन्सेस्ट्रल बिजनेस (पारिवारिक व्यापार) में अपना वाजिब हिस्सा मिलने की मजबूत संभावना बन रही है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और अपने हुनर का प्रदर्शन करने का है. एंप्लॉयड पर्सन की ऑफिशियल सिचुएशन की बात करें तो आज आपको दफ्तर में पूरी टीम का नेतृत्व करने या टीम के साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन मौका मिलेगा; इसे अपने करियर के लिए एक बड़ी अपॉर्च्यूनिटी (अवसर) की तरह देखें. ऑफिस में लंबे समय से पेंडिंग चल रहे कामों को पूरा करने के लिए आज आपको जी-जान लगानी पड़ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस काम में आपके कोवर्कर्स (सहकर्मी) भी पूरी निष्ठा से आपका साथ देंगे. वर्कप्लेस पर आज आपके विरोधी और शत्रु भी आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरफ अट्रैक्ट (आकर्षित) होंगे और आपकी तारीफ करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. अगर आज आप कोई परीक्षा या इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल रहे हैं, तो अपनी मां के हाथों से मीठा दही खाकर, अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए और घर का चौखट लांघते समय अपना सीधा पैर (राइट लेग) पहले बाहर निकालें. इस शुभ उपाय से परीक्षा में आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी.

लव और परिवार राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के मामले में आज का दिन अपार खुशियां लेकर आया है. आज आपको अपने लाइफ पार्टनर का हर मोड़ पर पूरा सहयोग मिलेगा. जो लोग अनमैरिड (अविवाहित) हैं, उनके लिए आज शादी के बेहतरीन रिश्ते या विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. गृहस्थ जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा और घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के होने से आपकी सेहत आज पूरी तरह उत्तम रहेगी. मानसिक प्रसन्नता और पारिवारिक सहयोग से आपका ऊर्जा स्तर बना रहेगा. बस मीठे का सेवन संतुलित मात्रा में करें और दिनचर्या को सही रखें.

  • भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल और खीर अर्पित करें. इसके साथ ही अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें; इससे धन भाव का चंद्रमा आपके बैंक बैलेंस को कई गुना बढ़ा देगा.

FAQs 

Q1. 24 जुलाई 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को किस वजह से बड़ा मुनाफा होगा?
Ans. आज बदलते मौसम के अनुसार बिजनेस में बदलाव करने और अपने बेहतरीन कम्युनिकेशन से नए क्लाइंट्स जोड़ने से व्यापारियों को भारी मुनाफा होगा.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या नया अवसर मिलेगा?
Ans. आज ऑफिस में पूरी टीम के साथ काम करने और नेतृत्व करने का बड़ा मौका मिलेगा, साथ ही आपके विरोधी भी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे.

Q3. आज परीक्षा देने जा रहे कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए क्या शुभ उपाय बताया गया है?
Ans. परीक्षा देने जाते समय मां के हाथ से मीठा दही खाएं, इष्टदेव का स्मरण करें और घर से बाहर निकलते समय अपना सीधा पैर पहले बाहर निकालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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