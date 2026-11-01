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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: बिजनेस टूर से मिलेगा भारी आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल से रहें सतर्क; पढ़ें उपाय

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: बिजनेस टूर से मिलेगा भारी आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल से रहें सतर्क; पढ़ें उपाय

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! तीसरे चंद्रमा, सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग का प्रभाव, ऑनलाइन बिजनेस, फेस्टिव शॉपिंग और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Nov 2026 07:54 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, साहस, संचार, ऊर्जा व लघु यात्रा स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपका स्वभाव सहज, भावुक और साहस से भरा रहेगा; आप हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

  • दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात रवि पुष्य नक्षत्र का महासंयोग
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग से बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन बिजनेस में उछाल: आज साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के पावन प्रभाव से व्यापारिक मोर्चे पर आपको कोई बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता (Big Success) हाथ लग सकती है. ऑनलाइन बिजनेस, ई-कॉमर्स और डिजिटल माध्यमों से जुड़े कार्यों में उम्मीद से बढ़कर धन लाभ होने की प्रबल संभावना है.

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बिजनेस टूर से भारी मुनाफा, पुश्तैनी काम में ग्रोथ: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की मांग के सिलसिले में की जाने वाली व्यापारिक यात्राएं (Business Related Travelling) भागदौड़ और थकान भरी जरूर हो सकती हैं, लेकिन वित्तीय रूप से यह सफर आपके लिए बेहद लाभप्रद और फलदायी सिद्ध होगा. पेरेंटल बिजनेस (पुश्तैनी कारोबार) से जुड़े जातकों को आज अच्छा-खासा अप्रत्याशित मुनाफा प्राप्त होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

अधूरे काम होंगे पूरे, विरोधियों से रहें सतर्क: कार्यस्थल (Workspace) पर काम में मन लगने और एकाग्रता बढ़ने से आपके लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े कार्य (Uncompleted Tasks) तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. हालांकि, आपकी इस गति को देखकर दफ्तर के विरोधी कुछ अड़चनें और समस्याएं खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी विवाद से बचें.

सीनियर्स और बॉस का सहयोग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को उच्चाधिकारियों (Seniors) और बॉस का पूरा समर्थन व मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसकी बदौलत वे अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय पर आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

3. लव, फैमिली, फेस्टिव शॉपिंग व स्वास्थ्य (Family, Shopping & Health)

शॉपिंग पर बड़ा खर्च, घर में उल्लास का माहौल: त्योहारी सीजन के चलते आज घर की सजावट, नए सामान और खरीदारी (Shopping & Purchasing) पर बड़ा धन खर्च हो सकता है. इस खरीदारी से परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे खिल उठेंगे और घर में उल्लास व उमंग का वातावरण बना रहेगा.

छात्रों व कलाकारों के मन में अज्ञात भय: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी नियमित दिनचर्या बनाए रखें; आज का दिन आपके लिए औसत रहेगा और किसी अज्ञात कारण से मन में हल्का सा डर या संकोच बना रह सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. यात्रा की थकान के चलते शाम को मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और विश्राम करें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

रविवार व रवि पुष्य नक्षत्र विशेष अचूक उपाय: आज यदि किसी शुभ कार्य, नए व्यावसायिक सौदे या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपनी माताजी के हाथों से थोड़ा सा मीठा दही खाकर और उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें. इसके अलावा, रवि पुष्य नक्षत्र के पावन संयोग पर प्रातः काल सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली मिश्रित जल का अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या गेहूं का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही विरोधियों की बाधाएं शांत होंगी, व्यापार में निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा और परिवार में सुख-समृद्धि आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 07:54 AM (IST)
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