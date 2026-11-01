Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, साहस, संचार, ऊर्जा व लघु यात्रा स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपका स्वभाव सहज, भावुक और साहस से भरा रहेगा; आप हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

1 नवंबर 2026, रविवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात रवि पुष्य नक्षत्र का महासंयोग

पूरे दिन-रात का महासंयोग शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, साध्य योग , लक्ष्मी योग , त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , , और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग से बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन बिजनेस में उछाल: आज साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के पावन प्रभाव से व्यापारिक मोर्चे पर आपको कोई बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता (Big Success) हाथ लग सकती है. ऑनलाइन बिजनेस, ई-कॉमर्स और डिजिटल माध्यमों से जुड़े कार्यों में उम्मीद से बढ़कर धन लाभ होने की प्रबल संभावना है.

बिजनेस टूर से भारी मुनाफा, पुश्तैनी काम में ग्रोथ: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की मांग के सिलसिले में की जाने वाली व्यापारिक यात्राएं (Business Related Travelling) भागदौड़ और थकान भरी जरूर हो सकती हैं, लेकिन वित्तीय रूप से यह सफर आपके लिए बेहद लाभप्रद और फलदायी सिद्ध होगा. पेरेंटल बिजनेस (पुश्तैनी कारोबार) से जुड़े जातकों को आज अच्छा-खासा अप्रत्याशित मुनाफा प्राप्त होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

अधूरे काम होंगे पूरे, विरोधियों से रहें सतर्क: कार्यस्थल (Workspace) पर काम में मन लगने और एकाग्रता बढ़ने से आपके लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े कार्य (Uncompleted Tasks) तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. हालांकि, आपकी इस गति को देखकर दफ्तर के विरोधी कुछ अड़चनें और समस्याएं खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी विवाद से बचें.

सीनियर्स और बॉस का सहयोग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को उच्चाधिकारियों (Seniors) और बॉस का पूरा समर्थन व मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसकी बदौलत वे अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय पर आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

3. लव, फैमिली, फेस्टिव शॉपिंग व स्वास्थ्य (Family, Shopping & Health)

शॉपिंग पर बड़ा खर्च, घर में उल्लास का माहौल: त्योहारी सीजन के चलते आज घर की सजावट, नए सामान और खरीदारी (Shopping & Purchasing) पर बड़ा धन खर्च हो सकता है. इस खरीदारी से परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे खिल उठेंगे और घर में उल्लास व उमंग का वातावरण बना रहेगा.

छात्रों व कलाकारों के मन में अज्ञात भय: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी नियमित दिनचर्या बनाए रखें; आज का दिन आपके लिए औसत रहेगा और किसी अज्ञात कारण से मन में हल्का सा डर या संकोच बना रह सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. यात्रा की थकान के चलते शाम को मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और विश्राम करें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

रविवार व रवि पुष्य नक्षत्र विशेष अचूक उपाय: आज यदि किसी शुभ कार्य, नए व्यावसायिक सौदे या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपनी माताजी के हाथों से थोड़ा सा मीठा दही खाकर और उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें. इसके अलावा, रवि पुष्य नक्षत्र के पावन संयोग पर प्रातः काल सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली मिश्रित जल का अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या गेहूं का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही विरोधियों की बाधाएं शांत होंगी, व्यापार में निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा और परिवार में सुख-समृद्धि आएगी.

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