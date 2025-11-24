हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal (24 November 2025): बड़ा निर्णय जीवन बदल सकता है, आर्थिक मजबूती व पारिवारिक विवाद खत्म होने के शुभ संकेत

Aaj Ka Tula Rashifal (24 November 2025): बड़ा निर्णय जीवन बदल सकता है, आर्थिक मजबूती व पारिवारिक विवाद खत्म होने के शुभ संकेत

Today Libra Horoscope 24 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Nov 2025 02:35 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 24 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है. जीवन की दिशा बदलने वाला कोई प्रमुख निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है और यह निर्णय भविष्य में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा. आत्मविश्वास और विवेक दोनों का संतुलित प्रयोग करने से सफलता मिलेगी. दिन आपके पक्ष में है और ग्रह स्थिति आगे बढ़ने के संकेत दे रही है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है, जिससे घर में आनंद और उत्साह बढ़ेगा. परिवार के साथ पुरानी गलतफहमियाँ और मनमुटाव दूर होंगे. संध्या समय पारिवारिक बातचीत और साथ बिताया पल आपके मन को सुकून देगा. प्रेम संबंधों में दृढ़ता और विश्वास बढ़ेगा.

जॉब राशिफल

नौकरी में आज आपकी क्षमता और निर्णय शक्ति का असर स्पष्ट दिखाई देगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी सहभागिता बढ़ेगी, और उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या नए अवसर की दिशा खुल सकती है. सहकर्मियों और वरिष्ठों से सहयोग की प्राप्ति होगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. भविष्य की योजनाओं पर निवेश करने के लिए आज का दिन शुभ है. आप कोई बड़ी निधि या फंड किसी व्यवसाय या प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, जिसका दीर्घकालिक लाभ मिलेगा. नए सौदे और साझेदारी सफल रहेंगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए यह प्रगति का दिन है. नए लक्ष्य निर्धारित करने और खुद को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता और विषयों को समझने में सुगमता मिलेगी.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के नए साधन बनेंगे और पैसे से जुड़े तनाव दूर होंगे. निवेश लाभ देगा तथा धन संचय बढ़ेगा.

स्वास्थ्य

मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा दोनों उत्तम रहेंगे. थोड़ा आराम और पर्याप्त जल सेवन लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली रंग — नीला

भाग्यशाली अंक — 4

उपाय: शाम के समय देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएँ और सफेद मिठाई का भोग लगाएँ. इससे धन वृद्धि और पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी.

FAQs

Q1. क्या आज कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए?
 हां, यदि निर्णय सोच-समझकर और पूर्ण योजना के साथ लिया जाए तो भविष्य में बड़ा फायदा मिलेगा.

Q2. क्या आज निवेश करना लाभदायक रहेगा?
 हां, व्यापार और लांग-टर्म योजनाओं में किया गया निवेश शुभ रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 02:35 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

विश्व
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
हिमाचल प्रदेश
विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का चीफ बनाए जाने पर प्रतिभा सिंह बोलीं, 'यह सोच-समझकर...'
हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिभा सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
बिग बॉस 19 से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
फोटो गैलरी

Embed widget