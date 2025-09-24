Taurus Horoscope 24 September: वृषभ राशि वालों को कर्ज़ से राहत, नौकरी और परिवार में स्थिरता रहेगी
Today Taurus Horoscope 24 September 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 24 September 2025: आज का दिन वृषभ जातकों के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा. दिन की शुरुआत उत्साहपूर्ण होगी, परंतु चन्द्रमा तुला राशि में होने के कारण कार्यक्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. आप अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से स्थितियों को संभाल पाएंगे. परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा. खानपान संतुलित रखें और तैलीय भोजन से बचें. अत्यधिक कामकाज के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और सुबह की सैर से लाभ होगा.
व्यापार राशिफल: व्यवसाय में कुछ नए अवसर मिलेंगे. हालांकि निर्णय सोच-समझकर लेना होगा, जल्दबाजी से बचें. भागीदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से सब सुलझ जाएगा. धन की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी.
लव और पारिवारिक राशिफल: जीवनसाथी का साथ मिलेगा और रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी. अविवाहित जातकों को मनपसंद रिश्ता मिलने की संभावना है. परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. मित्रों के साथ समय बिताना आपको सुकून देगा.
धन राशिफल: आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. खर्च अधिक रहेगा, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं. निवेश के लिए समय थोड़ा प्रतीक्षा करने का है.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मध्यम रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन वरिष्ठों की अपेक्षाएं अधिक होंगी. अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दें.
युवा राशिफल: युवा वर्ग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. करियर से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं. बुजुर्गों की सलाह से लाभ मिलेगा.
शुभ अंक: 6
अशुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद
उपाय: माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और “श्री सूक्त” का पाठ करें.
FAQs
Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों को नया निवेश करना चाहिए?
नहीं, आज जल्दबाजी में निवेश करने से बचें, कुछ समय रुकना लाभकारी होगा.
Q2. क्या आज नौकरी बदलने का विचार उचित है?
अभी समय सही नहीं है, धैर्य रखें और अवसर का इंतजार करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL