हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal (26 October 2025): परिश्रम का फल मिलने के संकेत, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, पढ़ें वृषभ राशि

Aaj Ka Vrishabh Rashifal (26 October 2025): परिश्रम का फल मिलने के संकेत, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, पढ़ें वृषभ राशि

Today Taurus Horoscope 26 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 02:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और आत्म-संतुलन पर केंद्रित रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके अंदर नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर रही है. यह समय अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल के लिए सर्वोत्तम है. किसी स्वास्थ्य से जुड़ी नई आदत को अपनाने का यह सही दिन है.

स्वास्थ्य राशिफल:
आपकी सेहत आज मजबूत रहेगी. योग, ध्यान या सुबह की सैर आपको मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करेंगे. खान-पान में प्राकृतिक और पौष्टिक चीज़ें शामिल करें. पानी अधिक पिएं और तले-भुने खाद्य पदार्थों से बचें. जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है.

व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी. किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले विचार-विमर्श करें. निवेश के लिए समय अनुकूल है, परंतु बड़े सौदों में जल्दबाज़ी न करें. सहकर्मियों के सहयोग से लाभ मिलने की संभावना है.

करियर राशिफल:
कैरियर में आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो काम पहले अटके हुए थे, उनमें प्रगति संभव है. नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिन्हें समझदारी से भुनाना होगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठों की प्रशंसा प्राप्त हो सकती है.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. खर्च नियंत्रित रहेगा और आमदनी में सुधार दिखेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. आज वित्तीय निर्णय लेते समय संयम रखें.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत ला सकता है.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा
उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज स्वास्थ्य से जुड़ी नई आदत शुरू करना शुभ रहेगा?
A1. हां, आज सेहत सुधारने की हर पहल आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगी.

Q2. क्या आज निवेश करना लाभदायक रहेगा?
A2. हां, लेकिन सोच-समझकर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किया गया निवेश लाभ देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 26 Oct 2025 02:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal]

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आज आपकी सेहत मजबूत रहेगी। योग, ध्यान या सुबह की सैर मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करेंगे।

क्या आज व्यापार में कोई नई योजना शुरू करना उचित रहेगा?

नई योजना पर काम शुरू करने से पहले विचार-विमर्श करें। सहकर्मियों के सहयोग से लाभ मिलने की संभावना है।

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन कैसा रहने वाला है?

कैरियर में आत्मविश्वास बढ़ेगा और अटके हुए कामों में प्रगति संभव है। नए अवसरों को समझदारी से भुनाना होगा।

वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आमदनी में सुधार दिखेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

परिवार और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कैसा है?

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget