Aaj Ka Vrishabh Rashifal 29 September 2025: वृषभ राशि ससुराल पक्ष से विवाद संभव, सेहत को लेकर रहें सतर्क
Today Taurus Horoscope 29 September 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 8वें भाव में रहेंगे, जिससे ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की अनबन या मतभेद हो सकते हैं. ग्रहों का प्रभाव बता रहा है कि परिवार और रिश्तों में धैर्य बनाए रखना ज़रूरी है. जीवन में अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए संयमित रहें और जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें.
स्वास्थ्य राशिफल: आज छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याएं बड़ी परेशानी में बदल सकती हैं. थकान, सिरदर्द या पाचन संबंधी दिक़्क़त हो सकती है. खानपान पर ध्यान दें और लापरवाही बिल्कुल न करें.
व्यापार राशिफल: व्यापारियों को अपने कामकाज में सावधानी रखनी होगी. डाटा लॉस या डॉक्यूमेंट गुम होने की आशंका है, इसलिए बैकअप ज़रूर लें. बिजनेस में किसी गलतफहमी या नासमझ फैसले से नुकसान हो सकता है. मशीनरी या प्रोडक्शन संबंधी कार्यों में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है.
लव और पारिवारिक जीवन: पारिवारिक माहौल में मतभेद की स्थिति बन सकती है. खासकर ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें, इससे संबंधों में सुधार होगा. परिवार में किसी की नाराज़गी को मनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को समय पर कार्य पूरे करने होंगे. बॉस या सीनियर्स की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है. वर्किंग वुमन को बदलाव की बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान देना चाहिए.
धन राशिफल: आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव की संभावना है. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, वरना धन हानि हो सकती है. निवेश फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.
युवा राशिफल: स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन चुनौतीपूर्ण है. मैदान या ट्रैक पर बहस और विवाद की स्थिति बन सकती है. युवा वर्ग को धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है.
शुभ अंक : 2
शुभ रंग : बैंगनी
उपाय : शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, मन को शांति मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना ठीक है?
नहीं, फिलहाल निवेश या नए कॉन्ट्रैक्ट को टालें. सावधानी बरतें.
Q2: क्या आज पारिवारिक विवाद सुलझ सकता है?
हाँ, यदि आप धैर्य रखें और संवाद से स्थिति संभालें तो मतभेद दूर हो सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
