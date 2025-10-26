Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और आत्म-संतुलन पर केंद्रित रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके अंदर नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर रही है. यह समय अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल के लिए सर्वोत्तम है. किसी स्वास्थ्य से जुड़ी नई आदत को अपनाने का यह सही दिन है.

स्वास्थ्य राशिफल:

आपकी सेहत आज मजबूत रहेगी. योग, ध्यान या सुबह की सैर आपको मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करेंगे. खान-पान में प्राकृतिक और पौष्टिक चीज़ें शामिल करें. पानी अधिक पिएं और तले-भुने खाद्य पदार्थों से बचें. जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है.

व्यापार राशिफल:

व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी. किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले विचार-विमर्श करें. निवेश के लिए समय अनुकूल है, परंतु बड़े सौदों में जल्दबाज़ी न करें. सहकर्मियों के सहयोग से लाभ मिलने की संभावना है.

करियर राशिफल:

कैरियर में आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो काम पहले अटके हुए थे, उनमें प्रगति संभव है. नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिन्हें समझदारी से भुनाना होगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठों की प्रशंसा प्राप्त हो सकती है.

धन राशिफल:

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. खर्च नियंत्रित रहेगा और आमदनी में सुधार दिखेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. आज वित्तीय निर्णय लेते समय संयम रखें.

परिवार और लव राशिफल:

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत ला सकता है.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: हरा

उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज स्वास्थ्य से जुड़ी नई आदत शुरू करना शुभ रहेगा?

A1. हां, आज सेहत सुधारने की हर पहल आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगी.

Q2. क्या आज निवेश करना लाभदायक रहेगा?

A2. हां, लेकिन सोच-समझकर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किया गया निवेश लाभ देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.