Scorpio Horoscope 22 September: वृश्चिक राशि वालों के रुके कार्य पूरे होंगे, सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा।
Today Scorpio Horoscope 22 September 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 September 2025: आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में स्थित है, जिससे आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आपका सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे.
बिज़नेस
व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. पुराने निवेश और देनदारियों के मामले में सफलता मिल सकती है. त्योहारों के मौसम को देखते हुए अपने स्टॉक और मार्केटिंग रणनीति पर ध्यान दें. वाशि योग बनने से नए अवसर और मुनाफा मिलेगा. पार्टनरशिप में सहयोगी के साथ सामंजस्य बना रहेगा.
नौकरी और करियर
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में मन लगेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है.
परिवार और लव लाइफ
परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा. धार्मिक या सामाजिक सत्संग में भाग लेने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में लंबे समय से चल रही चिंता या तनाव से राहत मिलेगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. मानसिक तनाव से सिरदर्द या नींद में कमी हो सकती है. हल्का व्यायाम और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी.
युवा और विद्यार्थी
युवा वर्ग को क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं और पढ़ाई में अच्छा ध्यान बनाए रखें. खेल और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने की संभावना है.
कुल मिलाकर आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आय, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत प्रगति का दिन रहेगा. संतुलन और संयम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं.
लकी कलर – गोल्डन
लकी नंबर – 8
अनलकी नंबर – 5
उपाय: अपने घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाएँ और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें.
FAQs:
Q1: क्या आज प्रॉपर्टी संबंधी सौदा लाभकारी रहेगा?
A1: हाँ, प्रॉपर्टी डीलिंग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.
Q2: वर्किंग वुमन को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
A2: उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स पर पूरा ध्यान देना होगा, यही भविष्य की सफलता का मार्ग बनेगा.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
