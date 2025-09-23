Libra Horoscope 23 September: तुला राशि वालों के खर्च बढ़ेंगे! बिज़नेस में धोखे और घर-परिवार में तनाव से रहें सावधान, पढ़ें राशिफल
Today Libra Horoscope 23 September 2025: तुला राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के बारहवें भाव में रहने से खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है. इसलिए वित्तीय मामलों में सोच-समझकर प्लानिंग करें. व्यापार और नौकरी दोनों में चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन धैर्य और साहस से आप इन्हें संभाल लेंगे.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रहेगा. एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में संतुलन बनाए रखें और देर रात तक जागने से बचें.
बिज़नेस राशिफल: बिजनेसमैन को इस समय व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान देना होगा. कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते समय सतर्क रहें और कागजात अच्छे से जांचें, वरना धोखाधड़ी हो सकती है. व्यावसायिक चुनौतियों का सामना आप अपने साहस और निर्णय क्षमता से करेंगे.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार में सामंजस्य की कमी रह सकती है. संतान की ओर से कुछ गलत व्यवहार या निर्णय आपको दुखी कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ बातचीत में धैर्य बनाए रखें. प्रेम जीवन में भी उतार-चढ़ाव संभव है.
धन राशिफल: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचें. सोच-समझकर किया गया निवेश आपके लिए सुरक्षित रहेगा.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी नकारात्मकता पर नियंत्रण रखना होगा. वर्किंग वुमन को सहकर्मियों के मामलों में दखल न देने की सलाह दी जाती है. ऑफिस में धैर्य और संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा.
युवा और शिक्षा राशिफल: युवा वर्ग को मानसिक परेशानियों को ज्यादा जगह नहीं देनी चाहिए, वरना यह हानिकारक सिद्ध होगा. प्रतियोगी और सामान्य छात्रों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन मेहनत जारी रखें.
शुभ अंक – 8
शुभ रंग – पीला
उपाय – आज मां दुर्गा को पीले फूल अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोकों का पाठ करें.
FAQs
Q1. क्या आज प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निर्णय लेना सही है?
हाँ, लेकिन कागज और शर्तें अच्छे से जांचें, वरना धोखा हो सकता है.
Q2. क्या छात्रों के लिए दिन शुभ है?
आज का दिन मिश्रित रहेगा, निरंतर प्रयास से सफलता मिल सकती है.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
