हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal (17 October 2025): निवेश और सरकारी मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत, वैवाहिक जीवन में तनाव! पढ़ें वृषभ राशिफल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal (17 October 2025): निवेश और सरकारी मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत, वैवाहिक जीवन में तनाव! पढ़ें वृषभ राशिफल

Today Taurus Horoscope 17 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 02:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. घर-परिवार के मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा.

आज तय की गई यात्राओं को स्थगित करना ही बेहतर रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही बड़े निर्णय लें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति फिलहाल संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. निवेश या सरकारी मामलों से जुड़े कार्यों में सतर्कता जरूरी है. कानूनी उलझनों से दूर रहें. आज धन से जुड़ी योजनाओं में जल्दबाजी न करें.

बिजनेस राशिफल

फेस्टिव सीजन के बावजूद पार्टनरशिप बिजनेस में टारगेट हासिल करने में अड़चनें आएंगी. किसी सरकारी या प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी संभव है. अपने क्षेत्र से जुड़े अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना लाभदायक रहेगा.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में मन विचलित रहेगा और किसी टेंशन के कारण फोकस कम हो सकता है. वरिष्ठों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, वरना अनावश्यक विवाद हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. परिवार में नियमित सुख में कमी महसूस होगी. जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए देखभाल में कमी न करें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स आज चिड़चिड़े या जल्द गुस्सा करने वाले हो सकते हैं. अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, नहीं तो पढ़ाई और संबंध दोनों प्रभावित होंगे. किसी गलत संगति से दूर रहें.

हेल्थ राशिफल

सेहत में गिरावट के संकेत हैं. थकान, तनाव और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें. ध्यान और मेडिटेशन से राहत मिलेगी.

  • शुभ अंक 9
  • शुभ रंग ऑफ व्हाइट
  • उपाय माता दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज यात्रा करना शुभ रहेगा?
नहीं, आज लंबी या जरूरी यात्राओं को टालना बेहतर रहेगा.

Q2. क्या आज वृषभ राशि के लिए निवेश करना ठीक है?
नहीं, आज कोई नया निवेश या वित्तीय जोखिम उठाना नुकसानदायक हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Oct 2025 02:15 AM (IST)
Embed widget